تعرض منزل حمودي إلى هجوم مسلح والبرلمان ووزارة الشباب يشجبان وعمليات بغداد تنفي

الأولمبية تلمّح إلى إنتخابات الشرطة وشخصيات رياضية تطالب بوقفة تضامنية

بغداد – عمار طاهر

تعرض منزل رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي ليلة اول امس السبت الى هجوم من قبل مجموعة مسلحة حاولت اقتحام الدار الذي يقع في وسط بغدادوقال مصدرمقرب من رئيس اللجنة الاولمبية ، إن “مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت منزل رعد حمودي في منطقة العرصات، وسط بغداد”، مبينا أن “المسلحين الذين كانوا يستقلون عجلات مدنية حاولوا اقتحام منزل رئيس اللجنة الاولمبية الذي لم يكن موجودا في حينها”. وأضاف المصدر، أن “أفراد حماية منزل حمودي قاموا بالرد على تلك المجموعة وطردهم من المنطقة دون وقوع خسائر”، مشيرا الى أن “دوريات الشرطة قامت بتطويق منطقة الحادث”.ورجح المصدر ، أن يكون السبب الرئيسي وراء العملية هو “تهديد حمودي بعدم إقامة انتخابات نادي الشرطة”، لافتا الى أن ” حمودي دعا بعد سماعه بالحادثة الى الاتصال بوزارة الداخلية واعلامها بملابساتها، والتي عززت بدورها محيط منزل بدوريات الشرطة”.اللجنة الاولمبية سارعت الى اصدار بيان استنكار ادانت فيه الحادث بشدة عازية الاعتداء الى محاولة التاثير في قرارات الاولمبية في انتخابات نادي الشرطة الرياضي وقد جاء فيه ( تستنكر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبشدة المحاولة الفاشلة من البعض من أجل التأثير على القرار الاولمبي بشأن قضية انتخابات نادي الشرطة الرياضي وتود اللجنة الاولمبية أن تؤكد مرة أخرى إنها لن تحيد عن قراراتها التي تراعى فيها المصلحة الرياضية في البلد والمنسجمة مع القوانين الرياضية النافذة والمتناغمة مع القوانين الدولية المعروفة من أجل تجنيب الرياضة العراقية الوقوع في أية مطبات أو ترك ثغرات تلحق الضرر بها من المؤسسات الرياضية الدولية ولاسيما أن كل الجهود والأمكانات مسخرة من أجل قضية رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية).

الشرطة تنفي

بالمقابل نفى عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي الدكتور عدي الربيعي علاقة نادي الشرطة بالحادث نفيا قاطعا. وقال الربيعي في اتصال هاتفي مع (الزمان) ان علاقة ادارة الشرطة مع اللجنة الاولمبية طيبة جدا ولا توجد مسوغات للاقدام على هذا العمل المرفوض جملة وتفصيلاواضاف الربيعي ان اللجنة الاولمبية متعاونة في قضية انتخابات الهيئة الادارية وزودتنا بكتاب رسمي مشيرا الى انه شخصيا وادارة النادي الاخضر يستنكرون بشدة الاعتداء الذي طال منزل رئيس اللجنة الاولمبيةواوضح الربيعي ان الرياضة العراقية يجب ان تكون بعيدة عن لغة التهديدات والاعتداءات مضيفا ان ما يحدث الان له مردودا سيئا حيث يعكس صورة سلبية لها تداعياتها الوخيمة على رياضة البلد. وكان من المقرر ان يجري نادي الشرطة الرياضي انتخاباته اول امس السبت الا ان كتابا رسميا ورد من مكتب وزير الداخلية اجل اجرائها لحين وجود مسوغات قانونية حيث شهد النادي العديد من القضايا والدعوى بالمحاكم المختصة تطعن بالانتخابات التي توالت على النادي في مدة قصيرة.من ناحية اخرى استنكر وزير الشباب و الرياضة عبد الحسين عبطان التهديدات التي طالت رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي. وقال وزير الشباب والرياضة في بيان تلقت الزمان نسخة منه ان “هناك من يحاول عرقلة مسيرة الإصلاح الرياضي عبر أساليب رخيصة و غير مسؤولة تنم عن جهل مدقع و اللاشعور بحجم التحديات التي يعيشها عراقنا الحبيب في مختلف المجالات و منها المجال الرياضي بكل مؤسساته ، و لا سيما بعد قرار رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية و انتظار قرار فيفا بكسر قيود الحظر الكلي بعد نجاحنا كمؤسسات رياضية في التنظيم و استضافة المباريات الوديةواضاف وزير الشباب والرياضة ” ان رئيس اللجنة الاولمبية احد اعلام الرياضة العراقية عبر عقود زمنية مضت و من الشخصيات الرياضية الوطنية و الفاعلة في المجال الرياضي و له حضوره الدولي في مختلف الصعد و لا نسمح لأي كان ان يمسه بسوء مهما كان حجمه او الجهة التي تقف خلفه و الغايات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار البيت الرياضي العراقي عبر طرق و أساليب بعيدة عن الاخلاق الرياضية و القريبة من الهمجية و البربرية و التي لا تختلف كثيرا عما اقترفته دولة الخرافة داعش و جدد عبطان” دعمه و مساندته للسيد رعد حمودي في المضي قدما نحو تطوير العمل الرياضي و تعديل القوانين الرياضية بما يتناسب و المرحلة الحالية التي تتطلب من المؤسسات الرياضية كافة ، التعاون و التكاتف بهدف اعادة تكوين الوسط الرياضي وفق أسس و قوانين سليمة ، تتناغم مع القوانين الدولية و لا تتقاطع الميثاق الاولمبي الدوليو طالب وزير الشباب و الرياضة نظيره وزير الداخلية قاسم الأعرجي التحري عن الجناة و تسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل و ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاساءة للرموز الرياضية و ترهيبهم .من جهته استنكر النائب جاسم محمد جعفر البياتي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب الهجوم المسلح على دار رئيس اللجنة الاولمبية واكد في بيان تلقت (الزمان) نسخة منه ان ( ما قامت بها مجموعة من الخارجين عن القانون بهجوم على دار رئيس اللجنة الاولمبية الاخ رعد حمودي يعتبر عملا مدانا واجراء مشينا وتجاوزا خطيرا وقد أتى في فترة حساسة وظرف نحن بحاجة الى إرسال رسالة الى العالم وخاصة عالم الرياضة ومؤسساتها الدولية بان العراق في امن وان رياضته في امن واستقرار وان رياضييه احرار في إدارة الرياضة في العراق، ان حدوث هذا التجاوز والهجوم على دار رئيس اللجنة عمل مشكك في نواياه وهدفه بقاء الحظر على العراق ).

كارثة كبيرة

ووصف نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الكرخ شرار حيدر ما حصل من هجوم على منزل رئيس اللجنة الاولمبية بالكارثة. وقال في تصريح خص به (الزمان) ان التعرض لاحد الرموز الرياضية في العراق يعد كارثة كبيرة ولاسيما اذا كان الدافع وراء ذلك له علاقة بالازمات الرياضية.ودعا حيدر الحكومة بالتدخل وحماية الشخصيات الرياضية مطالبا بفرض مزيدا من الاجراءات الاحترازية مؤكدا ان الواقعة ستلقي بظلالها على المشهد الرياضي عموما وعلى الجهود المضنية لرفع الحظر عن الكرة العراقية.وشدد حيدر ان اتحاد الكرة وناديه الكرخ يشجبان بقوة الاعتداء الذي طال منزل رئيس اللجنة الاولمبية مبينا ان جميع الرياضيين في العراق سيقفون صفا واحدا ضد هذه التصرفات الخارجة عن اطار القانون والاهداف السامية للرياضة.

وقفة تضامنية

على صعيد متصل طالب رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة علاء كاظم باقامة وقفة تضامنية استنكارا للاعتداء.واضاف ان النجم حمودي يعد رمزا رياضيا كبيرا في عالم كرة القدم العراقية والعربية والاسيوية ويجب على الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية متابعة الموضوع بشكل مكثف والقاء القبض على المعتدين من اجل وضع حدا لاصحاب النفوس الضالة في الاعتداء على الرموز الكروية قبل ان تصبح ظاهرة سلبية يمارسها البعض من لايملكون الروح الرياضية في الوسط الرياضي. وفي وقت لاحق، نفت قيادة عمليات بغداد صحة الخبر.

وقالت في بيان ان (عددًا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا عن قيام مجموعة مسلحة باقتحام دار السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية وسط العاصمة بغداد وبدورنا ننفي نفياً قاطعاً هذا الخبر جملةً وتقصيلاً )، مضيفة (نكرر توجيهنا لمتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة والمفبركة). ودعا البيان الى (استقاء المعلومة والخبر من المصادر الرسمية والابتعاد عن اخذ وتداول الاخبار المغرضة من الجيوش الالكترونية المغرضة التي تهدف الى نشر الرعب وزعزعة الوضع الامني في العاصمة بغداد).