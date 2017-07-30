إعتداء إنتحاري في المقدادية يوقع ثلاثة جرحى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أن (حصيلة الإصابات في إحباط الهجوم الانتحاري بحزام ناسف في حي المعلمين وسط المقدادية بلغت ثلاثة جرحى من المدنيين) ، مبينا أن (الانتحاري شاب في مقتبل العمر).

وأضاف العزاوي لــ (الزمان) امس أن (هناك معلومات كانت قد توفرت عن الانتحاري، وبدأت فرق الاستخبارات والحشد الشعبي بملاحقته منذ الساعة الثانية ظهرا)، لافتا الى أن (الانتحاري كان يقود دراجة نارية وترجل منها صوب أحد المقاهي قبل أن يتم رصده ومطاردته، ما اضطره الى تفجير نفسه بعيدا عن تجمع المدنيين) .

واعلن المتحدث الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية، عن احباط هجوم انتحاري بقضاء المقدادية، فيما اكد ان قائد الشرطة امر بتكريم عناصر الشرطة الذي احبطوا الهجوم واجبروه على تفجير نفسه بعيدا عن تجمع المواطنين.

وقال العطية لـ (الزمان) امس ان (عناصر شرطة ديالى اجبروا انتحاري على تفجير نفسه بعيدا عن تجمع المواطنين بقضاء المقدادية)، مبينا ان (الانتحاري كان يحاول الدخول الى كازينو شبابي في القضاء). واضاف، ان (قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، امر بتكريم رجال الشرطة الذين منعوا الانتحاري من الدخول الى الكازينو واجبروه على تفجير نفسه بعيدا عن تجميع المواطنين.

مشيرا الى ان (الحادث اسفر عن اصابة شخصين كانا بالقرب من مكان الحادث بجروح متفاوتة نقلوا على اثرها الى المستشفى) .من جهتهم دان نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد الحمداني ورئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي، ادانوا تفجير المقدادية وطالبوا بإجراءات احترازية من الاجهزة الامنية).

واضافا لــ (الزمان)، ان (عناصر داعش الارهابية تعيش في وضع حرج نتيجة للضربات التي وجهتها لهم القوات الامنية والحشد الشعبي والتي افشلت جميع مخطاطاتهم الخبيثة ، داعين في الوقت نفسه المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية والاخبار عن وجود العناصر المشبوهة والتي يشك بانها على صلة بالتنظيمات الارهابية لغرض القاء القبض عليها قبل تنفيذ مخططاتها الاجرامية من اجل حماية مواطنينا من الاذى). وتمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من إعتقال ارهابي في قضاء ابو غريب واكدت اللجنة الامنية في محافظة البصرة إن القوات الامنية نفذت حملة امنية واسعة للبحث عن المطلوبين للقضاء والحد من انتشار الاسلحة في قضاء الزبير.

نصب سيطرات

وقالت المديرية في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 24 الفرقة السادسة وبكمين محكم نصب في احدى سيطرات الخط السريع بمنطقة ابو غريب اعتقلت احد الارهابيين المطلوبين للقضاء من قبل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في الكاظمية وفق المادة 1/4 ارهاب).

وقال مصدر أمس ان (مسلحين مجهولين, أقدموا على استهداف تجمع للحشد العشائري في منطقة البو خالد ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين).

وأضاف أن (القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وشنّت حملة بحث وتفتيش في المنطقة عن المنفذين, فيما تم نقل جثة الشهيد إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى).وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة رشاشة نقطة مرابطة تابعة للحشد العشائري بمنطقة الطاقة الواقعة ضمن جسر ديالى ).

وفي البصرة اكدت اللجنة الامنية في المحافظة إن القوات الامنية نفذت حملة امنية واسعة للبحث عن المطلوبين للقضاء والحد من انتشار الاسلحة في قضاء الزبير ذكرت اللجنة في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (الحملة يشارك فيها قوات الشرطة المحلية والاستخبارات وتهدف للبحث عن المطلوبين للقضاء والأسلحة غير المرخصة).واضاف ان (الحملة شملت نصب سيطرات ثابتة ومتحركة وعمليات دهم للاماكن المشبوهة في معظم مناطق القضاء).

وفي كركوك قال المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح أمس ان (سيارة مفخخة كانت مركونة قرب مطعم عباس على طريق قضاء الطوز – ناحية سليمان بيك انفجرت، ما أدى إلى إصابة مدنيين أثنين كانا قرب المطعم).وأضاف أن (السيارة المفخخة كانت متروكة من قبل الإرهابيين على جانب الطريق قرب طوزخورماتو). الى ذلك افادد مصدر في الشرطة امس بمقتل صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية بهجوم مسلح بمنطقة الغزالية في بغداد من دون تفاصيل.