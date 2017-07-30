إغلاق عدد من المحال الغذائية واللحوم ببغداد والمحافظات

فريق طبي يرفع ورماً في النخاع الشوكي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تمكن فريق طبي في مستشفى زين العابدين التابع للعتبة الحسينية في محافظة كربلاء من اجراء عملية جراحية لمريضة تعاني من الم رضي وعدم القدرة على السير , فيما قامت شعب الرقابة الصحية في بغداد وعدد من المحافظات بحملات صحية ورقابية على بعض المحال الغذائية واللحوم.

وقال بيان امس ان (فريقا طبيا اجرى عملية جراحية لمريضة تعاني من ألم رضي مع ضعف وتشنج الأطراف العلوية والسفلية وعدم القدرة على السير).

وأضاف انه ( بعد إجراء الفحوصات اتضح وجود ورم ضمن النخاع الشوكي), لافتا الى ان (الفريق نجح بأجراء العملية من خلال رفع الورم عبر مدخل خلفي في النخاع الشوكي باستخدام المجهر الالكتروني), مؤكدا ان (العملية تكللت بالنجاح والمريضة بصحة جيدة وتم احالتها الى العلاج الفيزيائي لاكمال العلاج).

وتابع البيان ان (نتائج تحليل عينة الورم أثبتت انه ورم من نوع البطانة العصبية). فيما قامت شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ وبالتعاون مع شعبة الرقابة في قطاعات الرعاية الصحية الأولية بإتلاف 36 طنا من اللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الصحية قامت باتلاف 36 طنا من اللحم الهندي غير الصالحة للاستهلاك البشري).

صاحب علاقة

مبينا ان (عملية الاتلاف تمت بحضور صاحب العلاقة في احد المخازن في منطقة التاجي), مشيرا الى ان (الملاكات الرقابية تواصل عملها في مناطق بغداد على المعامل والمطاعم والمحلات والأسواق كافة لضمان صحة المواطن). واغلقت دائرة صحة محافظة ديالى التابعة لوزارة الصحة والبيئة عددا من محال بيع المواد الغذائية لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية .

وقال مدير قطاع الخالص علي ستار كرجي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا من شعبة الرقابة الصحية في القطاع قام بتنظيم حملة تفتيشية على الاسواق المحلية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية حيث نفذ حملة بالتنسيق مع الفرق الساندة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب المحال المخالفة من غلق وفرض غرامات مالية).

مؤكدا انه (تم غلق محلين لبيع المواد الغذائية وتشميعها لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية المعمول بها), لافتا الى ان (شعبة الرقابة مستمرة بحملاتها التفتيشية على المطاعم والافران والاسواق المحلية ومحلات القصابة والقاعات الرياضية ومحال الحلاقة الرجالية والنسائية وغيرها للحفاظ على سلامة المواطنين).

حملة تفتيشية

الى ذلك اعلنت دائرة صحة صلاح الدين عن تنفيذ حملة تفتيشية على الاسواق والمحلات العامة والافران والمخابز والمطاعم الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع الشرقاط . وقال مدير القطاع صباح نجم العكيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا من شعبة الرقابة الصحية في القطاع نظم وبالتعاون مع الجهات الامنية المختصة حملة تفتيشية شملت الأسواق والمحلات العامة للتحري على المواد الغذائية ومتابعة مدى التزام اصحابها بالشروط الصحية وذلك ضمن خطة الوزارة للسيطرة على مرض الكوليرا).

واضاف ان (القطاع مستمر بتنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على الاسواق والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية لمتابعة مدى التزامها بالضوابط الصحية حفاظا على الصحة العامة).