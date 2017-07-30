اشتعال جبهة ميناء المخا في اليمن والمبعوث الأممي في آخر اختبار

عدن‭-‬‮ ‬‭ ‬صنعاء‭ – ‬الزمان‮ ‬

يبدأ‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬إسماعيل‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد،‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انعاش‭ ‬مشاورات‭ ‬السلام‭ ‬اليمنية،‭ ‬وسط‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬كبير‭ ‬تشهد‭ ‬جبهات‭ ‬القتال‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالحكومة‭ ‬الشرعية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء،‭ ‬للقاء‭ ‬وفد‭ ‬الحوثيين‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬التفاوضي‭. ‬ويسعى‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ،‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬الجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬خارطة‭ ‬الحل‭ ‬الخاصة‭ ‬بميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬غربي‭ ‬البلاد،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬الحوثيين‭ ‬منه،‭ ‬وتسليمه‭ ‬لطرف‭ ‬ثالث‭ ‬محايد،‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬لأي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬توريد‭ ‬الإيرادات‭ ‬وحل‭ ‬أزمة‭ ‬مرتبات‭ ‬الموظفين‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬أشهر‭.‬

وقد‭ ‬تكون‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬الاختبار‭ ‬الأخير‭ ‬للمبعوث‭ ‬الأممي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭/‬أيلول‭ ‬القادم،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصادر‭ ‬أممية‭.‬

فيما‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬جنديا‭ ‬ومتمردا‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬اليمني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والمتمردين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬قرب‭ ‬ميناء‭ ‬المخا‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬الأحد‭.‬

وأفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬وشهود‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬16‭ ‬متمردا‭ ‬حوثيا‭ ‬وسبعة‭ ‬جنود‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬شرق‭ ‬المخا،‭ ‬الممر‭ ‬المائي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الجيش‭ ‬حاليا‭.‬

وفي‭ ‬محافظة‭ ‬تعز،‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬المخا،‭ ‬قتل‭ ‬20‭ ‬جنديا‭ ‬يمنيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬المتمردون‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬رئيسية،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأفادت‭ ‬السلطات‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬هاجموا‭ ‬ميناء‭ ‬المخا‭ ‬بقارب‭ ‬مفخخ‭ ‬تم‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬ولم‭ ‬يسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬اصابات‭. ‬وكان‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬اعتراض‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬قرب‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬اطلقه‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬الشهرالقادم‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وسقطت‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭.‬

وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيداً‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬التدخل‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬لدعم‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬الموالية‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي،‭ ‬بعدما‭ ‬تمكّن‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬الفقير‭.‬

وتسببت‭ ‬الحرب‭ ‬بمقتل‭ ‬8000‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬الملايين،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭.‬