الجبير:طلب قطر تدويل الحج اعلان حرب على السعودية

الرباعي المقاطع للدوحة يجتمع في البحرين لتحديد الخطوة المقبلة
دبي- الكويت – الزمان
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن طلب قطر تدويل الحرمين والتدخل بسيادة المملكة هو إعلان حرب، ونحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل على تدويل الحرمين. وقبل هذا التصريح قال الجبير إن السعودية “ترفض ما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج والمملكة تبذل جهدا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين”. وأوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، السبت 29 يوليو/تموز، التسجيل إلكترونيا على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017. ولم توضح الوزارة أسباب وقف التسجيل، الذي شمل الجميع، سكان قطر من مقيمين ومواطنين. من جهتها، أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه “في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم، بما فيها قطر”، بحسبصحيفة “الرياض” السعودية. فيما تعقد الرباعية المقاطعة لقطر اجتماعا وزاريا في العاصمة البحرينية الأحد لمناقشة الأزمة الخليجية، بعد نحو شهرين على عزل الدوحة لاتهامها بدعم «الإرهاب». وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيجتمعون في المنامة في إطار «التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقةوتغيير سياساتها».
وفي الخامس من حزيران/يونيو، قطعت السعودية والدول الثلاث الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة اياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للسعودية، في أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.
وأغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، وهي منفذها البري الوحيد، كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، فيما أُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بالمغادرة.
ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها واتهمت الدول المقاطعة بمحاولة فرض «حصار» عليها للتحكم بقرارها السياسي.
ورفضت قطر مطالب الدول الأربع التي تتضمن تخفيف مستوى العلاقات مع طهران وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية والقاعدة العسكرية التركية في البلاد، حيث اعتبرت أنها تنتهك سيادتها.
وعشية اجتماع المنامة، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على «ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه،» بحسب ما نقلت عنه وكالة «بنا».
وأشار إلى أن «دولنا الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معركتنا ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا».
وعقد وزراء خارجية الرباعية آخر اجتماع لهم في القاهرة مطلع تموز/يوليو.
وحتى الآن، لم تنجح جهود الوساطة الكويتية ولا محاولات عدد من الدول الغربية، بينها الولايات المتحدة، في حلحلة الأزمة.