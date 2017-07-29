الحارس سلام علي أحد أبطال موقعة أريامهر بضيافة (الزمان): الرياضي المغترب لا يجد عملاً في العراق

سلام علي قد لايعرفه الجيل الحالي بسبب ابتعاده عن وسائل الاعلام وسفره المبكر خارج العراق لكن بالتأكيد جيلنا الكروي يتذكره ويعتبره أحد اللاعبين الذين ساهموا في احراز منتخبنا الشبابي ببطولة شباب أسيا عام 1977 في طهران بعد فوزنا على منتخب ايران باربعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف في مباراة لا تغيب عن الذاكرة أبدآ .. لعب لنادي الأمانة في عصره الذهبي مع النجوم ” احمد صبحي . صباح عبد الجليل . أرا همبرسوم . عبد الزهرة أسود ” وذاد عن مرماه بكل بسالة وتم استدعائه اكثر من مرة لصفوف منتخبنا الوطني وأعتزل في قمة عطائه .. صحيفة الزمان التقته في الدنمارك أثناء زيارته لزميله الكابتن كاظم شبيب وكان هذا اللقاء معه

{ الجمهور يسأل أين سلام علي الان وماذا يعمل

– أنا مقيم في السويد منذ عام 1987 مع عائلتي واعمل في البلدية واتابع اخبار الرياضة وكرة القدم في وطني العراق

{ كنت احد ابطال اريامهر عام 1977 عندما فزتم ببطولة شباب اسيا . حدثنا عن تلك المشاركة لك

– هذه البطولة هي الاجمل والأحلى في مشواري الرياضي حيث انتزعنا الفوز من منتخب ايران القوي في عقر دارهم ومن خلفهم 100 الف متفرج يشجعون منتخبهم بجنون وعلى رأسهم ولي عهد أيران . ورغم صعوبة المباراة والضغط الجماهيري لكننا انتزعنا الفوز وجئنا بكأس البطولة الى بغداد وقد أستقبلتنا الجماهير الرياضية في مطار بغداد وكنا نرى فقط الرؤوس من كثرة الجماهير التي جاءت تشاركنا فرحة النصر وتم تكريمنا بسيارة لادا لكل لاعب من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المرحوم البكر الذي استقبلنا في القصر الجمهوري وشكرنا على هذا الفوز

{ لعبت لنادي الأمانة وكنت حارس مرمى رائع ما السبب عدم تمثيلك للمنتخب الوطني

– في ذلك الوقت كان يوجد الكثير من حراس المرمى المتميزين أمثال ” رعد حمودي . كاظم شبيب . فتاح نصيف . جلال عبد الرحمن ” فمن الصعب تجد مكانا لك بين هؤلاء رغم أني قدمت مستوى جيدا في الدوري

{ باعتبارك متابع للكرة العراقية كيف تراها الان

– الكرة العراقية منجم للاعبين المبدعين والمميزين ولدينا طاقات ومواهب عديدة لكن مع الأسف نصطدم بالتخطيط غير الصحيح وضعف أدارة الاتحاد العراقي وعدم استغلال هذه المواهب بالشكل الصحيح وهناك المحسوبية والعلاقات في اختيار المدربين مما أدى الى تراجع مستوى الكرة العراقية والدليل نتائج منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم

{ هل لك الاستعداد عمل في العراق لو طلب منك ذلك

– حاولت أن اخدم في مجال الادارة وليس التدريب لكني وجدت نفسي غير مرغوب ومرحب بي فانسحبت بطريقة مؤدبة وشعرت ان اصعب عمل في العراق أذا كنت مغتربا حيث تجد العراقيل في طريقك ويشعروك عليك ان ترحل

{ حدثني عن اجمل وأسوأ مباريات لك

– كثيرة هي المباريات الجميلة التي خضتها في مشواري الكروي لكن تبقى مبارتنا النهائية امام منتخب أيران في بطولة شباب أسيا هي الاجمل . أما أسوأ مباراة فهي مباراة فريقنا الأمانة ضد الزوراء وخسرناها بخمسة اهداف

