الجبوري يدعو إلى إنخراط الشباب في التغيير والإصلاح

العبادي: لن نسمح بعودة الفاسدين إلى المؤسسة العسكرية

بغداد – شيماء عادل

حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من ادخال الاحباط واليأس في نفوس فئة الشباب عبر محاولات التهميش .وقال العبادي في كلمة خلال انطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب اول امس ان (الدور الفعال للشباب في المجتمع وتحقيق النصر لا يقاس في الظروف الاعتيادية وتوفر الموارد انما في التحديات), مشيرا الى ان (العراق واجهه فكر داعش وانتصرنا عليه وعلى منظومة الرعب التي انتشرت في العالم ونحتاج الى ان يكتب التأريخ هذا النصر الذي كتب بدماء وتضحيات العراقيين), واضاف العبادي ان (اعادة قوة المؤسسة العسكرية كانت نتيجة عمل دؤوب واعادة تأهيل ولا نريد للفاسد ان يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية), لافتا الى ان (العراق استعاد دوره ومكانته في العالم والبعض يريد ان ينسب النصر الى الآخرين). من جانبه اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري السعي الى إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات لإتاحة الفرصة امام الشاب . وقال الجبوري خلال الاحتفالية إن (برلمان الشباب يمثل تجربة حقيقية تنم عن إرادة التحول والانتقال وتتعامل بسخاء مع نظرية التداول السلمي للسلطة), وأضاف أن (معاناة الشباب تكمن في فرص العيش), مطالبا الجهات التنفيذية بـ(إيجاد الحلول الواقعية لهذا الملف تمهيدا لانخراط الشباب في مشروع التغيير والإصلاح), وأكد الجبوري (حرص مجلس النواب على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية ليشمل قطاعا أوسع مِن الشباب). من جهة اخرى دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم المسؤولين والنواب التابعين للتيار الكشف عن ذممهم المالية. وشدد الحكيم خلال كرنفال تجديد العهد للتيار على (اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين للتيار الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية كي يكون انتماءهم متسم بالشفافية والنزاهة).

قائمة انتخابية

واضاف (نحن متجددون في شيء الا في الثوابت والمبادئ والأصول), متمنيا ان (تكون خدمة الناس شعار التيار في السلوك والتصرفات). الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان حزب الدعوة مازال متمسكا بدولة القانون كقائمة انتخابية رئيسة وقال البياتي في تصريح امس إن (الحزب او دولة القانون لاتوجد لديهما اي قائمة او نية لتشكيل كتلة باسم التحرير والبناء), مبينا (نحن بانتظار تشريع قانون الانتخابات في مجلس النواب لحسم قراراته والصورة التي سيدخل فيها الانتخابات المقبلة).مشيرا الى ان (الدعوة مازالت متمسكة بدولة القانون كقائمة انتخابية رئيسة واساسية لكن ربما بمحتوى جديد او اطراف جديدة), وتابع انه (بحسب القانون الجديد للاحزاب السياسية فلا ينبغي لاي حزب النزول للانتخابات الا بقائمة واحدة لكن قد تكون هنالك قوائم اخرى رديفة ومدعومة الى جانب القائمة الرئيسة).