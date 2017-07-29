(الزمان) تحتفي بمدرب إنتصارات الكرة العراقية

حكيم: البزّاز طوقني بفيض كرمه

والقلائد دليل الإنجازات

بغداد – صباح الخالدي

احتفت جريدة ( الزمان ) أمس بالمدرب الدولي لكرة القدم حكيم شاكر تكريما لما قدمه من انجازات وما حققه من انتصارات خلال قيادته للمنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية الامر الذي اسعد الجماهير الرياضية. ورحب رئيس تحرير طبعة العراق احمد عبد المجيد في كلمته خلال الاحتفالية التي حضرتها نخبة من الشخصيات الثقافية والرياضية ووجوه المجتمع، بحكيم و بالحضور، مؤكدا ان حرارة الطقس تحاكي حرارة القلوب للاحتفاء بقامة عراقية سامقة ومدرب مشهود له بالكفاءة الذي رسم البسمة على شفاه العراقيين في المحافل الرياضية العربية والعالمية .وقال ان ( حضور حكيم وفاء منه الى الزمان وليس وفاء من الجريدة )، واضاف عبد المجيد ( اكتشفت في حكيم خصلتين الاولى قدرته النفسية الهائلة على رفع معنويات اللاعبين واثارة الحماسة في قلوبهم والثانية اخلاصه لبلده العراق وهو في الغربة)، واوضح انه (من دواعي السرور لهيئة تحرير الجريدة الاحتفاء بمدرب كبير ، صانع الانتصارات المدوية لجميع المنتخبات الوطنية في سنوات عدة ، فقد كان ومايزال رقما صعبا وتاريخا كبيرا والقابا وانجازات ، فلا تذكر امجاد الكرة العراقية في السنوات الاخيرة الا وحكيم في المقدمة ، مع ان مسيرته لم تكن يوما ما معبدة بالزهور والرياحين)، مشددا على ان (حكيما حقق مع المنتخبات الوطنية ما يشبه المستحيل، فلم تقف الازمات والمشاكل في طريق انتصاراته المتواصلة، واستطاع ان يخطف العديد من البطولات الدولية ، بمتطلبات بسيطة الا انه استلهم التاريخ ، وقهر الواقع، وابى ان يغادر المنافسات وهو خالي الوفاض، فكان على الموعد دائما مع الانتصارات الكبيرة) .فيما ثمن المحتفى به حكيم في كلمته مبادرة (الزمان ) التي تعكس الاحتفاء بالمبدعين ومن بينهم الرياضيين. و قال (انها كانت وماتزل سباقة في اقامة المبادرات الرائعة )، وقال ان (ما شاهدته في هذه الاحتفالية اخرجني من عزلتي وطوقني بفيض المشاعر الحقيقية وانا سعيد في داخلي ومشاعري واحاسيسي عندما التقي بالمبدعين وهذه القامات الكبيرة التي خدمت العراق كلا من موقعه، واكن كل الاحترام والتقدير لرئيس التحرير واسرة الزمان ولمؤسسة الزمان التي رصدت انجازات كرة القدم العراقية، والسعادة تغمرني في هذا الحدث الكبير كون الزمان المؤسسة الاعلامية التي تذكرت حكيماً وهو يعمل خارج العراق ويعكس الصورة الطيبة لابناء الرافدين)، كما ثمن (حكيم تكريم الاستاذ سعد البزاز رئيس مجموعة الاعلام المستقل له بأربع قلائد وهي دليل على الانجازات التي حققتها للكرة العراقية خلال المدة من 2012 ولغاية 2016 وان ماتقدمه الزمان يثلج القلب ويعيد للمبدعين مكانتهم المرموقة). كما اكد الحضور ان حكيماً يستحق التكريم وعودتنا جريدة (الزمان) رعاية المبدعين وتكريمهم والشد على ايديهم لمواصلة المسيرة المعطاء من اجل خدمة العراق والعراقيين.وقالوا ان (هذا التقليد من قبل الزمان والاحتفاء بالمبدعين والعلماء والمثقفين والرياضيين والنجوم، انما يؤكد المكانة التي تتمتع بها هذه المؤسسة الاعلامية التي خطت لها مسارا يتسم بالحيادية والمبدأية والاحترافية في العمل فتالقت اعلاميا وصحفيا وكانت الدرة والمثل والنموذج). وتخللت الاحتفالية مبادرة المشجع مهدي الكرخي برفع راية العراق في القاعة ومنحها الى عبد المجيد ومن ثم اهدائها الى البزاز عرفانا للجميل الذي يقدمه البزاز للمبدعين ولاسيما في قطاع الرياضة والقطاعات الاخرى .

(التفاصيل في الصفحة الرياضية )