قرعة نصف نهائي البطولة العربية تجرى اليوم

{ القاهرة – وكالات: تجرى اليوم الاثنين، قرعة نصف نهائي، بالبطولة العربية للأندية، بعد أن ضمنت 4 فرق التأهل بشكل رسمي لهذا الدور، وهي الأهلي المصري، الفيصلي الأردني، الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي. وتقام مواجهتي نصف النهائي بالبطولة العربية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويقدم، في التقرير التالي، السيناريوهات المنتظرة للقرعة، وتاريخ المواجهات المباشرة للفرق الأربعة.

الاحتمال الأول:

الأهلي المصري الترجي التونسي

تبدو هذه المواجهة مليئة بالذكريات، وتكررت 14 مرة من قبل عبر التاريخ، وبدأت منذ عام 1990 وحتى عام 2015.

فاز الأهلي في 5 مناسبات، وتغلب الترجي 3 مرات، وتعادلا 6 مرات، وسجل الفريق الأحمر 14 هدفاً، بينما أحرز أبناء باب سويقة 8 أهداف، ولم يلتق الفريقان من قبل في البطولة العربية.

الفيصلي الأردني الفتح المغربي

لم يسبق أن تقابل الفيصلي مع الفتح على الإطلاق، ولعب الفيصلي 9 مباريات ضد أندية المغرب، فاز مرة وخسر في 3 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وواجه الفيصلي من أندية المغرب الوداد والرجاء بجانب أولمبيك خريبكة، بينما لم يلعب الفتح ضد فرق الأردن من قبل.

الاحتمال الثاني:

الأهلي المصري الفتح المغربي

لم يسبق أن تقابل الأهلي مع الفتح المغربي، في أي مسابقة رسمية على الإطلاق. وخاض الفتح 7 مباريات ضد الأندية المصرية، مع الزمالك وحرس الحدود والمقاولون، وفاز مرتين وخسر مثلهما وتعادل 3 مرات. ولعب الأهلي 25 مباراة، ضد فرق المغرب، وحقق الفوز في 11 مباراة، وخسر 7 مرات وتعادل أيضاً 7 مرات، وواجه الأهلي 9 أندية مغربية هي الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، أولمبيك خريبكة، الدفاع الجديدي، المغرب التطواني، حسنية أغادير، الأولمبيك البيضاوي وكلاس كازابلانكا.

الفيصلي الأردني الترجي التونسي

لم تجمع أي مواجهات سابقة بين الفيصلي والترجي في أي مسابقة رسمية. ولعب الفيصلي ضد الأندية التونسية 10 مرات من قبل، حيث واجه فرق الصفاقسي، الإفريقي، البنزرتي، النجم الساحلي ومستقبل المرسى، وفاز مرة وحيدة وخسر 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، ولعب الترجي ضد فريق أردني وحيد وهو الحسين إربد.

الاحتمال الثالث:

الأهلي المصري الفيصلي الأردني

تبقى هذه المواجهة ثأرية، بعد أن خسر الأهلي مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولة العربية، أمام الفيصلي بهدف نظيف. وتقابل الفريقان 3 مرات فاز الأهلي مرتين وخسر مرة، الأولى فاز بها في نسخة البطولة العربية 1995 بهدف رضا عبد العال، والثانية في نسخة 1997، وحسمها برباعية دون رد، ثم فاز الفيصلي في النسخة الحالية بهدف يوسف الرواشدة.

الترجي التونسي الفتح المغربي

لم يسبق أن تقابل الترجي مع الفتح في أي بطولة رسمية، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي. ولعب الترجي 20 مباراة ضد أندية المغرب، وهي الوداد، الرجاء، المغرب الفاسي، الرشاد البرنوطي، الجيش الملكي، وفاز الفريق التونسي 8 مرات، وخسر 3 مباريات، وتعادل 9 مرات. وواجه الفتح فرق تونس 10 مرات، فاز 3 مباريات، وخسر 3 مرات، وتعادل في 4 مواجهات، ولعب أمام أندية الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي والبنزرتي.