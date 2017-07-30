الكيلاني يطالب بتبليط طريق رئيس ويصفه بمعضلة العصر الحديث

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بين نائب رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة عامر الكيلاني ، ان ( طريق بعقوبة – ناحية بني سعد ، يعد طريقاً رئيسياً وستراتيجياً للمحافظة وله اهمية كبيرة كواجهة ومدخل للمحافظة يربطها بالعاصمة بغداد ، إضافة لأهميته من الناحيــــــــــــة الخدمية وكثرة مرور السيارات عليه ) .

واضاف الكيلاني لــ ( الزمان ) ، انه (اصبح معضلة العصر الحديث كونه مهملاً من قبل الحكومة المركزية والمحلية ويعاني من التخسفات والمطبات وكثرة الحوادث المرورية) .

وطالب الكيلاني ( الحكومة المحلية في ديالى وبلدية بعقوبة ومديرية الطرق والجسور بضرورة الاهتمام بهذا الطريق ورصد مبلغ لتبليطه ، لما له من اهمية كبيرة في خدمة المواطن وكواجهة حضارية مطلوبة للمحافظة ) . الى ذلك اعلنت عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي ، عن ( انتهاء ازمة ” الشمبلان ” في اهم انهر بعقوبة بعد تسببه في توقف محطات اسالة تغذي عشرات الاف من المدنيين ) .

وقالت الطائي لــ ( الزمان ) ، إن (نبات الشمبلان تسبب في توقف محطات اسالة مهمة على نهر خريسان تغذي عشرات الاف من المدنيين في مناطق جنوب بعقوبة لنحو 24 ساعة).

واضافت الطائي ، ان ( دائرة الموارد المائية قامت بجهود استثنائية وخلال حملة واسعة نجحت وخلال فترة قياسية من انهاء ازمة الشمبلان في نهر خريسان من خلال ازالته واعادة تدفق المياه الامر الذي اسهم في اعادة عمل محطات الاسالة من جديد ) .

واشادت الطائي بـ ( جهود كوادر موارد ديالى وتفاعلها على نحو دفعها للعمل لساعات تحت اشعة الشمس اللاهبة من اجل انهاء ازمة الشمبلان التي تحتاج بالفعل الى حلول جذرية تنهي وجوده في الانهر المهمة في ديالى وخاصة خريسان ).

وفي ناحية مندلي الحدودية التابعة لقضاء بلدروز ، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلسها طه رشــــــيد المندلاوي لــ (الزمان ) ، إن ( العديد من انواع الحشرات التي تنتشر بقوة في موسم الصيف داخل مندلي والتي تشكل ازعاجا للأهالي اختفت بشكل غامض في الاسابيع الماضية بعد ان وصلت درجات الحرارة قرابة 50 درجة ) .

واضاف المندلاوي ، ان ( اختفاء تلك الحشرات شكل ارتياح لدى ألاهالي لأنها كانت مصدر ازعاجاً) ، لافتا الى ان ( حرارة تموز اللاهبة ربما تقف وراء اختفائها لأنها شكلت اشبه بمكافحة طبيعية للحشرات الضارة خاصة في المناطق الزراعية ) .