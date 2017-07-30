تعادل بطعم الفوز لكربلاء يضمن لها البقاء في مقعدها

الجوية تستعيد الصدارة من الغريم والنفط يتراجع ثالثاً في الدوري

الناصرية – باسم الركابي

عاد فريق القوة الجوية مرة اخرى لاعتلاء صدارة فرق الدوري الممتاز بكرة القدم بعدما نجح في الفوز المتوقع على السماوة بثلاثة اهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى في ملعب الجوية في العاصمة ضمن الجولة السادسة عشر من المسابقة امام تطلعات احراز اللقب الذي بات الفريق الاقرب للحصول عليه حيث الابواب مفتوحة امام كتيبة باسم قاسم لحسم الامور التي باتت تسير لجانبه بشكل كبير رغم اصابة اللاعبين بالإرهاق خلافا لبقية الفرق المنافسة على الصدارة واللقب بسبب عدد المباريات المؤجلة التي شكلت حملا مضافا وشكلت ضغطا على الفريق الذي واصل السير بخطى ثابتة وسط دعم جمهوره ومؤازرته والوقف معه بقوة من اجل انهاء الموسم

تغير الموقف

ونجح الجوية في تغير الموقف بفضل نجاحاته المتكررة وحول تأخره في الدوري بعدما انشغل في البطولة الاسيوية الذي ينتظر ان يخطف لقبها الثاني نهاية اب المقبل قبل ان ينجح بشكل لافت في المرحلة الثانية و من الدوري وتامين النتائج والمرور الى الصدارة على حساب فريق الحسين قبل ان يستلمها الغريم الشرطة لمدة 34 ساعة فقط قبل ان تحلق الصقور عاليا وتخرج بفوائد مضاعفة بعدما عاد النفط بتعادل اشبه بالخسارة من كربلاء ليوسع الفارق الى نقطتين للجوية مع فارق مباراة وهو ما يرفع من حظوظ الفريق كثيرا في الحصول على اللقب

ظروف مختلفة

الفريقان لعبا اللقاء بظروف مختلفة حيث الجوية تبحث عن الصدارة ما جعله اللعب شعار لاخيار عن الفوز امام الامل الضعيف الذي دخل به السماوة في أمانيه لتحقيق الفوز وهو يظهر بشكل مغاير لأصحاب الارض وسط امال البحث عن البقاء وهو المهدد بالهبوط لدوري المظاليم ومن سوء حظه ان يعود مرة اخرى للعاصمة ليواجه الزوراء م متوقع ان تزيد من متاعبه التي زادت بعد الخسارة قبل ان يستمر معبرا لأقرانه الكبار والصغار على حد السواء عندما تلقى الخسارة العشرين وهي اكثر من مجموع مباريات مرحلة كاملة

عقبة السماوة

وتمكن الجوية من تجاوز عقبة السماوة بثلاثية امجد راضي الذي سجل هدفين د15 و55 قبل ان يضيع ركلة جزاء في بداية المباراة قبل ان يحسم حمادي احمد المهمة في الدقيقة الاخيرة من وقت المباراة ليشعل مدرجات ملعب الجوية وفي فرحة كبيرة لأنه لم يكن هدف الفوز حسب بل العودة للصدارة والمباراة تلفظ انفاسها وهنا تظهر قيمة اللاعب الهداف عندما ظهر هداف الفريق حمادي احمد بعد غياب في المباريات الاخيرة وينهي احلام السماوة في تكرار سيناريو اللقاء الاول ويخطف فوزا مهما بطعم الشهد وقد يكون وراء حصول الفريق على اللقب الغالي وكان الشوط الاول قد انتهى بالتعادل بهدف بعدما نجح حسن عاشور في الرد على الجوية ويلزمه الخروج بالتعادل قبل الذهاب لغرف الاستراحة والعودة بقوة للسماوة الذي نجح في اعادة المباراة ثانية للتعادل بهدف اللاغب احمد حسين الذي ابقى التعادل قائما الى ما قبل دقائق معدودات على نهاية وقت المباراة التي كادت ان تذهب للتعادل لو توازن السماوة بشكل افضل وترسيخ نتيجة التعادل التي رفضها الجوية وحسم المهمة كما خطط لها المدرب