{ ماذا تعني لك هذه الأسماء

المدرب اليوغسلافي آبه .. مدرب رائع كان يعمل معنا بجد وكأنه يدرب منتخب بلاده وله الفضل الكثير على الكرة العراقية

احمد صبحي .. في البداية أتمنى له الشفاء العاجل والصحة والعافية فهو نعم الاخ والصديق تعلمت منه الكثير في نازي الأمانة

نصرت ناصر . . المرحوم نصرت ناصر كانت تربطني معه علاقة رائعة وكنت على تواصل مستمر معه حتى قبل أيام من وفاته

عمو بابا .. رغم أني لم أتدرب معه لكن يكفي أسمه عمو بابا

فلاح حسن .. أسطورة من أساطير الكرة العراقية أتمنى له الموفقية في عمله

{ هل تتابع الدوري العراقي ومن هم ابرز اللاعبين الذين لفت نظرك

– بصراحة قليل المتابعة للدوري العراقي بسبب انشغالي في عملي لكني حريص على مشاهدة مباريات منتخبنا الوطني ويعجبني اللاعب علاء عبد الزهرة

{ المراة ماذا تعني لك بعد كل هذا العمر

– المرأة هي الام والأخت والزوجة والحبيبة والبنت وهي نصف المجتمع فنحن بدون المرأة لاشي

{ أي البرامج التلفزيونية التي تتابعها

– أتابع البرامج السياسية التي تتعبني كثيرا والسبب ان شعبنا العراقي يستحق حياة افضل لكن بسبب هؤلاء السياسيين عانى الوطن والشعب كثيرا بسبب سرقاتهم وفسادهم . اتمنى في المستقبل ان تأتي حكومة قادرة على توفير الخدمات والحياة الكريمة للشعب العراقي

{ هل تتواصل مع أصدقائك اللاعبين من منتخب الشباب الذي لعبوا معك في أيران؟

– أتواصل مع بعض اللاعبين بين فترة وأخرى وأتمنى للجميع الصحة والعافية ودائما استذكر معهم ذكريات بطولة شباب أسيا

{ ماهو شعورك عندما التقيت زميلك كاظم شبيب بعد فراق 25 سنة

– شعور لا يوصف ان تلتقي الحارس المتألق دوما كاظم شبيب بعد كل هذه السنين وقد حظنته بلهفة ونزلت دموعي بخجل عندما رأيته فكاظم اخ وصديق وفِي ومتواصل معه دائما في الهاتف وكنت سعيدا جدا بهذا اللقاء

{ أغنية عليك أسأل لمن تهديها

– أهديها لكل زملائي اللاعبين في نادي الأمانة ومنتخب الشباب

كلمة اخيرة

أشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء والشكر موصول لحضرتك متمنيا لك الإبداع في عملك الصحفي وأتمنى أن أرى وطني العراق وشعبه بافضــــل حال

عقيد في الشرطة حافظ على سجلات أهل الأعظمية من السرقة

هناك من يسرق ممتلكات وطنه وهناك من يحافظ عليها بكل شرف وأمانة من السرقة والضياع وهذا ما فعله العقيد كاظم الشمري عندما كان مدير أحوال وجنسية الاعظمية قبل العدوان الامريكي علئ العراق عام 2003 تعالوا معي نسمع القصة من العقيد كاظم نفسه الذي التقيناه في مديرية الاثار حيث يشغل منصب معاون مدير شرطة الاثار

{ حدثنا كيف جاءتك فكرة نقل سجلات الأحوال المدنية الى بيتك

– عندما رأيت ان الوضع العسكري ليس بصالح الجيش العراقي وأن أمريكا عازمة علئ احتلال العراق فكرت في كيفية المحافظة علئ سجلات احوال الاعظمية البالغة عددها أكثر من ( 740 سجلا) وكل سجل يحتوي علئ 200 عائلة وكل عائلة تضم اكثر من 16 شخصا مسجلا في الصفحة الواحدة وتذكرت لحظتها معاناة الناس في فقدان مستمسكاتهم الرسمية وصعوبة الحصول عليها والتعب والمشقة فقررت لحظتها بنقل السجلات الئ مكان آمين للمحافظة عليها من السرقة والعبث فلم اجد افضل من بيتي في قضاء الصويرة .

