محمد الصدر.. والحقيقة المغيّبة – عبد الامير محسن العجمي

تمرعلينا هذه الايام ذكرى اليمة وهي الذكرى السنوية لشهادة المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه ” قدس سرهم” وهذه الذكرى رغم أنها اليمة ومفجعة الا أنها تحمل حقائق مغيبة حيث ان هذه الحقائق التي غيبت جعلتها مناســبة كلاسيكية بدون تحقيق لاهداف الشهيد الصدر الثاني التي رسمها للأجيال . فمن هذه الحقائق هي :

1- تغييب نتاجات الحوزة حيث جعلوها ليس بالمستوى المطلوب ولم يتخرج “مجتهد اعلم” منها بسبب النظرة الضيقة التي “ضربت الخط الرسالي بيد من حديد”

2- تغييب الوراثة العلمية حيث ان السيد الشهيد الصدر الثاني ” قدس سره” أكد على الوراثة العلمية وحارب الوراثة النسبية لكن الكثير من اتباعه انتهجوا بأتجاه العاطفة اي ” الوراثة النسبية”

3- تغييـــــــب المنهج العلمي حيث انه فتــــح جامعة الصدر الدينية لتكون بوابة للاكاديمــــــيين لكي يكون لهم ارتباط بالحوزة الا ان البعض انتهـــــــج هذا المنهج العلمــــي المزيف لضرب هذه الجامعة التي انـــــــــتشرت ببـــــــركات الشهيد الصدر الثاني “قدس سره” وبسعي من المرجع اليعقوبي “دامت بركاته” في اغلب المحافظات.