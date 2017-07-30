إجتماع طارئ لحل أزمة شح المياه في البصرة

البصرة – الزمان

قررت الحكومة اتخاذ اجراءات جديدة لمعالجة أزمة شح المياه في محافظة البصرة خلال الايام المقبلة ، فيما أكدت وزارة الموارد المائية زيادة الاطلاقات المائية التي تغذي شط العرب للتخفيف من ملوحة مياهه.وقال بيان امس ان (الحكومة قررت خلال اجتماع عقدته في المحافظة اتخاذ اجراءات جديدة لمعالجة أزمة شح المياه في المحافظة خلال أيام قليلة، وان الموارد قررت زيادة الاطلاقات المائية التي تغذي شط العرب للتخفيف من ملوحة مياهه).

ونقل البيان عن المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحفي القول إن (اجتماعاً طارئاً عقد في المحافظة بحضور وزير الموارد حسن الجنابي، ووزيرة الاعمار والإسكان والبلديات آن نافع أوسي للنظر في مشكلة شح المياه في المحافظة وان الاجتماع تمخض عن حلول آنية وأخرى مستقبلية، وفي غضون أيام سوف يتحقق التحسن).

من جهته، قال الجنابي إن (هناك مشكلة حقيقية في المحافظة لأنها تقع في ذنائب النهرين، وهناك أزمة تتكرر في كل فصل صيف)، واضاف أن (ما يتعلق بقناة البدعة فهي تواجه مشاكل وتم وضع الحلول لها، وكذلك تم مناقشة مشكلة ملوحة مياه شط العرب، والوزارة تمكنت خلال العام الحالي من زيادة الإطلاقات المائية), وأشار الجنابي الى أن (الوزارة لاحظت منذ الشهر السادس ارتفاع نسب الملوحة في مياه الشط، والمد العالي يدفع المياه المالحة باتجاه مدينة البصرة ومن أسباب ذلك عدم فتح نهر الكارون على الشط، وهذه القضية سوف نسعى الى حلها مع إيران، حيث يجب أن تناقش بروح الاخوة لمعالجتها). فيما جددت أوسي، تأكيدها على افتتاح المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع ماء البصرة الكبير نهاية عام 2017.

ضخ مياه

وقالت أوسي في المؤتمر الصحفي إن( المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع ماء البصرة الكبير التي تخص التحلية والتصفية سيتم افتتاحهما بعد اكمال انجازهما نهاية عام 2017 تمهيداً للمباشرة بضخ المياه الصالحة للشرب عبر خطوط النقل). وأشارت الى (تواصل المباحثات مع الجانب الياباني للتوصل الى اتفاق والتعاقد على مرحلة انجاز محطات الضخ وأحواض الترسيب).

ويذكر ان مناطق كثيرة في المحافظة تعاني منذ أيام أزمة في توفر المياه، حيث أنها لا تصل الى بعض المناطق إلا لساعات قليلة بعد منتصف الليل، وفي ناحية أم قصر لا تصل المياه إلا بواقع يومين في الاسبوع. وتعزو الحكومة المحلية الأزمة الى حدوث توقفات في محطات الضخ المتصلة بقناة البدعة من جراء عدم تجهيزها بالتيار الكهربائي بانتظام). ويذكر ان المشروع يعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية في المحافظة كونه سيوفر المياه الصالحة للشرب ضمن المواصفات العالمية الى أكثر من مليون و700 ألف نسمة حال انجازه. وقالت الوزارة في بيان سابق ان (طاقة المشروع الكلية تبلغ 666 الف متر مكعب يومياً ومجهزً بمولدات كهربائية ضخمة لضمان استمرارية عمله لمدة 24 ساعة ليشمل مركز المحافظة من نهر السراجي جنوباً الى نهاية الحدود الادارية لمركز مدينة البصرة شمالا جسر الكرمة ومن شط العرب شرقا الى جسر الزبير غرباً فضلا عن مركز ناحية الهارثة ), وان (العمل في المشروع متواصل من اجل انجازه بالسرعة الممكنة على وفق المواصفات الفنية المطلوبة حيث يشمل العمل تنفيذ وتاهيل الخطوط الناقلة والرئيسة والشبكات وانشاء منظومة النقل والخزان الرئيس ومشروع تصفية جديد اضافي ويتضمن العمل ايضا انشاء خزان رئيس تبلغ طاقته 25 الف متر مكعب ومحطتي ضخ رئيسة بطاقة 860 في منطقة ابو صخير بالقرب من مطار البصرة ، فضلا عن مشروع تصفية الهارثة بطاقة بطاقة 334 الف متر مكعب ويكون مصدر الماء الخام لهذا المشروع مياه شط العرب وان الطاقة المنتجة لهذا المشروع سوف يتم تحليتها بالكامل عبر محطة تحلية عملاقة بطاقة 200 الف متر مكعب وانشاء محطة السحب الواطئ بطاقة 560 الف متر مكعب يومياً).