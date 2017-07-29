الشرطة الإتحادية تلاحق بقايا التنظيم في سراديب المنطقة القديمة

مجلس نينوى لـ (الزمان): القوات الأمنية تحبط يومياً تسللات داعش

بغداد – محمد الصالحي

تستمر القوات الامنية في ملاحقة العناصر المختبئة من تنظيم داعش في المدينة القديمة للموصل حيث اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العثور على مقر للتنظيم يحتوي على عدد كبير من الأسلحة، فيما اكد رئيس الوزراء مشاركة الحشدين العشائري والشعبي في معارك تحرير قضاء تلعفر. وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار لـ (الزمان) أمس إن (القوات الامنية وبشكل يومي تحبط تسلل بعض عناصر داعش من ايمن الموصل باتجاه الساحل الايسر). مبينا (المدينة القديمة تحتوي على سراديب وانفاق سرية يختبئ بها الدواعش املا بالهروب من القوات الامنية التي تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على المدينة).وأضاف أن (عدد الدواعش قليل جدا واغلبهم اجانب ويتم التعامل معهم وبشكل سريع للغاية من قبل القوات الامنية فيما سجلت الايام الاخيرة الماضية قيام العناصر الارهابية بتسليم انفسهم للقوات المشتركة بعد نفاد الماء والطعام لديهم). وبين العبار أن (القوات الامنية مستمرة في ازالة العبوات والعجلات المفخخة من المنطقة والتي تنتشر بشكل كثيف للغاية في المنطقة تمهيدا لدخول الجهد المدني لازالة الانقاض ودفن عناصر داعش). الى ذلك قال قائد الشرطة الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية عثرت خلال عمليات تفتيش وسط المدينة القديمة في الموصل على مقر للدواعش).وأضاف أن ( المقر يحوي سبعة أحزمة ناسفة و13 عبوة ناسفة و17 مقذوفا حربيا و 20 قنبلة طائرة مسيرة و17 صاروخا مضادا للأشخاص وأسلحة رشاشة متنوعة). ومن جانبه أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري.وقال العبادي في كلمته خلال احتفالية برلمان الشباب امس (نريد طبقة سياسية وطنية مثيلاُ لقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة داعش). معتبراً أن (دول العالم شاركت العراق ودعمته في الحرب على الإرهاب لأنها وجدت فيه عزيمة حقيقية لمقاتلة داعش).وأضاف (نريد موازنة علاقاتنا مع الدول وعدم تسليم مصالحنا لدولة دون غيرها). مشيراً إلى أن (هناك طبقة لا تريد للدولة أن تستعيد عافيتها ومنها العصابات الارهابية وأن هؤلاء سوف لن ينجون من فعلتهم).وعد أن (تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لأن السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم). مبيناً أن (ابن الجنوب حقق الوحدة بين العراقيين لأنه تجاوز التناقضات الطائفية والاثنية وضحى بنفسه لتحرير منطقة أخرى).وتابع العبادي (وضعت خطة لتحرير تلعفر بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري). مضيفاً (نريد إعمار جميع المحافظات لأن البلد بأجمعه عانى جراء الحرب ضد الإرهاب). وذكر مصدر امس ان (تنظيم داعش أقدم على عزل مسؤولة كتيبة النساء وهي سورية تدعى أم ياسر المهاجر على خلفية تهاونها مع نساء التنظيم وبقية النساء وعدم تطبيقها لتعليمات التنظيم في جلد وعض النساء في أسواق تلعفر).وأضاف أن (التنظيم عين فتاة متشددة وتحمل الجنسية الألمانية لتولي منصب كبيرة نساء التنظيم ومسؤولة كتيبة الخنساء في التنظيم). مشيراً إلى أن (تلك الفتاة كانت تتولى مهام قيادية في نينوى قبل أن تنسحب مع مجاميع من نساء التنظيم من الساحل الأيمن إلى تلعفر).وفي كركوك قال مصدر امس ان (اربعة من داعش سقطوا بين قتيل وجريح خلال الاشتباك بين العناصر المحليين من سكنة قضاء الحويجة والمنحدرين من ديالى وسط حالة من الفوضى والإرباك، لافتا إلى أن التنظيم شن اعتقالات في صفوف مسلحيه لمنع تطور الأحداث).وأضاف (الاشتباكات جرت على خلفية توزيع المناصب والبيعة للبغدادي وتنظيم القاعدة). موضحا أن (داعش الحويجة بايع القاعدة وداعش ديالى يريد البقاء لبيعة البغدادي). وفي الانبار قال القيادي في الحشد قطري العبيدي في تصريح امس ان ( القوات الامنية تمكنت من قتل اربعة انتحاريين من عناصر داعش بعد ان تسللوا الى منطقة حي الشهداء وسط ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي).

واضاف ان (القوات الامنية حاصرت الانتحاري الخامس في احد منازل الحي الا انه فجر نفسه على عائلة ماادى الى استشهاد جميع افراد العائلة البالغ عددهم ستة بينهم نساء واطفال ). مبينا ان ( القوات الامنية فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني).وفي كربلاء ذكر بيان للحشد تلقته (الزمان) ان (اللواء 19 تمكن من تنفيذ كمين محكم وفق معلومات استخباراتية دقيقة ومراقبة جوية بالطائرات المسيرة للسيطرة على الصهريج بعد قتل سائقه واحد مرافقيه). مبينا ان (الصهريج كان محملا باعداد هائلة من الذخيرة والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ، بالاضافة الى كميات من مادة سي فور شديدة الانفجار و30 حزاما ناسفا).واضاف ان (الصهريج المفخخ كان قادما من صحراء الرطبة متجهاً الى صحراء غرب كربلاء ، حيث تم ضبطه من قبل الحشد الشعبي في المنطقة الواقعة بين (النخيب) و(الكيلو 160) في محافظة الانبار). يشار الى ان هجوما شنته عناصر داعش على صحراء محافظة كربلاء، تم صده ومطاردته من قبل الحشد الشعبي وتكبيده خسائر بالأرواح والمعدات.