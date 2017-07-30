ياليتني أتعلّم

هناك مثل شعبي لن يسمعه الكثير منا ( صديقك ما علمك … عدوك ما بجاك)

لو تمعنا في هذه الكلمات لوجدنا معاني كثيرة والحكمة في هذا المثل ان الانسان القريب لك والذي يتمنى لك الخير وهو الصديق ألم يعلمك وتتعلم منه الحكم والعبر والامور الجيده وان كان لم يعلمك أو لم تتعلم منه أو لم يكن لديك صديق جيد ليعلمك … فهل عدوك الذي يكرهك ويحمل لك كل انواع الكراهيه والحقد ألم يبكيك لانه ارد لك السوء والاذى لتتعلم ويكون لك درسا فان لم يعلمك صديقك ويصلح خطاك فهل عدوك الم يبكيك

في موقف من واقف الحياة يكون درسا ياليتنا نتعلم منه لكي لا نعود ونقع في نفس الخطأ

فاختيار الاصدقاء اختبار وامتحان لنا وخاصة في الظروف والمواقف فالمواقف هي الاختبار الحقيقي لصدق الصديق

فجميعنا نتفاجأ من الاخرين ومع كل تفاجؤ يكون درسا بالمجان لنتعلم من هذا الدرس

نعيش في هذه الحياة ونمضي في دروبها

ونسعى في طرقاتها ..

ونتوقف في محطاتها ..

وفي سيرنا هذا نصادف من العبر والدروس الشي الكثير نعم نصادف ونعايش ..

ونتألم ونتعلم من ..ونظل نمضي لنصادف من جديد ونتعلم من مدرسة الحياة

(( الحياة ))

أكبر مدرسة.. وأفضل مدرسة ودروسها مجانا دون مقابل..

والذي لم يتعلم فستعلمه الحياة أعظم الدروس وأكبرها..

حياتنا تكون صعبة في أحيان كثيرة .. ونضعف لمواجهتها

ظروفنا تكون أقوى من أن نتحملها..

صدماتنا أكبر من أن نستوعبها. وهذا مايحدث مع الجميع وهذا واقعنا الذي لامفر لنا منه..

دائماً مانقوي أنفسنا للمواجهة.. منا من ينفع معه ومنا من لاينفع معه أبداً

فربما يكون يأسه يسيطر عليه بشكل كبير.. وهذا يضعف من قدرة المواجهة الكبيرة لديه..

عــلاء ياسين محمد – بغداد