نتيجة متوقعة

ومع تسجيل الضيوف للهدفين لكن تبقى نتيجة متوقعة واشد المتفائلين بالسماوة توقع ان يخرج الفريق بخسارة ثقيلة ولايهم ان يهز شباك المتصدر مرتين لان العبرة تبقى في النتيجة حيث الفوز الحادي والعشرين الاعلى بين عموم الفرق ويشعر الفريق بالسعادة العالية مع المدرب والانصار بعد ترجمة المباريات المؤجلة والتعامل مع الفرص بجديد عندما ظهر سلاح الهجوم افضل الخطوط وظهور مجموعة المهاجمين التي تقوم بدور فعال وتشكيل قوة منحته النقاط التي نقلته الى الصدارة في انتفاضة كروية مؤثرة بشكل واضح من خلال مجموعة لاعبين اثرت في المباريات وحققت النتائج وتقدمت بشكل تدريجي مع مرور الوقت

اللعب بثقة

وواصل الفريق اللعب بثقة والتعامل مع المباريات والفرص بتركيز فبعد النجاح الكبير الذي حققه في استثمار المباريات المؤجلة والفوز على اقرانه دون تردد التي ساعدته في التقدم وعدم النظر للوراء والفرق الكبيرة هي من تظهر في الاوقات الصعبة وهو ما ينطبق على الجوية الذي قدم مباريات قوية لانه يمتلك مجموعة لاعبين منهم من اصحاب الخبرة والاخرين من الشباب قبل ان تنعكس فترة اللعب سوية منذ الموسم الماضي وتكللت جهودهم في الحصول على لقب الكاس وبطولة الاتحاد الاسيوي ولازال يبحث عن هدف المشاركة المحلية حيث لقب الدوري الذي بات الفريق يحدد ملامحمه بالكثير من التفاصيل والاهم ان تظهر هذه المجموعة في ايام الدوري الصعبة والمنافسة الغير مستقرة على الصدارة التي انتقلت بين ثلاثة فرق خلال اربعة ايام قبل ان تعود للجوية الذي كان في يومه ليس بالفوز الذي حققه على السماوة المتوقع من كل المراقبين لان الجوية يمتلك قدرات اللعب وقادر على خلق الفرص بغض النظر عن عنوان وموقف الفريق المقابل الاهم هو تبديد مخاوف الانصار من التعثر امام اي عنوان كان قبل ان يعد العدة لمهمة لم تكن سهلة امام حماس اللاعبين الذين واصلوا العطاء الكبير والرغبة بتحقيق النتائج وهو ما بقي يشهده جمهوره الذي شكل دعما كبيرا في المباريات الاخيرة وحرص بشدة على التواجد مع الفريق اينما يحل بعدما زادت الثقة باللاعبين ونجاح محاولاتهم والسيطرة على المباريات في الوقت المطلوب قبل ان يتصدر الترتيب الذي تحقق في الوقت المطلوب بعد جهود مهمة للاعبين الذي ظهروا بشكل فعال وتسابقوا على العطاء وبات الجوية يتحدث بقوة عن اماله في الحصول على لقب الدوري بعدما ظهر في الوقت المناسب وبات على بعد امتار وامام ثلاث مباريات تظهر سهله ولمصلحته عندما يستقبل نفط ميسان الدور المقبل

ارجحية الجوية

وكل الدلائل تشير الى ارجحية الجوية في مواصلة تحقيق النتائج والابقاء على حظوظه في البقاء في الصدارة وحسم الموسم لمصلحته وتظهر الفوارق الكبيرة بين الاثنين وكل شيء يسير الى مصلحة الصقور و في تحقيق المردود الفني الذي حالفه الحظ هذه المرة من حيث الاستفادة من مبارياته المؤجلة كما تظهر اخر المباريات سهله جدا وتخرج عن حصول المفاجأة ما يدعم المهمة عندما سيلاعب الكرخ في الجولة ما قبل الاخيرة التي ستمنحه اللقب بغض النظر عن نتيجة اخر مبارياته مع الحدود وهو ما يفكر به باسم قاسم في اللعب بشعار لابديل عن الفوز في اخر مباراتين لانهما سيحسمان الموقف ويحصل الفريق على اللقب الذي ينتظره قاسم نفسه كإنجاز شخصي ثالث والاهم ان ياتي مع احد اقطاب الكرة العراقية

