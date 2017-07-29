إعلان التشكيلة المثالية للجولة الثانية

الأهلي المصري يقضي على أمل السعودية الأخير في البطولة العربية

{ الاسكندرية – وكالات: لحق فريق الهلال السعودي بمواطنه النصر وأصبح خارج حسابات التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة العربية المقامة هذه الأيام في مصر. جاء ذلك بعد تأهل الأهلي المصري كأفضل فريق احتل المركز الثاني في المجموعات عقب فوزه المهم مساء اول امس الجمعة على نصر حسين داي الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد. ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط وهي النقاط التي كفلت له احتلال المركز الثاني دون النظر إلى بقية نتائج المباريات.

علامة كاملة

وكان النصر قد فقد الأمل في التأهل عقب خسارته الكبيرة أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف دون مقابل، بعد التعادل أمام العهد اللبناني. ويلتقي النصر فريق الزمالك وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة، وفوز أي منهما سيرفع رصيده إلى 4 نقاط ولكن لم يتمكنا من التأهل. ويلتقي الهلال نظيره الترجي التونسي وفي رصيده نقطتين، والفوز سيرفع رصيدهما إلى 5 نقاط وهي غير كفيلة لبلوغ الأدوار المقبلة. وحتى الآن تأكد صعود الفيصلي الأردني بالعلامة الكاملة 9 نقاط، والترجي التونسي 6 نقاط وأمامه مباراة امام الهلال، وانحصرت بطاقة المجموعة الثانية بين العهد اللبناني والفتح الرباطي وفي رصيد كل منهما 4 نقاط. وانضم إلى المتأهلين الأهلي المصري بعد أن رفع رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى. وودعت فرق الوحدة الأماراتي بدون نقاط، ونصر حسين داي 3 نقاط، والزمالك والنصر من المجموعة الثانية ورصيد كل منهما نقطة. ومن المجموعة الثالثة خرج الهلال السعودي نقطتان والمريخ السوداني نقطة واحدة والنفط العراقي نقطة واحدة. يذكر أن الأندية المتصدرة للمجموعات الثلاث ستتأهل مباشرة الى الدور نصف النهائي، وينضم إليها أفضل فريق حاصل على المركز الثاني الذي حجز بطاقته الأهلي المصري. على صعيد متصل أعلن الحساب الرسمي للبطولة العربية للأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التشكيلة المثالية للجولة الثانية في دور المجموعات من منافسات البطولة التي تستضيفها مصر في المدة بين 22 يوليو/تموز إلى 6 أغسطس/آب المقبل. وضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من الأهلي المصري بجانب لاعبين من فرق العهد اللبناني والفتح المغربي والفيصلي الأردني ولاعب من الترجي التونسي والهلال السعودي. واحتفظ لاعب وحيد بموقعه في التشكيلة المثالية وهو حارس الفيصلي معتز ياسين وضمت باقي التشكيلة إبراهيم الزواهرة (الفيصلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وحسين دقيق (العهد) في خط الدفاع وحسام غالي وأحمد حمودي (الأهلي) وأيوب سكومة (الفتح) وأحمد زريق (العهد) وعبد الكريم القحطاني (الهلال) للوسط وأنيس بدري (الترجي) ومحمد فوزير (الفتح) للهجوم.