الجبير:طلب قطر تدويل الحج اعلان حرب على السعودية

الرباعي‭ ‬المقاطع‭ ‬للدوحة‭ ‬يجتمع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتحديد‭ ‬الخطوة‭ ‬المقبلة

دبي‭- ‬الكويت‭ – ‬الزمان‮ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬قطر‭ ‬تدويل‭ ‬الحرمين‭ ‬والتدخل‭ ‬بسيادة‭ ‬المملكة‭ ‬هو‭ ‬إعلان‭ ‬حرب،‭ ‬ونحتفظ‭ ‬بحق‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تدويل‭ ‬الحرمين‭. ‬وقبل‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬قال‭ ‬الجبير‭ ‬إن‭ ‬السعودية‭ ‬“ترفض‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬تسييس‭ ‬الحج‭ ‬والمملكة‭ ‬تبذل‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬الحجاج‭ ‬والمعتمرين”‭. ‬وأوقفت‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬القطرية،‭ ‬السبت‭ ‬29‭ ‬يوليو‭/‬تموز،‭ ‬التسجيل‭ ‬إلكترونيا‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬لأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭. ‬ولم‭ ‬توضح‭ ‬الوزارة‭ ‬أسباب‭ ‬وقف‭ ‬التسجيل،‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬الجميع،‭ ‬سكان‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬مقيمين‭ ‬ومواطنين‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أنه‭ ‬“في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬الراهن‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭ ‬فإن‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬ترحب‭ ‬بضيوف‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬والمعتمرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬قطر”،‭ ‬بحسبصحيفة‭ ‬“الرياض”‭ ‬السعودية‭. ‬فيما‮ ‬‭ ‬تعقد‭ ‬الرباعية‭ ‬المقاطعة‭ ‬لقطر‭ ‬اجتماعا‭ ‬وزاريا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأحد‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأزمة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬عزل‭ ‬الدوحة‭ ‬لاتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬‭. ‬وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬سيجتمعون‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬التشاور‭ ‬المستمر‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬الجهود‭ ‬الجارية‭ ‬لوقف‭ ‬دعم‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للتطرف‭ ‬والإرهاب،‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬تدخلاتها‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدول‭ ‬المنطقةوتغيير‭ ‬سياساتها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬قطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخرى‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬متهمة‭ ‬اياها‭ ‬بدعم‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتقرّب‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬الخصم‭ ‬الاقليمي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للسعودية،‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تعصف‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وأغلقت‭ ‬السعودية‭ ‬حدودها‭ ‬البرية‭ ‬مع‭ ‬قطر،‭ ‬وهي‭ ‬منفذها‭ ‬البري‭ ‬الوحيد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬الأجواء‭ ‬والمياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬للدول‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الطائرات‭ ‬والسفن‭ ‬القطرية،‭ ‬فيما‭ ‬أُمر‭ ‬مواطنو‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬بالمغادرة‭.‬

ونفت‭ ‬قطر‭ ‬مرارا‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليها‭ ‬واتهمت‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬بمحاولة‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬حصار‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬للتحكم‭ ‬بقرارها‭ ‬السياسي‭.‬

ورفضت‭ ‬قطر‭ ‬مطالب‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تخفيف‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬وإغلاق‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬الإخبارية‭ ‬والقاعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬تنتهك‭ ‬سيادتها‭.‬

وعشية‭ ‬اجتماع‭ ‬المنامة،‭ ‬أكد‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬التضامن‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬لمواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والمطالبة‭ ‬بتجفيف‭ ‬منابع‭ ‬تمويله‭ ‬وضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬والتنسيق‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬لدحره‭ ‬واجتثاثه،‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دولنا‭ ‬الأربع‭ ‬قدمت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬معركتنا‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬وفي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أوطاننا‭ ‬وشعوبنا‮»‬‭.‬

وعقد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الرباعية‭ ‬آخر‭ ‬اجتماع‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مطلع‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬الكويتية‭ ‬ولا‭ ‬محاولات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬الأزمة‭.‬