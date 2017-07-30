اول قافلة برية لملاكات هيئة الحج تتوجه إلى الديار المقدسة

النقل يدعو شركات إيرانية لتطوير واقع القطاع

طهران – رزاق نامقي

بغداد – شيماء عادل

بحث وزير النقل كاظم فنجان الحمامي مع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان مساهمة الشركات الايرانية المدنية في تطوير واقع النقل في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الحمامي بحث مع دهقان ي قضايا عدة تهم البلدين الصديقين وان هذا اللقاء يعد استكمالا للمباحثات التي جرت مع الشركات الإيرانية المختصة بتصنيع السفن والبواخر المدنية والتابعة لوزارة الدفاع الايرانية)، واضاف انه (تم طرح تشكيل اللجنة العراقية – الإيرانية من أجل تعميق أواصر التعاون في المجالات المختلفة لا سيما النقل)، واوضح البيان ان (المباحثات تضمنت أيضا موضوعة أعماق شط العرب لما فيها من أضرار باقتصاد البلدين، واقترح الجانبان العودة إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الموقعة في 1975), وتابع ان (دهقان ابدى موافقته المبدئية على ذلك وسيتم عرض الأمر على وزارة الخارجية الإيرانية),واضاف البيان ان ( الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني مع العراق الصديق ويقفون معه في كافة الأوقات والظروف)، وعبردهقان خلال اللقاء (بكلمات الود والتقدير والتبريك للشعب العراقي لمناسبة الانتصارات الباهرة على عصابات داعش الإرهابية).

موقع استراتيجي

متمنيا (عودة العراق إلى سابق عهده بالنظر لما يتمتع به من موقع استراتيجي وخيرات وفيرة) حسب البيان . وعلى صعيد اخر أنطلقت، امس الاول القافلة البرية الاولى التي ضمت الملاك الاداري للهيئة العليا للحج والعمرة متوجهة الى المدينة المنورة عبر منفذ عرعر الحدودي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان أمس ان (الهيئة اوفدت اول قافلة برية تضم 83 موظفا من ملاكها الاداري الذي سيهيء الامور الفنية واللوجستية قبل وصول الحجاج العراقيين الى المدينة المنورة، ومنها سكن الحجاج والطعام والنقل وباقي الخدمات).

واضاف ان (امس السبت شهد انطلاق اول رحلة جوية من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة تقل موظفين من الهيئة وبعض الجهات الساندة لعمل بعثة الحج لاستكمال جميع الاستعدادات للحجاج الذين سيتوجهون الى الديار المقدسة بدءا من يوم الاربعاء المقبل).

واشار البيان الى ان (هيئة الحج والعمرة كانت اعلنت في وقت سابق تحديد الاربعاء 2 من آب المقبل موعدا لانطلاق اول رحلة جوية للحجاج العراقيين و السادس من الشهر ذاته لانطلاق اول قوافل الحج البرية من المحافظات عبر منفذ عرعر الحدودي). وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي قد أعلن ان الثاني من شهر آب المقبل سيكون موعداً لأنطلاق الرحلة الاولى لنقل حجاج بيت الله الحرام الى الديار المقدسة من أجل احياء شعائر الحج, موعزا باعادة هيكلية قسم المحاسبة في الشركة العامة للموانئ العراقية.

تفويج الحجاج

وقال الحمامي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم البدء بالاستعدادات لتفويج الحجاج عبر المطارات الدولية الخمسة في محافظات بغداد والسليمانية واربيل والبصرة والنجف), واضاف ان (المنشأة العامة للطيران المدني قامت بتأهيل صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي لأستقبال الحجاج وتوفير افضل الخدمات وفق المعايير العالمية المعتمدة للسفر والسياحة) وأوضح الحمامي انه (تمت مراعاة التعامل مع كبار السن من الحجاج فضلاً عن توفير الملاكات العاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على مدار الساعة لغرض تقليل الضغط الزحام على صالات المطار الاخرى).

على صعيد متصل اوعز الحمامي باجراء هيكلة لقسم المحاسبة في الشركة العامة للموانئ العراقية وإحالة أفراده للتحقيق بناء على مناشدة من أحد أفراد القوات الأمنية الذي طالب بمستحقات اخيه الشهيد. وقال الحمامي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الوزارة تسعى لان تكون الأولى في أنصاف المواطن), مشيراً الى أن (المناشدة التي وصلت له تتضمن خرقا واضحا من موظفي المحاسبة في الموانئ), داعيا (موظفي الوزارة وتشكيلاتها الى عدم التهاون في اكمال معاملات الناس).