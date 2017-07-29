المنتخب يغلق ملف الخسارة أمام البحرين

طائرة الناشئين تبحث عن التحليق اليوم عبر بوابة عُمان

عمّان – عباس هندي

موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين بالكرة الطائرة، اليوم الاحد ،في تمام الساعة الخامسة عصرا مباراته الثانية امام المنتخب العماني لحساب المجموعة الثانية ضمن منافسات البطولة العربية الجارية حاليا في قاعة قصر الرياضة بالعاصمة الاردنية عمّان .

يسعى ليوث الرافدين الى تحقيق الانتصار الاول في البطولة من بوابة المنافس العُماني بعد التعثر في الجولة الاولى امام المنتخب البحريني برغم الاداء الرجولي لكتيبة المدرب التونسي عامر نصراوي اشاد به جميع الحاضرين والمتابعين كون الاحمر البحريني المرشح الساخن لنيل لقب هذه البطولة .

لقاء التعويض

رئيس وفد منتخبنا جميل العبادي اكد: ان مباراة اليوم ستكون خضراء خالصة مبينا ان ملف اللقاء الاول بات في طي النسيان .

وقال العبادي: ان منتخبنا جدير بخطف الفوز من منافسه العماني الذي قدم مباراة جيدة اول امس امام الامارات واستطاع الفوز عليه بثلاثة اشواط من دون رد الا ان ذلك لايعني ان كتيبتنا ستقف عاجزة، بل سنسعى جاهدين على احراج المنافس وخطف الفوز . واضاف: الجميع يعلم جيدا ان الفريق البحريني من اقوى الفرق الاسيوية وليست العربية فحسب وقد حظي بفترة اعداد طويلة وسيدخل للمنافسة ببطولة العالم الا ان لاعبينا كانوا الافضل في الشوطين الاول والثاني وبسبب اخطاء فردية حسم المنافس اشواط اللقاء .

واشار العبادي الى ان الخسارة الاولى لاتعني نهاية المطاف لا سيما وان نظام البطولة يمنح الجميع حظوظ المنافسة في الادوار التمهيدية الا اننا سنرفع شعار الفوز في جميع المباريات وبعد ان اغلق ملف الخسارة لتعود الاجواء مثالية وبات جميع اللاعبين بافضل حالاتهم المعنوية لاكمال المهمة بالصورة المثلى .

لدينا الافضل

المدرب المساعد لمنتخبنا احسان عبد الحسن بين ان ليوث الرافدين لديهم الافضل في مباراة اليوم والمباريات المقبلة، طامحا بتحقيق انتصار معنوي بعد تشخيص الاخطاء ومواطن الضعف في صفوف الفريق .وقال عبدالحسن: ان لدينا الافضل لنقدمه في مباراة اليوم لا سيما وان منتخبات المجموعة والمجموعة الاخرى باتت واضحة لجميع المتابعين وراقبت مباراة الامارات وعمان وشخصت مواطن القوة والضعف في المنتخبين وعملنا ايضا على معالجة بعض الاخطاء التي كلفتنا الخسارة من المنتخب البحريني وسيكون الاعداد والارسال في مباراة اليوم افضل بكثير من المباراة السابقة . واضاف: لاعبونا قدموا ماعليهم في المباراة السابقة وكانت مباراة جيدة واشبه في المباراة النهائية واعتقد ان مجموعتنا اقوى من المجـــــــــموعة الاولى وستتضح الملامــــــــــــح اكثر في الدور المقبل “. واختتم الحديث: ان اعداد المنتخب قبل دخول المعترك العربي في الكوفة وطهران كان مميزا واستطعنا تصحيح العديد من الاخطاء في هذين المعسكرين الا ان الانسجام يحتاج الى خوض عدد كثير من المباريات الرسمية وسيكون الاداء في تصاعد ان شاء الله .

توقيت مناسب

فيما اعرب اللاعب علي صاحب عن استعداده للقاء مؤكدا ان الاختبار الاول اعطى الجميع دفعة لبذل الافضل في المصمار العربي . وقال صاحب: ان اللاعبين على اهبة الاستعداد لاجتياز المنتخب العماني وتقديم عرض افضل من المباراة السابقة التي كانت في توقيت مناسب وسنعمل جاهدين لكسب الرهان والفوز على المنافس .

واضاف ” قدمنا اداء طــــــــــــيباً بشهادة جميع المتابعين وكنا قاب قوسين اوادنى من كـــــــــــــسب الشوطين الاول والثاني الا ان بعض الاخطاء التي استغلها المنافس البحريني فوتت علينا فرصة الظفر بالمباراة . واخــــــــــــتتم الحـــــــــديث: نعد الجميع بالفوز وتكراره في المبــــــــــــاريات المقبلة وطمـــــــــــــوحنا قبل الخوض في غمار منافسات البطولة هو الحصول على احد الاوسمة .

نتائج المباريات السابقة

اسفرت نتائج اليوم الاول للمجموعة الاولى عن فوز المنتخب السعودي على المنتخب القطري بثلاثة اشواط لاثنين وكانت على النحو الاتي ” 25-23″ و “21-25 ” و “17-25 ” و ” 25-23 ” و” 15-10 ” وتمكن المنتخب الاردني من الفوز على منافسه الفلسطيني بثلاثة اشواط من دون رد وكانت “25-21 ” و ” 25 – 16 ” و ” 25 -19 ” .

ولحساب المجموعة الثانية فقد اسفرت نتائج الدور الاول عن فوز البحرين على منتخبنا الوطني بثلاثة اشواط من دون رد وكانت ” 25 -23 ” و”25-22 ” و” 25 – 14 ” وتغلب المنتخب العُماني على المنتخب الاماراتي بثلاثة اشواط نظيفة كانت ” 25-21 ” و ” 25-22 ” و” 25-17 “.