الأعرجي يمنح الجنسية لسوداني تعرض لضرب الشرطة ويعاقب المتسببين

بغداد – قصي منذر

قررت وزارة الداخلية منح مواطن سوداني تعرض لضرب الشرطة في الموصل، الجنسية العراقية بعد تقديم الاعتذار اليه، فيما أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي برفع تظليل الزجاج الأمامي والجانبي من سيارات الوزارة كافة بشكل فوري، بما في ذلك سياراته. وذكر مصدر امس ان (وزير الداخلية قاسم الاعرجي وصل الى مدينة الموصل لزيارة مواطن سوداني يدعى موسى بشير آدم تعرض للضرب من قبل الشرطة الاتحادية في المدينة). مبينا ان (الاعرجي قدم باسم الحكومة الاعتذار على خلفية ذلك).واضاف ان (الاعرجي اتصل بالسفير السوداني وقدم اعتذار الحكومة بشأن تعرض آدم لاعتداء). مشيرا الى ان (الاعرجي قرر منح الجنسية العراقية لهذا المواطن). الى ذلك قال المستشار الاعلامي للوزارة وهاب الطائي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (الاعرجي زار أحد المواطنين السودانيين وقدم له الاعتذار وأصدر أمر منحه الجنسية العراقية بعد بقائه في العراق أكثر من 25 عاما).

وأضاف ان (الوزير أودع بعض منتسبي الشرطة الاتحادية التوقيف من الذين اعتدوا عليه بالضرب في مدينة الموصل من خلال مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي). وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية في الخرطوم، وأبلغته احتجاجها على تعذيب الشرطة العراقية لأحد مواطنيها قرب مدينة الموصل بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم داعش وجاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو تعذيب المواطن السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الأعرجي أمر الجهات المختصة بالرفع الفوري لتظليل الزجاج الأمامي والجانبي لسيارات الوزارة كافة بدءا من سيارات الوزير والوكلاء والمدراء العامين وكافة الضباط والمنتسبين).

وأضاف أن ذلك يأتي (في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطبيق القانون).

واشنطن بوست: دور غريب لكوريا الشمالية في الأزمة القطرية

واشنطن – مرسي ابو طوق

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها إن كوريا الشمالية دخلت بقوة خلال المدة الماضية على خط الخلاف بين قطر والدول المقاطعة لها لتؤدي دورا غريبا في الخليج.

وأشارت الصحيفة إلى تقارير سبق أن نشرت خلال الأسبوع الماضي بشان صفقة أسلحة مزعومة بقيمة 100 مليون دولار، أبرمتها كوريا الشمالية مع شركة إماراتية، والاتهامات التي طالت أبوظبي بشأن إقامة علاقة (خطيرة) مع بيونغ يانغ، وهو ما أثار حفيظة واشنطن، التي تخشى كثيرا من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.كما تطرق التقرير إلى الأخبار الأخيرة المتعلقة بصفقة الأسلحة التي يبدو أنها جاءت ردا على ادعاءات أخرى نشرت في صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، وتشير إلى إقامة قطر علاقات قوية مع كوريا الشمالية، من خلال توظيفها لعمال مهاجرين من بيونغ يانغ للمساعدة في بناء مرافق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة عام 2022. وفي رد على تلك التقارير، قال متحدث باسم مكتب الاتصالات الحكومي في قطر إنه لم يتم منح أي تأشيرات جديدة لمواطني كوريا الشمالية منذ عام 2015 وإن نحو ألف مواطن كوري شمالي في البلاد سيغادرون عندما تنتهي تأشيراتهم.