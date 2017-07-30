البيئة تعد مشروع المسح الشامل عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعدت وزارة الصحة والبيئة مشروع المسح الشامل عن بدائل المواد المستنفدة للاوزون ومتابعة تنفيذ مشاريع الاوزون في العراق. وقال الوكيل الفني في الوزارة جاسم الفلاحي في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال اجتماعه مع ممثلي برنامج الامم المتحدة للبيئة شبكة غرب اسيا، انه (تم مناقشة ومتابعة تنفيذ مشاريع الاوزون والتي تنفذها الشعبة الوطنية للاوزون على مشروع خطة الازالة الشاملة للمواد هيدروكلوروفلورو كاربون اج – .بي .ام .بي – المرحلة الاولى والمرحلة الثانية ومشروع المسح الشامل عن بدائل المواد المستنفدة للاوزون)، واضاف انه (تم تقديم دليل المعايير لمستويات التأهيل في ورش التبريد والتكييف لتوعية العاملين والذي تم تاليفها من قبل لجنة علمية من اساتذة الجامعات وكراس انجازات الوزارة في اتفاقية الاوزون وما تم طبعه من فولدرات ومواد توعوية عن المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والمعدة من قبل الشعبة الوطنية للاوزون).

تثمين جهود

واوضح البيان ان (ممثلي برنامج الامم المتحدة للبيئة ثمنوا الجهود التي تبذلها الشعبة الوطنية للاوزون في الوزارة ما حققتها من انجازات في تنفيذ مشاريع الاوزون وعن تنفيذ التزاماته في اتفاقية الاوزون معتبرين العراق من الدول المتميزة في تنفيذ التزاماته الدولية في اتفاقية الاوزون الوطنية).واشار البيان ان (المنسق الوطني للشعبة الوطنية للاوزون والمهندسين العاملين في مسح بدائل المواد المستنفد ة للاوزون شاركوا في الاجتماع). واحتفلت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للاوزون بعد ان وقع العراق اتفاقية فيينا ومونتريال للحفاظ على الاوزون في العام الفين وثمانية واشار بيان سابق الى ان (العراق اصبح ملزما بتطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص على خفض استهلاك المواد المستنفدة للاوزون او استيرادها و بموجب تلك الاتفاقية اصبح العراق ملزما بخفض استهلاكه للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون وفي الاسواق تستخدم الفيرونات في اجهزة التبريد وغيرها وتم خفض استيراد هذه الغازات وكانت هناك بدائل اخرى)، واضاف البيان ان (منسق الوزارة مع الامم المتحدة اكد ان الوزارة استطاعت اجراء مسح شامل للكشف عن المواد المستنفدة للاوزون لاسيما الغازات الصناعية وغيرها)، مشيرا الى (وجود مشاريع كثيرة ممولة من قبل الامم المتحدة لتقليل استهلاك المواد الضارة بطبقة الاوزون وان العراق في الشهر السادس عام الفين وثمانية تمكن خلال تلك الفترة من اجراء مسح شامل للمواد المستنفذة للاوزون وهذا المسح تم تحويله الى مشاريع استثمارية وغير استثمارية وممولة من قبل برنامج الامم المتحده للبيئة فهذه خطوط انتاجية كبيرة سوف تم تحويلها من مواد غير صديقة للاوزون الى مواد صديقة للاوزون). وتابع البيان ان (الجانب التوعوي مهم للحفاظ على البيئة من خلال وضع خطط تسهم في توعية المواطن ويعد العراق من الدول الساعية الى تبني مشاريع من شانها التخلص من المواد المستنفدة للاوزون بعد ان اصبح العراق عضوا في اتفاقية فيينا التي دخلت حيز التنفيذ في العام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين).