(الزمان) تحتفي بحكيم الكرة العراقية وتخرجه من العزلة: روعة المبادرة تفوق فرحتي بكل الأوسمة والألقاب

بغداد – عمار طاهر- قصي حسن -ساري تحسين

نظمت جريدة الزمان مساء امس السبت امسية جميلة احتفت فيها بالمدرب الدولي المعروف حكيم شاكر وبما قدمه من انجازات وما حققه من انتصارات طوال مدة قيادته للمنتخبات الوطنية بجميع الفئات العمرية الامر الذي اسعد الجماهير الرياضية والشعب العراقي وذلك في مقر الصحيفة بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والرياضية ووجوه المجتمع.

كلمة رئيس التحرير

واستهل الحفل الدكتور احمد عبد المجيد بكلمة رحب فيها بالحضور الكريم وقال ان حرارة الطقس تحاكي حرارة قلوبنا ونحن نحتفي اليوم بقامة عراقية سامقة ومدرب مشهود له بالكفاءة رسم البسمة على شفاه كل العراقيين.

وذكر عبد المجيد ان حضور حكيم وفاءا منه الى الزمان وليس وفاء من الجريدة مضيفا لقد اكتشفت في حكيم خصلتين الاولى قدرته النفسية الهائلة على رفع معنويات اللاعبين واثارة الحماس في قلوبهم والثانية اخلاصه لبلده العراق وهو في الغربة.

واضاف عبد المجيد يشرفنا ويسعدنا اليوم الاحتفاء بالمدرب الكبير حكيم شاكر، صانع الانتصارات المدوية لجميع المنتخبات الوطنية في سنوات عدة ، فقد كان ومايزال رقما صعبا وتاريخا كبيرا والقابا وانجازات ، فلا تذكر امجاد الكرة العراقية في السنوات الاخيرة الا وحكيم في المقدمة ، مع ان مسيرته لم تكن يوما ما معبدة بالزهور والرياحين.

وتابع عبد المجيد لقد دأبت الزمان على مشاركة أبناء العراق أفراحهم ومسراتهم، وكثيرا ما لامست بأيدٍ بيضٍ حانية على جرح فنان او شاعر، او نظمت فعاليةً او لقاءً لأديبٍ مهمش، أو أقامت بطولةً رياضية ، أو احتفت برواد تفانوا في خدمة البلد.

تلك الصور الجميلة التي حاكت مضامينها جميع المناحي الثقافية والأدبية والرياضية، تسعى الزمان اليوم لتاطيرها عبر الاحتفاء بمدرب وضع بصمات واضحة وترك اثرا خالدا في تاريخ الكرة العراقية ، فهو معتاد الوقوف على منصات التتويج ، وخطف البطولات والكؤوس، بفضل خبرته وكفاءته وتالقه الدائم.

وزاد ان حكيم شاكر حقق مع المنتخبات الوطنية ما يشبه المستحيل، فلم تقف الازمات والمشاكل في طريق انتصاراته المتواصلة، واستطاع ان يخطف العديد من البطولات الدولية ، بمتطلبات بسيطة واعداد مفقود، الا انه استلهم التاريخ ، وقهر الواقع، وابى ان يغادر المنافسات وهو خالي الوفاض، فكان على الموعد دائما مع الانتصارات الكبيرة.

وختم عبد المجيد كلمته بالقول ستبقى انجازات حكيم شاكر خالدة في الذاكرة والتاريخ مهما ابتعد عن قيادة الكرة العراقية فشكرا له وما احتفالية اليوم الا لتذكير الجميع بما حققه على الصعيد المحلي والدولي.

شاكر وقلادته الاربعة

وقدم المحتفى به المدرب الكبير حكيم شاكر شكره وتقديره لجريدة الزمان على استذكاره في احتفالية جميلة التي ازدانت بوجود وجوه بارزة في مجالات الاعلام والصحافة والرياضة والادب والفنون الاخرى.

وثمن شاكر في كلمة القاها بالمناسبة مبادرة مؤسسة الزمان التي القت باسراها عبر هذا التكريم الذي يفوق كل الانجازات، لما لا وهو ياتي من بيت الزمان التي كانت سباقة للاحتفاء بالمبدعين مبينا ان ما شاهدته اليوم اخرجني من عزلتي وطوقني بفيض المشاعر الحقيقية.

