الحكمة: سننزل إلى الشارع وحدنا والأبواب مفتوحة للآخرين

المجلس الأعلى ينتخب حمودي رئيسا ًوالصغير مسؤولاً تنفيذياً

بغداد- عبد اللطيف الموصوي

انتخب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي رئيسا له وجلال الدين الصغير مسؤولا لمكتبه التنفيذي، وباقر جبر الزبيدي مسؤولا لمكتبه التنظيمي،فيما اكد تيار الحكمة الوطني عزمه على النزول الى الشارع لوحده، مؤكدًا ان الأبواب مفتوحة امام من يريد الالتحاق به.وقال المجلس الاعلى في بيان امس ان(العراق يشهد اليوم منعطفات وتحديات بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنية والحشد الشعبي على قوى الارهاب والظلام والاستعداد لخوض مرحلة سياسية جديدة)، مضيفًا ان (المجلس الأعلى يؤكد التزامه الأهداف ذاتها التي تبناها، وإيمانه الكامل بوعي الشعب العراقي وعدّه مصدر القوة والقرار ويشدد على الثوابت الاسلامية والوطنية والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا ودعم العملية السياسية وتأكيد الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية). وتابع البيان انه في ضوء المستجدات الاخيرة للمجلس الاعلى وايماناً بضرورة مواصلة مسيرة المجلس الاعلى و تيار شهيد المحراب في خدمة ابناء الشعب العراقي، عقدت الهيئة القيادية وعدد من اعضاء المكتب السياسي اجتماعا الاحد في بغداد وتداولت الأسماء المرشحة للتصدي لمواقع الخدمة في المجلس الأعلى . وبحسب البيان فقد قررت الهيئة انتخاب حمودي رئيساً للمجلس الأعلى، واستمرار محمد تقي المولى في مسؤوليته المتمثلة برئاسة الهيئة العامة للمجلس، وانتخاب باقر جبر الزبيدي مسؤولاً للمكتب التنظيمي للمجلس، وانتخاب الصغير مسؤولاً للمكتب التنفيذي للمجلس. في المقابل، اكد رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة الوطني حميد معلة امس ان التيار عازم على النزول الى الشارع العراقي لوحده. وقال معلة في تصريح ان(ولادة تيار الحكمة الوطني حدث كبير في الساحة العراقية وهذه أولى طلائعه، الا اننا نتوقع ان تظهر تكتلات كثيرة من الأحزاب).

نزول للشارع

وبشأن التحالفات المحتملة، قال (لقد حدث كلام كثير عن التحالفات، الا ان الحديث عن هذا الكلام مازال مبكرا)، مضيفًا (نحن عازمون على ان ننزل وحدنا، لكن هذا لا يعني اننا نغلق الابواب بمن يريد الالتحاق بنا).وبشأن تيار الحكمة، اوضح معلة ان مؤسس التيار عمار الحكيم أكد (عدم الابتعاد عن الإسلام وهو هوية الامة وعنوانها وعنوان عزتها). واضاف ان اسم الحكمة فيه ابعاد، فهو قرآني وفيه مدلول حركي والبعد التاريخي يشار الى الحكيم والوطني يدخلك في فضاء أوسع بالبلاد.وتابع ان (الانفتاح الوطني هو الانفتاح على قطاعات ربما كانت تحجب عن الوصول اليك)، واكد انه تلقى اتصالات كثيرة من مختلف المذاهب وهي (تشيد بهذه الخطوة وبعضها كانت تطالبنا بالانضمام والبعض الاخر يطالبنا بتوضيح البرنامج للملمة الشعب العراقي). وأوضح ان (الجديد في المنهج هو الخطاب وفي طبيعة ماندعو اليه)، مضيفًا (سنطرح برنامجًا مختلفًا وسنتنافس على من يستطيع ان ينفذ هذا البرنامج). وكشف معلة عن عقد تيار الحكمة اليوم الاثنين اجتماعا للتدارس ووضع خارطة طريق بغية الوصول الى جميع المحافظات.