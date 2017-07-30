العراق يتفق مع إيران على إسترداد المدانين

دولة القانون لـ (الزمان): شمول مناطق النزاع بالإستفتاء يوسّع الخلاف ويعيد داعش

بغداد- تمارا عبدالرزاق

حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر من خطورة شمول المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء كونه يوسع الفجوة ويعطي المساحة لعودة خلايا داعش من جديد ، فيما يحاول اقليم كردستان من خلال زيارة الوفد الكردي الى واشنطن كسب التأييد للاستفتاء وتبديد مخاوف الاستقلال. وقال جعفر لـ (الزمان) امس ان (هناك تخوفا من خطوة اجراء الاستفتاء في الاقليم كونه سيتسبب بتقسيم العراق اما خطورة شمول المناطق المتنازع عليها سيعطي مساحة لداعش لاسيما وان هناك ابواقا داخلية تحبذ هذا التوجه حتى يعود الخلاف بين العرب والاكراد والتركمان)، واضاف ان (الاقتراب من تلك المناطق يعطي فرصة لعودة بعض خلايا داعش النائمة الى الساحة من جديد).

دول رافضة

على حد قوله. واوضح جعفر ان (تركيا وايران من الدول الرافضة للمشروع وبالتالي من الحماقة ان يلجأ الاكراد الى هذه القضية كونها ستفاقم الازمة وتزيد من فجوة المشكلات التي قد تنعكس سلبا على الواقع)، لافتا الى ان (تصعيد الموضوع في تلك المرحلة يعود الى ان رئيس الاقليم مسعود البارزاني يحاول رسم مستقبله في الاقليم بإعتبار ان تأثير الدول ضعيف)، وتابع ان (توقيت الاستفتاء في هذه المرحلة يعد خطأ فادحا)، مشيرا الى ان (الاكراد لديهم اصرار على اجراء الاستفتاء وتوجه وفد كردي الى امريكا لكسب تأييد الجمهوريين)، ودعا جعفر الى (ضرورة حل المشكلات العالقة بين الطرفين بالحوار من اجل الخروج بنتائج ترضي الاطراف المختلفة). ويسعى رئيس المجلس الأمني لحكومة إلاقليم مسرور البارزاني إلى تبديد المخاوف من الاستفتاء. واستشهد البارزاني خلال زيارته الى واشنطن بـ(دور الأكراد في قتال داعش والاقليم ملتزم بمكافحة الإرهاب بغض النظر عن العلاقة السياسية مع بغداد). من جانبه اكد محافظ كركوك نجم الدين كريم المشاركة بألاستفتاء من اجل بناء مستقبل ينعم فيه الجميع. وقال بيان امس ان (كريم شارك بمؤتمر لبحث ملف الاستفتاء في الاقليم الذي بدأ اعماله في واشنطن لتسليط الضوء على مستقبل الاكراد)، مشددا (على اهمية ترسيخ وحدة الصف الكردستاني والعمل على تفعيل البرلمان وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة في عملية الاستفتاء الذي هو حق مشروع تكفله المواثيق الدولية)، مبينا ان (من اولويات المحافظة هو التوجه نحو بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بما يحقق اماني وطموحات مواطني المحافظة بعد عقود من الظلم)، لافتا الى ان (المحافظة مستعدة لإجراء الاستفتاء كونها ذات تنوع قومي وديني).

عراق موحد

وكانت الخارجية الامريكية قد ايدت (بقاء العراق موحدا واتحاديا مستقرا). الى ذلك أكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري سعي العراق الى تسوية ازمة دول الخليج ومنع اتساعها الى دولا اخرى ، مشيرا الى تحشيد الرأي العام العالمي لإعادة اعمار المناطق المتضررة. وقال الجعفري في بيان امس ان (الخطوة المقبلة هي إعادة إعمار بناء مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين التي تعرضت للتخريب من قبل داعش)، واضاف (نعمل على تحشيد الرأي العام العالمي للوقوف إلى جانب العراق في إعادة بناء المدُن المدمرة بالاضافة الى تكثيف الجهُود والتعاون لتبادل المعلومات الأمنية بشأن تحركات داعش)، واكد الجعفري (ناقشنا تبادل المصالح الاقتصادية مع الهند ورفع حجم الصادرات النفطية من قِبل العراق وكذلك تعميق العلاقات بين البلدين)، لافتا الى ان (المعركة ضد الارهاب لن تنتهي ونحن بحاجة إلى مساعَدات في مجال الأمن وتبادل المعلومات والتدريب وكذلك توفير بعض المستلزَمات اللوجستية).

شؤون دول

وعن الأزمة بين دول الخليج اكد الجعفري أن (العراق لا يتدخـل في شُؤون الدول الأخرى ونعمل على إيجاد أجواء من الانسجام والتسوية بين الدول المتقاطِعة وعدم السماح بالاتساع إلى الدول الأخرى)، مشيرا الى ان (العراق مع وحدة الموقف العربي وهذا جزء من ستراتيجية العراق)،

وعن مصير 39 هندياً من المفقودين في الموصل قال الجعفري (ليست هناك معلومات بشأن هؤلاء ونستقصي المعلومات لايجادهم). من جهة اخرى أعلنت وزارة العدل عن قرب تسليم 18 سجينا إلى طهران لإكمال مدة عقوبتهم في السجون الإيرانية، مشيرا إلى أن عملية التسليم ستتم عن طريق محافظة البصرة. وقال بيان امس ان (مساعد وزير العدل لشؤون المدانين حسين الزهيري بحث مع السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي موضوع استرداد المدانين بين البلدين)، وأكد الزهيري (قرب تسليم 18 سجينا لإكمال مدة عقوبتهم في السجون الإيرانية)، وتابع أن (هؤلاء السجناء سيسلمون إلى السلطات الإيرانية عن طريق محافظة البصرة).