الجوية لعب 33 مباراة حقق الفوز في 21 مباراة وهو الرصيد الأعلى بين عموم الفرق كما تعادل في 11 وخسر واحدة وسجل 53 وعليه 19 وجمع 74 نقطة ويظهر سجل مهم في المنافسة التي تحسن فيها بسرعة في المرحلة الثانية ويسير الى تحقيق طموحات الموسم الذي يريد ان يحقق فيه التحول في الالقاب عندما بات الاوفر حظا في الحصول على لقب الدوري وعينه على اللقب الاسيوي بعد شهر كما تظهر الرغبة في الحصول على لقب بطولة الكاس المقرر ان تنطلق بعد انتهاء الدوري مطلع اب المقبل

فرض نفسه

ويقول رئيس لجنة الحكام في الناصرية احمد مقطوف ان الجوية فرض نفسه بقوة ولازال الفريق القوي بعدما واصل نجاحاته في نسج النتائج الايجابية التي منحته الصدارة بكل جدارة واستحقاق لانه يقدم مستويات عالية ونتائج لافتة وسخر جهود عناصره لتقديم المباريات والنتائج والعمل على تحقيق طموحات اللقب الذي ظهر الفريق الاقرب له بعد استعادة الصدارة وفارق المباراة مع الملاحقين النفط والشرطة ما يمنح القدرة الكبيرة للفريق في حسم الامور كما يخطط لها المدرب باسم قاسم الذي للان يحقق نجاحات ملموسة جعلته المدرب الاول بين اقرانه وينتظر جمهور الجوية اقامة الاحتفال في الحصول على اللقب خصوصا بعد تعثر النفط في كربلاء ما عزز من حظوظ الجوية في الحصول على لقب الموسم الذي يبدو هو من يستحقه لانه لازال يقدم مباريات مهمة .

تعادل كربلاء والنفط

وفشل النفط في استعادة الصدارة التي كان قد تنازل عنها الاربعاء بعد فوز الجوية على فريق الحسين قبل ان يعرقل الشرطة المهمة بعد اكثر في فوزه على الامانة والانتقال بشكل مؤقت للموقع الاول قبل ان يزيد التعادل الاشبه بالخسارة الطين بله بوجه النفط الذي تراجع للموقع الثالث واتساع الفارق مع الجوية الى نقطتين والشرطة الى نقطة وتراجعت اماله في الصراع على اللقب وهو ما يدركه حسن احمد بعدما خسر الفريق خمس نقاط من خسارة الجوية والتعادل مع كربلاء

وخذل لاعبو النفط فريقهم في النتيجة المذكورة التي كاد ان يتلقى الخسارة الرابعة بعدما تراجع اداء المنظومة التي بقيت تلعب وتنتج قبل ان تشكل المباريات الاخيرة تحديات كبيرة للنفط الذي تضاءلت اماله بشكل واضح في الصراع على اللقب بعدما ابتعد عن الموقع الاول وتراجع حلم اللقب الاول بعد نتيجة التعادل الاشبه بالخسارة مع كربلاء وظهر الفريق على عكس التوقعات في ان يستمر ويؤمن بحظوظه التي تدنت حتى جدول المباريات يقف اليوم ضد النفط عندما سيكون في انتظار مع اربيل في الدور المقبل وبعدها تبقى له مباراتين عندما يستقبل نفط الجنوب ويختتم مبارياته الامانة وتظهر الامور صعبة امام حسن احمد الذي يشعر بمرارة في ان يتــــــــــراجع الفريق الى الموقع الثالث في وســـــــــط معمعة الصراع على اللقب بعدما فرط باخر مباراتين ظهر فــــــــــــيهما متواضع قبل ان يرى نفسه في مكان قـــــــــــد لايمكنه من العــــــودة للصراع على اللقب الذي دخل مرحلة جديدة يظهر فيها الجوية الاكثر حظا في حسم المهمة لانه اختلف عن النفط في تسخير المباريات لمصلحته

