مقتدى الصدر يلتقي القيادة السعودية

همام‭ ‬حمودي‭ ‬يتزعم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬الاسلامي‭ ‬

جدة‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

وصل‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬بدعوة‭ ‬سعودية‭ ‬رسمية‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬مكتب‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬الاحد‭ ‬،‭ ‬ويلتقي‭ ‬الصدر‭ ‬اركان‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استقبله‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬جدة‭ ‬الوزير‭ ‬السعودي‭ ‬ثامر‭ ‬السبهان‭ . ‬وحصلت‭ ‬انفراجة‭ ‬ايجابية‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العراقية‭ ‬السعودية‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي‭ . ‬ولقائهما‭ ‬بالقيادة‭ ‬السعودية‭ .‬

فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬القيادية‭ ‬للمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬الاسلامي‭ ‬اختيار‭ ‬همام‭ ‬حمودي،‭ ‬زعيما‭ ‬للمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬الاسلامي‭ ‬خلفا‭ ‬لعمار‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬انشق‭ ‬وأسس‭ ‬تيار‭ ‬“الحكمة‭ ‬الوطني”‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للهيئة‭ ‬امس‭ ‬الاحد‭ ‬انها‭ ‬عقدت‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬اجتماعا‭ ‬الْيَوْمَ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬وتداولت‭ ‬الأسماء‭ ‬المرشحة‭ ‬للتصدي‭ ‬لمواقع‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬همام‭ ‬حمودي‭ ‬رئيساً‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬الاسلامي‭ ‬العراقي،‭ ‬واستمرار‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬المولى‭ ‬في‭ ‬مسؤوليته‭ ‬لرئاسة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلسـ‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬باقر‭ ‬جبر‭ ‬الزبيدي‭ ‬مسؤولاً‭ ‬للمكتب‭ ‬التنظيمي،‭ ‬وجلال‭ ‬الدين‭ ‬الصغير‭ ‬مسؤولاً‭ ‬للمكتب‭ ‬التنفيذي‭. ‬وكان‭ ‬الحكيم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬تموز‭ ‬الجاري‭ ‬تأسيس‭ ‬تيار‭ ‬سياسي‭ ‬جديد‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