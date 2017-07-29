رابطة الليغا تجهّز شكوى ضد باريس سان جيرمان

{ مدريد – وكالات: يسافر خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية إلى ولاية ميامي الأمريكية، لحضور مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية. وقالت صحيفة موندو ديبوريتفو إن تيباس يُحضر شكوى ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى للحصول على البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب. وعند سؤاله عن إمكانية شكوى باريس في حال تمت الصفقة قال: سوف نذهب للاتحاد الأوربي لأن هذا يخالف قواعد اللعب المالي النظيف، وفي جال تم تجاهل هذه الشكوى سنذهب إلى المحاكم السويسرية، وربما نذهب للمحاكم في فرنسا وإسبانيا. وأضاف: لم يكن لدي وقت كافٍ للتحدث مع رئيس الاتحاد الأوربي ألكسندر سيفرين، ولكننا كرابطة الدوري الإسبانية لم نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد ما يحدث دون فعل أي شيء. وأكمل: إنها ليست مسألة تخص برشلونة فقط، إنها أمور تخص الدوري الإسباني بشكل كامل، اليوم برشلونة وغدًا قد يكون ريال مدريد أو أتلتيكو أو أي فريق آخر. واختتم: برشلونة لم يخبرنا بأي شيء حتى الآن، ولكن هذه مبادرة من رابطة الدوري الإسباني، يجب أن ندافع عن أنديتنا في مثل هذه الحالات.