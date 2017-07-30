انقسام جديد داخل الحكومة البريطانية على خلفية بريكست

لندن‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬ظهر‭ ‬انقسام‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الاحد‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬بعد‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬ليام‭ ‬فوكس‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬فيليب‭ ‬هاموند‭ ‬بشأن‭ ‬حرية‭ ‬تنقل‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وقال‭ ‬فوكس‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تقر‭ ‬اتفاقا‭ ‬ينظم‭ ‬شؤون‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬تمضي‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬عطلة‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬قال‭ ‬هاموند‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬موافقة‭ ‬واسعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬تلي‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد،‭ ‬تمدد‭ ‬اجراءات‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬حتى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬فوكس‭ ‬صرح‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬انه‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كان‭ ‬حصل‭ ‬نقاش‭ ‬بشان‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬فانا‭ ‬لم‭ ‬اكن‭ ‬حاضرا‭. ‬لم‭ ‬اشارك‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬ولم‭ ‬أبلّغ‭ (‬احدا‭) ‬موافقتي‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فوكس‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬بنعم‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2016‭ ‬‮«‬أكدنا‭ ‬ان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حدودنا‭ ‬هي‭ ‬احدى‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬نريدها،‭ ‬ويبدو‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬حرية‭ ‬التنقل‭ ‬غير‭ ‬المنظمة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬وصف‭ ‬ديفيد‭ ‬جونز،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬لشؤون‭ ‬بريكست،‭ ‬خطط‭ ‬هاموند‭ ‬للمرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬خطيرة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬جونز‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬يقوم‭ ‬بمناورات‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬ماي،‭ ‬التي‭ ‬اضعفت‭ ‬انتخابات‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬موقفها،‭ ‬تمضي‭ ‬عطلة‭ ‬في‭ ‬ايطاليا‭.‬

وقال‭ ‬جونز‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬مايل‭ ‬اون‭ ‬صنداي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الهيجان‭ ‬الذي‭ ‬يثيره‭ ‬الوزير‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬يشكل‭ ‬اهانة‭ ‬لها‭ (‬ماي‭) ‬وتقويضا‭ ‬لسلطتها‮»‬‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬جيرارد‭ ‬لاينز‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬مستشارا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬لبلدية‭ ‬لندن،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬ان‭ ‬اقرار‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬لسنتين‭.‬

وقال‭ ‬لاينز‭ ‬ان‭ ‬الذعر‭ ‬المسيطر‭ ‬على‭ ‬هاموند‭ ‬يذكره‭ ‬بما‭ ‬حدث‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2000‭ ‬والتخوف‭ ‬من‭ ‬‮«‬مشكلة‭ ‬الالفية‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتسبب‭ ‬بتعطيل‭ ‬اجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صنداي‭ ‬تلغراف‮»‬،‭ ‬كتب‭ ‬لاينز‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ +‬المخاطر‭+ ‬التي‭ ‬تثار‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬هي‭ ‬مخاطر‭ ‬يتم‭ ‬تخيلها‭ ‬وليست‭ ‬مخاطر‭ ‬حقيقية‭. ‬واقرار‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬سيذلل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخاوف‮»‬‭.‬

وانطلقت‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواضيع‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭ ‬مصير‭ ‬الاوروبيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والبريطانيين‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬و»التسوية‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬لالتزامات‭ ‬لندن‭ ‬حيال‭ ‬الاتحاد،‭ ‬ومستقبل‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬ايرلندا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