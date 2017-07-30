الدول الأربع: لا حوار مع قطر إلا بعد الإلتزام بالمطالب

المنامة – الزمان

أكدت السعودية ومصر والبحرين والإمارات امس الأحد عدم تنازلها عن مطالبها الـ13 الموجهة إلى قطر، وعدم التفاوض بشأنها.وجدد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان اصدروه في ختام اجتماع لهم بالعاصمة البحرينية المنامة، تمسكهم بمطالبهم ، مشيرين إلى استعدادهم للحوار مع قطر، بعد التزامها بالمطالب الـ13 واتخاذها خطوات عملية، مبدين استعدادهم (للحوار مع قطر إذا أعربت عن رغبتها الصادقة في تنفيذ المطالب).واتفقوا ايضًا على استمرار التشاور.وجددت الدول الأربع مطالبتها قطر بوقف دعم الإرهاب، وأشادت بالتسهيلات التي تقدمها السعودية لحجاج بيت الله الحرام، مستنكرين الموقف القطري المتمثل بـ(عرقلة وصول الحجاج القطريين). وعقد الوزراء الاربعة مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع اكدوا خلاله مواقف دولهم. وبشأن اتهامات الدوحة للرياض بعرقلة الحجاج القطريين، جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير القول أن القطريين مرحب بهم لزيارة الأماكن المقدسة، متهمًا الدوحة بالسعي إلى تسييس الحج. بدوره، لوّح وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بأن هناك مجموعة خطوات أخرى يمكن اتخاذها ضد قطر، مع الحرص على تجنيب المواطن القطري اية أضرار جراء الإجراءات ضد الدوحة. وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، إن الوساطة الوحيدة المعترف بها هي وساطة أمير الكويت. وافادت تقارير صحفية امس بأن الدول الاربع تتجه لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر خلال اجتماع وزراء خارجيتها بالمنامة تتمثل بالسعي لشطب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، وسحب الودائع العربية من بنوك الدوحة، ومناقشة مسألة الضغط على الشركات العالمية لقطع علاقتها مع قطر.

وفي وقت لاحق علّق الجبير على طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة بالقول ان (السعودية تعد أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة بمثابة عمل عدواني ونعده إعلان حرب ونحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال).ولم تطلب قطر رسميًا تدويل المشاعر المقدسة، إلا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) قالت اول أمس إنها خاطبت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبدية قلقها الشديد إزاء (تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة هذه الشعائر ما لم يخلّ ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين).واوضحت ان (السعودية سمحت للقطريين بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويين فقط، حيث يتعين على المواطنين القطريين المقيمين خارج قطر العودة إلى الدوحة، ومن ثم الدخول الى الأراضي السعودية لأداء الشعائر الدينية عبر المنفذين المحددين).

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