وبين انا سعيد في داخلي ومشاعري واحاسيسي عندما التقي بالمبدعين وهذه القامات الكبيرة التي خدمت العراق كل من موقعه، واكن كل الاحترام والتقدير لرئيس التحرير واسرة الزمان ولمؤسسة الزمان التي رصدت انجازات كرة القدم العراقية، والسعادة تغمرني في هذا الحدث الكبير كون الزمان المؤسسة الاعلامية التي تذكرت حكيم وهو يعمل خارج العراق ويعكس الصورة الطيبة لابناء الرافدين.

وتطرق شاكر الى القلائد الاربع التي حصل عليها من الاستاذ سعد البزاز رئيس مؤسسة الزمان العراقية الدولية للصحافة والنشر وهي دليل على الانجازات التي حققتها للكرة العراقية خلال المدة من 2012 ولغاية 2016 ولكن يبقى في القلب غصة لتجاهلي من اهل الشأن بيد ان ماتقدمه الزمان يثلج القلب ويعيد للمبدعين مكانتهم المرموقة، وادعو من الله عز وجل ان يحمي الجميع ويوفقهم لعمل الخير.

درع الزمان

وقدم رئيس تحرير جريدة الزمان الدكتور احمد عبد المجيد درع جريدة الزمان وباقة من الزهور الى المدرب الدولي حكيم شاكر وسط تصفيق الحضور ومباركتهم لهذه الالتفاتة الكريمة التي تعبر عن منهج الزمان في تكريم المبدعين حيث سبق وان كرمت المؤسسة المدرب في اكثر من مناسبة لعل ابرزها قلادة الابداع.

حرب: يستحق الاحتفاء

من جهة اخرى اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المدرب حكيم شاكر يستحق التكريم وعودتنا جريدة الزمان رعاية المبدعين وتكريمهم والشد على ايديهم لمواصلة المسيرة المعطاء من اجل خدمة العراق والعراقيين.

واوضح حرب ان هذا التقليد من قبل الزمان والاحتفاء بالمبدعين والعلماء والمثقفين والرياضيين والنجوم، انما يؤكد المكانة التي تتمتع بها هذه المؤسسة الاعلامية التي خطت لها مسارا يتسم بالحيادية والمبدئية والاحترافية في العمل فتالقت الزمان اعلاميا وصحفيا وكانت الدرة والمثل والنموذج.

الكرخي وراية الله اكبر

وبادر المشجع مهدي الكرخي برفع راية الله اكبر من قاعة الاحتفال في العاصمة بغداد ومنحها الى رئيس التحرير الدكتور احمد عبد المجيد ومن ثم اهدائها الى الاستاذ سعد البزاز عرفاناً للجميل الذي يقدمه البزاز للمبدعين ولاسيما في قطاع الرياضة حيث كان للمدرب حكيم شاكر الحضور الابرز كونه صاحب انجازات واعاد البسمة على شفاه العراقيين وازدانت ليالي العراق بالافراح والمسرات.

حكيم يستحق

من جانبه اكد مدرب اللياقة البدنية بكرة القدم علي حسين حاتم اهمية تكريم المدربين من اصحاب الانجازات الكروية الكبيرة التي رفعت اسم العراق في المحافل الاسيوية والدولية من خلال تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الرسمية.

واضاف حاتم ان المدرب حكيم شاكر يستحق هذا التكريم الاعتباري لما حققه من انجاز على مستوى المنتخب الوطني والاولمبي والشباب قرابة خمسة اعوام واعاد الكرة العراقية الى هيبتها التي افتقدناها خلال حقبة من الزمن.

ووجه حاتم الشكر والتقدير الى مؤسسة الزمان لاحتفائها المستمر باصحاب الانجاز في جميع الالعاب التي فقدناهامن قبل اغلب المؤسسات الرياضية التي يجب ان تكون هي اهلا لهذه البوادر الجميلة واصفا احتفالية الزمان بالرائعة وان حضورنا في هذه المؤسسة تجعلنا نشعر بدفء المشاعر والعاطفة تجاه وطننا العزيز العراق الكبير.

