عميدة جمعيات ونقابات وإتحادات بغداد – طارق حرب

في سلسلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن تشكيل جمعية الهلال الاحمر العراقية المؤسسة في بغداد في 1932/1/22 بصورة رسمية بوصفها الجـــمعية القدمى من بين الجمعيات والنقابات والاتحادات كنقابة المحامين التي تأسست بعد هذه بعدة اشهر وان كان في نفس السنة.

وبذلك فلهذه الجمعية قصب السبق بالتأسيس والاستمرار بالنسبة لجميع الجمعيات والنقابات والاتحادات في بغداد ذلك ان تاريخ بغداد منذ ثلاثينات القرن العشرين شهد الكثير من المنظمات غير الحكومية التي تأخذ اسماء عديدة كنقابة وجمعية واتحاد ورابطة ومركز وهيئة ومؤسسة وسواها لكن تبقى جمعية الهلال الاحمر الاولى في زمن التأسيس والاستمرار طيلة مدة تقارب تسعين سنة وهو ما لم يتوفر في جمعية بغدادية اخرى.

واذا كان الفضل يرجع الى ارشد العمري الذي كان امينا للعاصمة بغداد اواخر سنة 1931 في السعي لتأسيس هذه الجمعية على غرار جمعيات الصليب الاحمر الدولي المشكلة بالكثير من دول العالم حيث تم انتخاب ستة عشر شخصية تتألف منهم الهيئة المؤسسة واذنت الحكومة بالتأسيس سنة 1932 بصورة رسمية تحت رعاية الملك فيصل الاول ورئاستها الى ولي العهد الملك غازي وبما ان الجمعية تلتزم بما ورد في المعاهدات الدولية الخاصة بجمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر الدولية انها سعت لتشريع قانون انضمام العراق لهذه المعاهدات الدولية لذلك صدر القانون رقم (40) لسنة 1934 قانون اعتراف العراق بجمعية الهلال الاحمر العراقية المشكلة في بغداد وكان هذا القانون ضروريا لاعتراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر في جنيف بهذه الجمعية البغدادية وانضمامها الى اتحاد جمعيات الصليب الاحمر في باريس وهكذا حصل الاعتراف الدولي بجمعية الهلال الاحمر وانظمت الى الاتحاد كعضو فيه، وفي 1935/3/31 وتطبيقا لأحكام المادة 12من النظام الاساس للجمعية فقد جرت انتخابات المجلس العام المكون من عشرين عضوا وانتخبوا ثمانية اعضاء كهيئة ادارية وقد جرى انتخاب السادة التالية اسماؤهم العشرين كأعضاء المجلس العام وهم كلا من ابراهيم محمود الشابندر وامين الهاشمي وبهاء الدين سعيد والمستر باتمان وجعفر الشبيبي والدكاترة جلال العزاوي وسامي سليمان وصائب شوكت وعلي غالب ومحمد شكري سگبان والسادة سليمان فتاح وطاهر محمد سليم وعارف حكمت وعزرا مناحيم دانيال وفخري الجميل وسي آر گرايس ونعمان الاعظمي ويحي الالوسي ويعقوب سركيس وقد تم انتخاب السادة المذكورين كهيئة ادارية وهم ابراهيم الشابندر وارشد العمري وجعفر الشبيبي وسليمان فتاح وعزرا مناحيم دانيال ويعقوب سركيس وقد انتخبت الهيئة الإدارية السيد ارشد العمري رئيسا وجعفر الشبيبي نائبا للرئيس وابراهيم الشابندر سكرتيرا ويعقوب سركيس مفتشا عاما وتم تعيين كاتب ومحاسب للجمعية وكذا تم تأسيس مستوصف جمعية الهلال الاحمر في الاول من حزيران 1935 ومستوصف كفرع في البصرة ونظمت محاضرات عن دور هذه الجمعية وكان ممن شارك في القائها ياسين پاشا الهاشمي والفريق جعفر العسكري وتم ارسال بعثات حيث تم ارسال فتاتين لدراسة فن التمريض في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات على نفقة الاتحاد واستقدمت الجمعية احدى الممرضات الإنكليزيات لتدريب الامهات الاسعافات الأولية وتربية الاطفال وتشكل فرع نسوي للجمعية سنة 1933 وفتحت فروعا في البصرة والحلة وتم استحداث نوط الهلال الاحمر يمنح للذين يساعدون الجمعية بصورة فوق العادة.