مهام الضيوف

واعتاد كربلاء عرقلة مهام الضيوف بعد الفوز على الشرطة قبل ان يستفيد بشكل كبير من مباريات الارض عندما اقتطع نقطة ثمينة من النفط ما عزز من نتائجه بين جمهوره عندما دخل المباراة بقوة ونجح في التسجيل محمد عبدالله د25 وكان على عناصره ان تستمر في التقدم للنهاية والتعامل مع اخر الدقائق بتركيز من اجل الخروج بنتيجة الفوز التي اصطدمت بقوة النفط عندما نجح في التسجيل في الوقت المناسب 86 واعادة المباراة للبداية والعودة بنقطة هي افضل من الخسارة بعدما فرط أصحاب الارض بالفوز الذي كان في متناول اياديهم وعلى بعد دقائق من نهاية الوقت ليرفع رصيده الى 32 نقطة في نفس موقعه وضمن ابقاء بشكل نهائي ويقف على بعد عشر نقاط من زاخو وامام ثلاث مباريات على نهاية الدوري وهذا المهم في ان يستمر كربلاء في الدوري مع غياب الدعم من الحكومة المحلية في مشاركة معلعلة كادت ان تطيح بالفريق بعد بداية مخيبة قبل ان يستقر في الاعتماد على مباريات الارض التي ساهمت في انقاذ الموسم بين سعادة الانصار الذين يرون في ذلك الانجاز المهام امام قدرات اللاعبين وامكانات النادي المعروفة التي هي من دفعت اللاعبين والمدرب في متابعة الامور والابقاء على حظوظ الفريق والابقاء على المنافسة في ظل جهود اللاعبين والاهم ان هنا هو تحقيق الفائدة من مباريات الميدان التي دعمت جهود الفريق الذي نجح في ادارتها كما يجب خصوصا في الفــــــــــــترة الاخيرة عندما تعادل مع الزوراء والميناء والنفط ما اعطى للفريق اريحية في تحديد مسار الامور والتغلب على المشاكل الفنية ويعرض نفسه الطرف المهمة في المنافسة من اجل البقاء رغم تراجع الفريق في المرحلة الاولى في بداية شكلت ضغطا على مهمة الفريق التي تغيرت ونجح فيها في احرج فترات البطولة والاهم ان يبقى في الدوري للموسم القادم كما تظهر مشاركته المقبلة افضل حتى من الفرق الجماهيرية من خلال وجود الملعب المتكامل الذي اجتاز اختبارات رفع الحظر الكروي ما يوفر امامه فرصة تجاوز تعليمات الاتحاد الاسيوي من حيث التراخيص وومكن ان يستفيد النادي من بيع التذاكر الدخولية لمواجهة الازمة المالية الملازمة للفريق منذ عدة مواسم وكانت مباريات الجولة السادسة عشر قد شهدت فوز الشرطة على الامانة والتمتع بالموقع الاول لمدة يوم واحد قبل ان تعود للجوية وهذا الاهم لانصار الجوية الذي ترقبوا نتيجة الفوز على السماوة عل احــــــــــــر من الجمر لاكثر من سبب حيث الفوز والثأر لنتيجة التعادل في المرحلة الاولى قبل ان تظهر لحظات فرح خ حقيقية اما م اللقب الشغل الشاغل للصقور

كما تغلب الطلاب على النجف بثلاثة اهداف لهدفين وتقدموا للموقع السابع ونجح الزوراء في التغلب على نفط ميسان وازد من حظوظه في المنافسة على الموقع الثالث في الوقت الذي حقق الكهرباء قفوزه الثالث تواليا وعاد الحدود بفوز كبير من ميدان زاخو بعدما تغلب عليه بثلاثة اهداف لواحد ويظهر الحوية اكثر الفرق استفادة مقابل محاصرة الكرخ في الزامه بالهبوط.