عبد الحميد: تكريم (الزمان) أنساني

اما الكاتب والمثقف حسن عبد الحميد فقال ان احتفاء صحيفة الزمان بالمدرب حكيم شاكر رمز انساني ووطني لما احتوته في طياتها بقدر كبير من التلقائية والعفوية التي جعلتها تحقق قدرا كبيرا من التفاعلية بين الشخصيات الرياضية البارزة التي تستحق التكريم وبين رجال الاعلام بشكل عام والاعلام الرياضي بشكل خاص.

واضاف ان مثل هذه الكرنفالات المهمة وحضورها من قبل عدد كبير من المهتمين في الشأن السياسي والاقتصادي والرياضي تعد رسالة مهمة الى الجهات المسؤولة في الدولة من اجل تحفيزهم نحو المزيد من الاهتمام تجاه محققي الانجاز الرياضي في جميع الالعاب كونهم يعدون عملات نادرة يجب تكريس الاهتمام ومنحهم الفرصة من جديد لقيادة المنتخبات الوطنية وان لا تكون الصراعات الجانبية هي الاساس في تقرير مصير هذه المواهب التي يمكن ان تضيع ولن تعود

مسيرة حافلة

في سجل المدرب الكفوء حكيم شاكر الكثير من الانجازات ولاسيما حضوره المميز في نهائيات كاس العالم للشباب تحت 20 عاما في تركيا باحرازه المركز الرابع في عام 2013 وقاد المنتخب الوطني الى المركز الثاني في خليجي المنامة عام 2013 كما قاد المنتخب الاولمبي للتاهل الى كاس اسيا تحت 22 سنة.

وبدأ شاكر مسيرته التدريبية مبكرا في سن الـ28 بسبب الاصابة واشرف على تدريب فرق الجيش لخمس سنوات فضلا عن فرق اخرى خلال تسعينات القرن الماضي.

وبدأ شاكر اللعب في الملاعب الشعبية في مدينة السلام والحرية ومن ثم منتخب تربية بغداد الكرخ ثم المنتخب المدرسي العراقي وبعدها لعب لشباب الجيش وبعدها اللعب مع منتخب بغداد ثم الانتقال الى نادي الامانة لموسم واحد ثم الانتقال الى نادي الطلبة منذ 1979 ولغاية 1983 وحصل معهم على بطولة الدوري والكاس ثم انتقل الى نادي الشرطة موسم 84 – 85 وبعدها ابتعد بسبب الاصابة وقبلها لعب لمنتخب جامعة بغداد وشارك في بطولة الجامعات العالمية وحصل على الوسام الذهبي.

بداية التدريب كانت عام 91 – 92 مع نادي الجيش ضمن الدوري الممتاز وحصل على المركز الرابع وهي اول مهمه تدربيبة محلية واستمر مع نادي الجيش لغاية موسم 96 – 95 وحصل على عده القاب وانجازات منها وصيف كاس العراق عام 94 – 95 والثالث والرابع بالدوري الممتاز وبعدها انتقل الى نادي سامراء وحصل سامراء على المركز الثامن ولاول مرة بالدوري الممتاز.

ودرب نادي الدفاع الجوي منذ 96 ولغاية 2001 وحصل معه على الانجازات وكان الفريق المميز.

ودرب منتخب الناشئين عام 2000 – 2001 ونادي اربيل 2002 – 2003 وحصل معه على المركز الخامس، كما درب نادي الاستقلال من 2003 ولغاية 2005 وحصل على المركز الثالث في دوري المجاميع ودرب منتخب الشباب عام 2006 – 2007

وفي عام 2007 درب نادي ارارات وفي عام 2010 درب الشرطة وشارك في دوري النخبة.

حاصل على الشهادات:

1 – بكالوريس تربية رياضية – جامعة بغداد

2 – ماجستير تربية رياضية

3 – حاصل على اربع شهادات تدريبية دولية لكرة القدم منذ عام 91 – 95

4 – حاصل على شهادة اللياقة البدنية من الاتحاد الاسيوي عام 1989

5 – حاصل على شهادات تدريبية دولية قارية أسيوية (A – B – C ) وبامتياز.

6 – حاصل على شهادة التدريب الدولية الكروية من بريطانيا لندن – كيفية تدريب وتطوير اللاعبين المحترفين)

7 – حاصل على شهادة البروفشنال الدورية من بريطانيا

8 – حاصل على شهادات دولية (تدريبية – علاجية – طبية) من بريطانيا.