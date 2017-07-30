كربلاء تنفي إنتشار قوات أمريكية على حدودها مع الأنبار

يارالله يوعز لقوات الجيش بالتقدم لتحرير مناطق غرب العراق

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية لاطلاق عمليات تحرير غربي الانبار والمناطق الحدودية مع سوريا خلال الايام المقبلة حيث اوعز معاون رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله بتقدم القوات الامنية نحو صحراء الانبار الغربية استعدادا لانطلاق العمليات.

وقال مصدر في تصريح امس ان (معاون رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله وعدداً من القيادات الامنية وصلوا الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار، لمناقشة عملية تحرير اقضية عنة وراوة والقائم). واضاف أن (يار الله اجتمع فور وصوله مع قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وعدد من القيادات الامنية حول الاستعدادات الجارية لتحرير المناطق الغربية). مبينا أن (يار الله اوعز بالتقدم باتجاه مناطق صحراء عنة لقطع الامدادات عن داعش ومحاصرته قبيل عملية اقتحام المنطقة).واوضح المصدر أن (الخطة سوف تكون بالتقدم نحو صحراء الانبار الغربية لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المناطق المستهدفة قبل انطلاق عمليات التحرير). الى ذلك قال قائممقام مدينة الفلوجة عيسى ساير العيساوي في تصريح أمس ان (القوات الامنية اغلقت بالكامل منطقة حي جبيل والمناطق القريبة منها جنوب مدينة الفلوجة، وشرعت بحملة دهم وتفتيش على منازل المنطقة بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية).واضاف أن (القوات الامنية اغلقت مداخل ومخارج الحي للتأكد ايضا من ان جميع سكان هذا الحي لديهم قصاصة امنية وان اي عائلة يثبت انها لاتمتلك هذه القصاصة سيتم احتجاز رب الاسرة ومعرفة كيفية دخوله الى تلك المنطقة).

عمليات دهم

مبينا ان (عمليات الدهم والتفتيش مازالت مستمرة). وفي كربلاء قال امين سر مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي في تصريح أمس ان (الانباء التي تحدثت بشأن انتشار قوات امريكية على الحدود المحاذية مع السعودية والانبار غير صحيحة مطلقا). واضاف ان (مناطق عين التمر والرحالية مؤمنة بالكامل من قبل قوات خاصة من الجيش وبعض افواج الحشد الشعبي). مبينا أن (الطرق الدولية المحاذية للانبار ولاسيما منفذ عرعر تحت مراقبة دائمة من قبل طيران الجيش العراقي وقوات الحرس الحدود).وتابع أن (جميع قوافل الحجاج المارة عبر الطريق الى السعودية تكون برفقة قوة أمنية خاصة لإيصالهم الى المنفذ).وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت خبرا امس السبت ذكرت فيه أن قوات أميركية خاصة انتشرت في صحراء الانبار ووادي القذف على حدود محافظة كربلاء وحدود السعودية مع حركة طيران متواصلة، لتأمين منفذ عرعر الحدودي والطريق المؤدي له من جانب العراق. وفي الموصل قال القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح أمس ان (طبيعة قضاء تلعفر الجغرافية تستدعي المشاركة الفاعلة من قبل الطيران الحربي، بسبب تلالها والمترفعات التي يتحصن فيها الإرهابيين). موضحا ان (عملية تحرير القضاء ستكون كبيرة وصادمة للعدو، وسيكون للحشد العشائري دور مهم فيها).وأضاف ان (قيادة العمليات المشتركة حتى الآن لم تعلن عن عدد القوات التي ستشارك بتحرير القضاء). لافتا إلى ان (تحرير تلعفر سيكون سهلاً وسريعاً على اعتبار ان التعزيزات العسكرية التي وصلت تخوم القضاء وهي كافية لتحريره في وقت قصير).وأوضح الحسيني أن (معظم فصائل الحشد اتخذت نقاط تمركزها استعدادا للهجوم على القضاء، والدراسة العسكرية للقادة تدور الآن حول كيفية حماية الناس الأبرياء داخل القضاء، لتفادي الخسائر البشرية).

تسلل داعش

وفي كركوك وذكر مصدر أمس ان (عدد من عناصر عصابات داعش يتسللون من قضاء الحويجة الى منطقة ولاية الجبل شمال شرق ديالى وجبال حمرين بواسطة الدراجات الصامتة التي تعمل بطاقة البطاريات). داعيا (الحكومة والجهات الامنية لاخذ الحيطة والحذر وايقاف تلك الخروقات). واضاف (كما تحاول هذه العناصر ومنذ مدة زمنية التسلل الى مناطق مطيبيجة والمناهلة في محافظة صلاح الدين). لافتا الى ان (داعش يحاول اعادة تنظيم صفوفها في المناطق المحررة بمحافظة صلاح الدين عقب الخسائر الجسيمة التي تكبدتها في الموصل وبقية المناطق وتكوين خلايا ارهابية نائمة تهدد الامن متى شاءت).وتكبدت عصابات داعش خسائر جسيمة في معارك الموصل ادى الى قتل اغلب قياداتها وعناصرها، فيما تحاول تعويض خسائرها في كسر الطوق الامني الذي تفرضه القوات الامنية والحشد الشعبي على قضائي تلعفر والحويجة وتهريب القيادات والحصول على الدعم اللوجيستي.