{ هل أخذت موافقة من مديرك المباشر

– كان الوضع العسكري متدهورا والقوات الامريكية على أطراف بغداد ولا توجد اتصالات فلهذا اتخذت القرار لوحدي

{ متى نقلت السجلات الى بيتك في الصويرة

ج.. بدأت بنقل السجلات خلال يومي 6/7 من الشهر الرابع أي قبل أحتلال بغداد بيومين تم نقل جميع سجلات احوال الاعظمية على حسابي الخاص بسيارة حمل كبيرة الى بيتي في قضاء الصويرة واخبرت اولادي بعدم التكلم امام الجيران والاقرباء بهذا الموضوع نهائيا .. يصمت لحظات العقيد كاظم ويسترجع المعاناة والامانة التي كانت علئ عاتقه ويجب ان يحافظ عليها لانها وثائق ومعلومات تخص أكثر من مليون عراقي أستودعوا قضاياهم الشخصية من زواج واطفال واعمار ووثائق ثبوتية أمانة في رقبته .. ويضيف العقيد كاظم كنت خائفا من القوات الامريكية أن تداهم داري وتشاهد السجلات وتتصور اني سارقها وقد لا تصدق كلامي وقد احتاج وقت طويل لاقناعهم

{ متى قمت بإعادة السجلات

– في البداية أقول لك حافظت عليها كما كنت احافظ على أولادي وعندما حدث ما حدث من نهب وسرقة بعد الاحتلال كنت مطمئن اعلى السجلات الاعظمية أنها في الحفظ والصون .وبعد أن أستقر الوضع عادت دوائر الداخلية للعمل ذهبت الى اللواء ياسين الياسري وكان في وقتها المدير العام وأبلغته باني سوف أقوم بإعادة السجلات الى الدائرة وطلبت منه تأمين سيارة لجلبها من الصويرة الى بغداد فقال لي أنت تكفل بالموضوع فقمت بأستجار سيارة ” حمل كبيرة وضعت السجلات في سيارة وانا خلفها اقود سيارتي ومعي سلاحي لحمايتها من اي سرقة لاسمح الله )

عندما وصلت للاعظمية وأرجعت السجلات الئ الدولايب شعرت بأني أوصلت الأمانة سالمة الى اهلها حيث كانت مطوقتني لمدة خمسة اشهر

{ ماهو شعورك عندما أوصلت السجلات الى الدائرة

– شعور لا يوصف اختلط الفرح بالحزن بالخوف وشعرت اني أديت عملي بشرف وغيرة وأرجعت السجلات التي كانت في عهدي واستطعت المحافظة على سجلات المواطنين وحافظت عليها من العبث والسرقة .

{ هل تم تكريمك

– بل العكس بعد فترة تم نقلي الى خارج ملاك الجنسية . بصراحة لم أفكر في التكريم كانت مسؤوليتي كرئيس دائرة أن احافظ على سجلات المواطنين والحمد الله والشكر استطعت ان أصون هذه الأمانة

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تحية وتقدير ومحبة للعقيد كاظم الشمري فهو مثال للضابط الشهم الذي حافظ على سجلات المواطنين وهذا مارأيته منذ ان عمل معي عندما كان برتبة ملازم قبل 23 عاما . لكن الغريب في الموضوع أنه أبن الجنسية وبعدها يتم نقله خارج ملاكها بالرغم من خبرته وكفاءته بالعمــل