اشتعال جبهة ميناء المخا في اليمن والمبعوث الأممي في آخر اختبار

عدن- صنعاء – الزمان
يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأيام القادمة، جولة جديدة في المنطقة من أجل انعاش مشاورات السلام اليمنية، وسط تصعيد عسكري كبير تشهد جبهات القتال. وقالت مصادر في الأمم المتحدة، إن المبعوث الأممي سيقوم بزيارة العاصمة السعودية الرياض، من أجل الالتقاء بالحكومة الشرعية، على أن ينتقل بعدها إلى العاصمة صنعاء، للقاء وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح التفاوضي. ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.
وقد تكون الجولة الأخيرة هي الاختبار الأخير للمبعوث الأممي، الذي من المقرر أن تنتهي فترة عمله في سبتمبر/أيلول القادم، وفقاً لمصادر أممية.
فيما قتل أكثر من 40 جنديا ومتمردا خلال عدة أيام من المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من السعودية والمتمردين المتحالفين مع ايران قرب ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤولون الأحد.
وأفاد مسؤولون عسكريون وشهود في مستشفيات في المنطقة أن 16 متمردا حوثيا وسبعة جنود قتلوا في اشتباكات ليل السبت الأحد شرق المخا، الممر المائي الرئيسي بالنسبة للتجارة الدولية الذي يسيطر عليه الجيش حاليا.
وفي محافظة تعز، حوالي 40 كلم شرق المخا، قتل 20 جنديا يمنيا في هجوم شنه المتمردون الخميس على قاعدة عسكرية رئيسية، بحسب مسؤول عسكري في المنطقة.
وأفادت السلطات السبت أن المتمردين الحوثيين هاجموا ميناء المخا بقارب مفخخ تم التحكم فيه عن بعد. ولم يسفر الهجوم عن اصابات. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن الخميس عن اعتراض صاروخ بالستي قرب مكة المكرمة اطلقه المتمردون الحوثيون قبل انطلاق موسم الحج الشهرالقادم.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لدعم القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.
وتسببت الحرب بمقتل 8000 شخص ونزوح الملايين، فيما بات اليمن على حافة المجاعة.