مجلس الوزراء يوافق على مسّودة قانون الكسب غير المشروع

العدل يرى دوافع إتهام الزاملي من النزاهة إثارة إعلامية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت هيئة النزاهة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي اقترحته، فيما اشارت الى ان مشروع القانون أُحيْلَ إلى مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق حسب الأصول.وقالت الهيئة، في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (مشروع القانون ستتمُّ إعادته بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النوَّاب بغية عرضه للتصويت)، واشار الى أنَّ (إقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011).وتابع ان (مشروع القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيئة حدَّد جزاءات أو عقوباتٍ إزاء كلّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من قبل المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عددا أكبر من المكلَّفين رأت الهيئة أهميَّة شمولهم به، كما وضع مددا زمنيَّة واضحة ومُحدَّدة لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للهيئة).

اخفاء معلومات

واضاف البيان ان (ما نصَّت عليه المادَّة 8 من مشروع القانون المقترح انه يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة قدَّم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير المشروعٍ فيما نصَّت المادة 11/ أولا على أن تُحرَّك دعوى جزائية من قبل الهيئة ضدَّ كلّ مُتَّـهمٍ بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيما أشارت أسبابه الموجبة إلى أنَّـه جاء من أجل حماية المال العامّ، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة), وتابع البيان ان ( اقتراح الهيئة لهذا القانون جاء أيضا استجابة لمتطلَّبات اتّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد التي وقَّع عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 التي نصَّت في المادَّة 20 منها على انه تـنظـرُ كلُّ دولةٍ طرفٍ رهنا بدستورها والمبادئ الأساسيَّة لنظامها القانونيّ في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيَّـةٍ وتدابير أخرى لتجريم تعمُّد مُوظَّفٍ عموميٍّ إثراء غير مشروعٍ أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورةٍ معقولةٍ قياسا إلى دخله المشروع ). وعلى صعيد اخر كشفت الهيئة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ وزير الزراعة الأسبق سوسن علي ماجد ، يقضي بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادَّة 340 عقوبات، مشيرة الى ان قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، تضمن إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن فقرتي الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم عليها وفق أحكام المادَّة الحكميَّة) .وتابع البيان ان (المدانة اقدمت على إحداث ضررٍ مُتعمَّدٍ في مصلحة الجهة التي كانت تعمل فيها وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات المُتنقِّلة بين الوزارة وشركة جي . دبليو . اي . و ان شعبة التدقيق الخارجيِّ في الهيئة قيمت العقد الذي يفوق صلاحيَّـات الوزير، واطلعت على أوليَّات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّة الصادرة بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال المُتَّهمة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر ، فضلاً عن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، ووصول المحكمة إلى القناعة الكاملة بتجريمها استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة فقرَّرت الحكم عليها، وأعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة).

تصريحات النزاهة

فيما شن وزير العدل حيدر الزاملي هجوما لاذعا على رئيس الهيئة حسن الياسري بشأن تصريحات الأخير حول إحالة الزاملي الى القضاء، مشددا على أن القضاء حكم لصالحه وأدان الياسري بالتشهير.وقال في بيان امس ( ننفي الادعاء الحالي للياسري ونؤكد ان القضاء حكم لصالحنا وبين بطلان اتهامات الياسري بداءةً وتمييزاً وقد صدر الحكم بالدعوى المرقمة 338ق1/ 2016 والتي جاءت على تصريح الياسري باتهامنا قبل مايقرب من عامين), وأضاف أن (أسلوب الياسري في الإيهام والتضليل للراي العام واقتطاع الحقائق دليل واضح على توفر منطلقات شخصية ودوافع اثارة إعلامية في تحقيق منجزات وهمية) حسب البيان , وتابع ان (القضاء حسم القضية ولم يوضح لمصلحة من تم الحسم، ثم عاد بعد ساعات وتحت احراج الأدلة والوقائع التي نشرناها ليؤكد ان القضاء حكم برد دعواه وتبرئتنا من الاتهام المفبرك), وتابع (وعلى اساس ذلك الاتهام بالاعلام في حينها فاننا قد رفعنا دعوى قضائية في محكمة النشر ضد الياسري بتهمة التشهير بالدعوى المرقمة 37/ نشر/ مدني/ 2016 وتقرر احالتها الى ثلاث لجان من خبراء قضائيين بواقع – خبير وثلاثة خبراء ثم خمسة خبراء – وان تقارير لجان الخبراء القضائيين قررت إدانة الياسري بسبب النشر والتصريح غير القانوني، ممايؤكد سلامة موقفنا وبطلان ادعاءاته وعدم حياديتها), حسب البيان .ونقل البيان عن الزاملي، قوله (مما يثير الاستغراب والاستفهام حول اُسلوب الياسري انه يذكر قضية محسومة قضائياً لصالحنا منذ مايقرب من سنتين وينوه تضليلاً بخلاف الحكم الصادر لصالحنا إيهاماً للراي العام وحرفا للحقائق), واضاف (يبدو ان دوافع ضيقة ومنطلقات غير مهنية تقف خلف تصريحاته المجانبة للواقع والمخالفة للحقيقة بشكل تام)، مشيرا الى أن (هذه التصريحات لاتعرقل عملنا ولاتؤثر على تعاون الوزارة بمهنية مع الهيئة وحسب مايفرضه القانون من عمل مهني واصولي).حسب البيان . من جانب اخر تمكنت الملاكات التحقيقية والتدقيقية في مكاتب المفتش العامين في وزارت الصحة والعدل والدفاع التابعين للهئية ايقاف هدر نحو 112 مليار دينار .

استحصال ديون

وقال بيان للهئية تلقته (الزمان) امس ان (مفتش عام وزارة الصحة والبيئة أحمد رحيم أكد استرداد نحو 7 مليارات و 358 مليون دينارٍ وكذلك استحصال الديون الحكومية بالاضافة الى ايقاف هدر نحو 6 مليارات مليار و 45 مليون دولارٍ خلال المدة ذاتها), مشيرا الى (احالة 8 قضايا إلى الهيئة و60 قضيةً أخرى للقضاء والمحاكم المتخصّصة أمَّـا عدد القضايا التي أثبتتها التحقيقات بلغ 69قضيَّة تنوَّعت بين الاختلاس والرشوة والسرقة والتزوير واستغلال المنصب وانتحال الصفة), من جانبه كشف المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود حساني أن (مكتبه تمكن خلال العام الماضي من استرداد مبلغ مليار و 195 مليون دينار إلى خزينة الدولة عن مخالفات شركات الإطعام لتجهيز السجناء).

مشيرا الى ان (المبالغ التي تمت التوصية باستردادها بلغت 9 مليار و 950 مليون دينار جنس وصنف العقارات لرفع قيمة الرهن), وتابع انه (المكتب اوقف هدر مليار و140 مليون دينار لوجود مبالغةٍ في قيمة العقارات التقديرية لأغراض الرهن), كما اكد المفتِّـش العام لوزارة الدفاع رائد جوحي (استرجاع مبلغ 611 مليون دينارا إضافةً إلى التوصية باسترجاع مليارٍ و249 مليون دولارٍ).