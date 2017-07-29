البرلمان: إقرار قانون شركة النفط الوطنية خلال أسابيع

اللعيبي إلى طهران ثم الرياض لبحث الحقول المشتركة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

يتوجه وزير النفط جبار اللعيبي الى طهران قريبًا لبحث وضع الحقول الحدودية وقطاعات الغاز والتصفية والاستثمار، قبل ان يتوجه الى السعودية تلبية لدعوة رسمية.ونقل بيان عن اللعيبي قوله ان (العراق حريص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار وزيادة حجم التعاون في المجالات كافة ومنها قطاع النفط والغاز والطاقة من خلال إبرام اتفاقات او مذكرات تفاهم وبما يعزز من حالة التكامل الاقتصادي بينها وما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لدول المنطقة ويسهم في تعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي والامني)، مضيفًا انه سيلتقي نظيره الإيراني ويبحث معه (مجموعة من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الحقول الحدودية المشتركة والتعاون في قطاعات التصفية والغاز والطاقة والاستثمار والتدريب والمشاريع النفطية والبنى التحتية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك).

ولفت اللعيبي الى ان (العلاقات مع دول الجوار والدول العربية قد شهدت في المدة القليلة الماضية تطورا ايجابيا كبيرا ومنها التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم والتعاون مع الأردن ومصر والكويت والسعودية وإيران وغيرها).الى ذلك اعلن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن(زيارة مرتقبة للعيبي الى السعودية على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة نظيره السعودي بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الاشقاء).

وفي الشأن النفطي، أكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية اريز عبد الله أن قانون شركة النفط الوطنية سيكون جاهزاً للتصويت خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. وقال عبد الله في تصريح إن (لجنة النفط والطاقة النيابية ماضية بتشريع قانون شركة النفط الوطنية بعد استكمال القراءة الأولى له وهو في طور النقاشات حاليا)، مؤكداً أن (القانون سيكون جاهزاً للتصويت عليه خلال الاسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة).ولفت الى أن (القانون سيوفر الأرضية لتأسيس شركة نفط وطنية ويفك ارتباطها بوزارة النفط لترتبط مباشرة برئيس الوزراء)، موضحاً أن (الشركة ستعمل على إدارة العملية النفطية بالبلد ابتداء من التطوير والاستكشاف والتنقيب والاستخراج والانتاج باستثناء التسويق الذي سيبقى مرتبطاً بشركة سومو).وافاد بأن (الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة مع وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، للوصول إلى صيغة اتفاق معها والاستماع إلى رأيها بشأن مشروع القانون). وبحسب عبد الله (فقد لقي مشروع القانون مقبولية كبيرة داخل مجلس النواب من جميع الكتل السياسية)، مرجحًا (تمرير القانون بأسرع وقت بعد الاتفاق على الصيغة النهائية مع كردستان).