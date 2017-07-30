المسجد الأقصى

جامع ومحراب مهيب

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ? إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) الاسراء.

تنـــــــــتشر الاماكن المقدسة في انحاء القــــدس ومن الناس من لايفرق بين المسجد الاقصى ومسجد القبة.

فالحرم الشريف هو اللفظ الذي يطلق على كلٌ من المسجدين الاقصى ومسجد الصخرة بمساحة كلية تبلغ 141دونما للحرم عشرة ابواب مفتوحة واربعة مغلقة وفيه ممرات وفيه ثماني آبار في صحن الصخرة وسبعة عشر في فناء الاقصى ومكان الوضوء فيه يُسمى(الكامن)وللحرم الشريف اربع مآذن عالية وكان عمر بن الخطاب اول من امر بتنظيف مكان الحرم الذي كان قبل ذلك ساحة مهجورة مهملة ببناء مسجد يتسع لثلاثة آلاف مصلي.

1- مسجد الصخرة

قدسية المكان تعود لاعتقاد الناس بانه ذات المكان الذي قدم فيه ابراهيم عليه الصلاة ابنه تصديقا لرؤياه وكذلك لعلاقة المكان بقصة الاسراء والمعراج .تقع الصخرة نفسها تحت قبة المسجد مباشرة وطولها من الشمال الى الجنوب 17 مترا ونصف وعرضها من الشرق الى الغرب 13 مترا ونصف وارتفاعها متر الى مترين

قام عبدالملك بن مروان ببناء مسجد الصخرة عام 691م .وفي عام 1099م حول الصليبيون المسجد الى كنيسة وبنوا عليها مذبحا الا ان صلاح الدين الايوبي عند دخوله مدينة القدس ازال هذه المعالم واضاف الرخام الى الجدران وزين القبة.

2- المسجد الاقصى

يقع في الجهة الجنوبية من مكان الحرم بدأ عبدالملك بن مروان بالبناء واتمه الوليد بن الملك عام705 ويبلغ طوله 88 متراً وعرضه 35 متراً ويقوم البناء على 53 عامودا من الرخام وفيه 49 سارية مربعة ،كانت ابوابه مزينة بالذهب والفضة ولكن اباجعفر المنصور امر برفعهما لاتمام عملية الترميم بعد زلزال اصاب المسجد وفي بداية القرن 11تم اصلاح بعض اجزاء المسجد وصنعت القبة المشهورة فيه واضافوا اليه الابواب الشمالية في سنة احتلال الصليبين للقدس سنة 1099م اضافوا قسما منه لكنسيتهم واتخذوا القسم الاخر مسكنا لفرسان الهيكل الا ان صلاح الدين الايوبي اعاد للمكان هيبته وجدد محرابه وكسى القبة بالفسيفاء وجاء بمنبر خشبي وفي داخل المسجد الاقصى جامع مستطيل يُسمى جامع عمر فيه مقام عزيز ومحراب زكريا عليه السلام

3- جدار البراق

حائط مبني من الحجارة الضخمة بطول يبلغ 56 قدما وبارتفاع 65 قدما وهو مكان يقدسه المسلمون لروايات تحدثت عن وقوف الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء هناك .في عام 1929م بدأت محاولات اليهود بالاستيلاء على المكان وخرجت مظاهرات كبيرة منهم تدعو للاستيلاء على الحائط.

عباس عدنان مالية -خانقين