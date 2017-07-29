ضحايا شركة ماريو المصابين بالأيدز لايزالون بلا تعويض والصحة لـ (الزمان): فقدان الوثائق وذكاء المحامين الفرنسيين وراء ضياع حقوق العراقيين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت وزارة الصحة ان ضحايا الدم الملوث الذي تم استيراده من فرنسا بحقبة الثمانينات مازالوا يتلقون العلاج، مشيرة الى ان العراق خسر القضية قانونيا لغياب ادلة التوثيق. وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ(الزمان) امس ان (الموضوع يعود الى عام 1984 عند استيراد عقار من شركة ماريو الفرنسية لمرضى النزف الوراثي – الهيموفيليا – حيث تستلزم المعالجة استيراد عوامل دموية كالعامل الثامن والتاسع وغيرهما فتم استيراد هذه العوامل من تلك الشركة)، مضيفًا ان (الوزارة بدأت في تلك السنة بإكتشاف حالات العوز المناعي المسجلة لديها فتجاوزت المئتي حالة توفي معظم المصابين ولم يبق منهم سوى 15 مريضًا على قيد الحياة يتوزعون بين بغداد والمحافظات).واوضح ان (الشطر القانوني في الموضوع تم تفعيلة بعد عام 2003 وجرت مرافعات عدة بشأن الموضوع عن طريق التحكيم الدولي لكن محامي الشركة اراد ادلة توثيقية بشأن الحالات وتقديم ما يثبت ان الشركة هي سبب اصابة المرضى بالفايروس جراء العقار المستورد لكن المشكلة تتعلق بالتوثيق لمرحلة ما قبل 2003 وبهذه الحاله خسر العراق القضية قانونيا والنتيجة هي عدم وجود توثيق كون الموضوع يعود لحقبة الثمانينات وكان العراق يعيش في حينها حربًا طويلة بالاضافة الى ذكاء محاميي الشركة الفرنسية )، مستدركًا بالقول (لكن بالامكان تفعيل القضية من جديد اذا توفرت الوثائق). واوضح كاطع ان (الـ 15 مريضًا ضحايا الشركة الفرنسية مازالوا يراجعون بشكل منتظم المؤسسات الصحية المتمثلة بقسم العوز المناعي وادارة الصحة العامة وشعب العوز المرتبطة بأقسام الوزارة في المحافظات)، مشيرا الى ان (هناك قرارًا من رئاسة الجمهورية بصرف راتب مقداره 500 الف دينار شهريا للمرضى ولورثتهم وهم حتى الآن يتسلمون تلك الرواتب).من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لـ(الزمان) امس ان (ضحايا فضيحة العقار الملوث التي تعرضوا اليها لايزالون مصابين بالاثر المرضي وهناك من توفي، وهناك مطالبات منهم بهذا الشأن لكن بدون نتيجة) ، واضاف ان (الحكومة السابقة في عهد صدام حسين قامت بتسوية الامور مع الجهات الفرنسية ويعد الاتفاق السابق ساريًا على الجميع وبالتالي لم يثر من جديد منذ التاسع من نيسان 2003 بعد تغيير النظام ولم يحصل شيء ايجابي لمصلحة المواطنين الضحايا)، واوضح ان (كل من تضرر من النظام السابق صدر امر تعويض له ، لكن لم يصدر اي قانون بتعويض هذه الشريحة ولم تتم معالجة المسألة وعدت منتهية كما لم تسهم اي جهة في حل المسألة ولم تتم اقامة دعاوى بفرنسا عن هذا الموضوع). وكانت الاعلامية الفرنسية ماري انج بوي قد اكدت قبل سنوات توريد شركة ماريو عقار ملوث بالايدز الى العراق في الثمانينات.وقالت ان (الشركة بدلت اسمها للتملص من العقاب الذي سيلحق بها بعد الحصول على وثائق تدينها كليا على اعمالها الاجرامية).واضافت ان(هناك جهات مسؤولة في داخل العراق وفرنسا هي المسؤولة عن دخول هذا العقار الملوث بالايدز)، مبينة ان( هناك جهات متخفية تحاول الى الان طمس الحقيقة واخفاء الوثائق التي تدين هذه الشركة).واشارت انج بوي الى ان(شركة ماريو ورّدت العقار الملوث بالايدز نفسه الى دول عربية اخرى منها السعودية وتونس، والجزائر).وقامت وزارة الصحة العراقية قبل سنوات بتحريك الدعوى المقامة ضد الشركة من اجل استحصال تعويضات للمصابين وورثة المتوفين بالفايروس، وجرى ايفاد فريق من القسم القانوني بالوزارة الى فرنسا لحضور ومتابعة جلسات المرافعة القانونية هناك. وابدى مواطنون استغرابهم لضياع حقوق العراقيين فيما تحرص دول اخرى على استعادة حقوق مواطنيها. وفي هذا الاطار اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تحقيقًا سيُجرى على مستوى المملكة المتحدة في فضيحة الدم الملوث التي أودت بحياة 2400 شخص في الأقل.

وقال متحدث باسم ماي إن (التحقيق سيحدد أسباب الأذى المروع الذي وقع في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي).

ويتعلق الامر بمعالجة آلاف المرضى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ممن حقنوا بمنتجات دم من الخارج كانت ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية اتش آي في، ووصفت هذه الفضيحة بأنها (أسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية). واضافت ماي إن (المرضى يستحقون الحصول على إجابات والتحقيق الذي أعلنت عنه سيقدم لهم هذه الإجابات حتى يتسنى لهم معرفة السبب في ما حدث وكيف حدث).

واوضحت (لقد كانت هذه الفضيحة مأساة مروعة وما كان لها أن تحدث على الإطلاق)، وتابعت ان (الرئيس التنفيذي لجمعية مرضى الهيموفيليا اعلن ان الحكومة تنفي منذ عقود وجود إهمال ورفضت تقديم تعويض للمتضررين لكن هذا التحقيق سيكون قادرا أخيرا على البحث بطريقة مناسبة عن الأدلة التي تؤكد حدوث تجاوزات). وأدى التحسن في عمليات فحص المتبرعين إلى تلقي المرضى في بريطانيا علاجات أكثر أمانا بحلول عام 1986وبحلول أواخر التسعينيات من القرن الماضي أصبحت العلاجات الصناعية لمرض الهيموفيليا متاحة وهو ما أزال خطر الإصابة بالدم الملوث ويجري حاليا في بريطانيا بشكل منتظم اختبار دم المتبرعين للكشف عن أي ملوثات من بينها الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة المكتسب.