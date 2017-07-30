مقتدى الصدر يلتقي القيادة السعودية

همام حمودي يتزعم المجلس الأعلى الاسلامي
جدة – بغداد – الزمان
وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى جدة بدعوة سعودية رسمية بحسب بيان مكتب الصدر في النجف الاحد ، ويلتقي الصدر اركان القيادة السعودية بعد ان استقبله في مطار جدة الوزير السعودي ثامر السبهان . وحصلت انفراجة ايجابية في العلاقات العراقية السعودية بعد زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي . ولقائهما بالقيادة السعودية .
فيما اعلنت الهيئة القيادية للمجلس الاعلى الاسلامي اختيار همام حمودي، زعيما للمجلس الاعلى الاسلامي خلفا لعمار الحكيم الذي انشق وأسس تيار “الحكمة الوطني”.
وذكر بيان للهيئة امس الاحد انها عقدت وعددا من اعضاء المكتب السياسي اجتماعا الْيَوْمَ في العاصمة بغداد وتداولت الأسماء المرشحة للتصدي لمواقع الخدمة في المجلس الأعلى. وأضاف أنه فقد تم انتخاب همام حمودي رئيساً للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي، واستمرار محمد تقي المولى في مسؤوليته لرئاسة الهيئة العامة للمجلسـ بينما تم انتخاب باقر جبر الزبيدي مسؤولاً للمكتب التنظيمي، وجلال الدين الصغير مسؤولاً للمكتب التنفيذي. وكان الحكيم قد أعلن يوم الثلاثاء 24 من شهر تموز الجاري تأسيس تيار سياسي جديد تحت اسم «تيار الحكمة الوطني».