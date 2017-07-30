كلمة حق – اخلاص مجيد

اقولها وان لم ترتضيها..

اقولها وان كنت ضدي..

اعلنها صراحة..

ظلمتم ياهل الموصل عدة مرات..

ظلمكم نبيكم حين هجركم وابتعد وقد امنتم جميعكم في غيابه دون بقية البشر..

ضلمتم حين سلمت محافظتكم في ليلة وضحاها وانتم في النوم غارقين منتظرين ساعة الفرج..

اصبحتم بدون ماؤى وقتل شباب اهل الموصل بايدي داعش واجبروا على الرضوخ..

هجرتم.. قتلتم.. احتلت دياركم.. سالت دمائكم.. هجمت منازلكم.

والويل الاكبر عندما يشار باصابع الاتهام اليكم!

من سلموا ديارهم..

من استقبلوا داعش..

من سالت دماء ابنائنا لنجدتهم …

اقول بصراحة لمن يقول ذلك.. الا يكفي ظلم اهل الموصل؟!

فلا تكن انت والزمان والحقراء عليهم.. كن عادلا.. كن منصفا.. فالارض مدورة.. الم يقاتل اولاد الموصلين مع ابناء العشائر والقوات المسلحة والحشد الشعبي؟ اذا لماذا يذكر محاسن قوة وينسى ظلما وقعا بقوما كان اعظم البلاء.

ورسالتي اخيرا اوجهها لاهل الموصل.. انتم الاعلون باذن الله فقد عاقب الله سبحانه وتعالى نبيكم حين هجركم بثلاث ضلمات حين انتقمه الحوت واعاده اليكم الله سبحانه وتعالى بعد الهجران.. واليوم عادت الموصل للعراق وهي بشرى بعد الما عميق سينزع الاحقاد ويحل السلام فانتظروا من ربكم الفرج الحقيقي فهو اعلم بالحال وبطيبة النفوس فهو الذي قال في كتابه الكريم في سورة الانبياء” وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ” صدق الله العظيم