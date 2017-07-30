إرفع ذراعك – نغم التميمي

على مدار الايام الماضية شاهدت عن كثب مجريات واحداث البطولة العربية المنطلقة حاليا في القاهرة بنسختها الجديدة.

وبطبيعة الحال رافقت هذه البطولة العديد من الأحداث والمفاجآت.

كما انها حملت بين طياتها الجور والظلم الذي لحق بفريق نفط الوسط ممثل العراق.

ولولا هذا الظلم لما كان اول المغادرين ضمن مجموعته والتي ضمت فرق الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي التونسي.

هذه الاساءة من الحكم الرابع الليبي لم يستقبلها الوفد العراقي سوى بتقديم اعتراض الى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي قام بدوره وحسب مصادر خاصة بإبعاد هذا الحكم من البطولة.

موضوعي اليوم ليس فريق نفط الوسط بل فريق داي الجزائري والذي اعتدى وبشتى الطرق على الحكم العراقي علي صباح والذي كان حكما للمباراة التي كان ضيفها داي الجزائري والأهلي المصري والتي ترشح فيها الاخير كافضل ثاني الى المرحلة المقبلة.

ولا يدل مشهد لاعبي الفريق الجزائري على ثقافة او روح رياضية لفريق له باع طويل بالرياضة بل على العكس من ذلك ظهر اللاعبون وكأنهم وحوش يسعون للهجوم على الفريسة ومن جميع النواحي.

وعلي صباح الحكم العراقي المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي والذي يعد من نخبة الحكام العراقيين لم يظهر منه أية ردة فعل سلبية بل كان يمتلك رباطة الجأش وقوة التحمل وهو محاط بجيش كاسر.

مشهدان متناقضان لفريقين.

الاول نفط الوسط العراقي والذي اتخذ الطرق السليمة والقانونية بالاعتراض على قرار الحكم.

والثاني الفريق الجزائري والذي استخدم الأساليب البدائية للاعتراض على قرارات صحيحة.

الفريق العراقي رغم خروجه المبكر كان مثار الحديث هنا في القاهرة عن مدى التزامه وعدم خروجه عن النصوص والقوانين التي اقرتها اللجنة الخاصة للبطولة.

ورغم الضرر الكبير الذي لحق به لكنه لم ينزع او يتخلى عن ثوبه الأصيل.

وهو رفع شعار افتح ذراعيك فالكل اخوانك.

القاهرة