التربية لـ (الزمان): نتائج الإعدادية تعلن عند إنتهاء التدقيق

التعليم يوفّر 300 درجة وظيفية شاغرة على الملاك الدائم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت وزارة التربية عدم تحديد موعد معين للإعلان عن نتائج امتحانات طلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة لكنها قالت انها ستعلن قريبا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سلامة الحسن لـ(الزمان) امس ان (اللجان الفاحصة في الوزارة ما زالت مستمرة بعملية التصحيح وتدقيق النتائج بشكل يومي ومتواصل حتى في ايام العطل)، واضافت انه (عند انتهائها سيتم الإعلان عن النتائج بأسرع وقت)، داعية الى (الابتعاد عن الروابط الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي كونها تزعم نشر النتائج مما تسبب ارباكا للطلبة ولاولياء الامور)، فيما أعلن قسم محو الأمية في تربية الكرخ الثانية عن افتتاح مركز الديار لمحو الامية في قاطع الإعلام يضم 35 دارسا ودارسة. وذكر بيان امس أن (عدد المراكز في المديرية يبلغ 44 مركزا بغية استيعاب اعداد المتقدمين على الدراسة), مبينا ان (نقاشا تم داخل المديرية مع عدد من مسؤولي الشعب والاقسام في المديرية وجهاز محو الامية للتباحث بشأن آلية فتح مراكز في مناطق الاطراف وكيفية اعداد المراكز وتهيئتها لاستقبال الدارسين)، وثمن الوزير محمد إقبال الصيدلي (الجهود التي يبذلها في هذا الصدد ملاك المديرية وجهاز محو الأمية)، داعياً (جميع المنتسبين للتعاون من اجل تحقيق الهدف الوطني بالقضاء على الأمية بشكل تام). وعلى صعيد اخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر300 درجة وظيفية شاغرة من حركة الملاك لعام 2016 للتعيين على الملاك الدائم وفقا لحاجة الجامعات وحسب الاختصاصات والعناوين الوظيفية المعلنة .وقال بيان أمس ان ( على الراغبين في التعيين ممن تتوافر فيهم الشروط والاختصاصات المطلوبة التقديم عبر الموقع الرسمي الالكتروني بعد ملء الاستمارة المعلن عنها علما أن مدة التقديم أسبوعان ابتداء من تاريخ 30 تموز الجاري وحتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم 13 اب المقبل).