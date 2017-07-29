أزمة قطر والسعودية

ما السبب الحقيقي ؟

قد يتصور البعض ان الاسباب الرئيسية للازمة الخليجية القطرية كما تردد عبر وسائل الاعلام او كما تم ترويجه عنها هو دعم قطر لجماعة الاخوان المسلمين او تحالفها الاستراتيجي مع ايران او تصريحات الامير القطري الاخيرة يؤسفني ان اقول لكم ان السبب الحقيقي للازمة لاعلاقة لها بما ذٌكر على الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي ..وكل ما تم تدواله لا يتجاوز قنبلة صوتية او الغبار الذي تم نثره لاخفاء السبب الحقيقي ..

ازمة وخلاف

دائما وابدا حين ماتكون هنالك ازمة او خلاف في عالم السياسية يكون السبب غالبا هو المصالح الاقتصادية وبالمعنى الاصح المال..وقد لا يختلف اثنان ان شرارة الازمةببن قطر والسعودية اندلعت عقب زيارة ترامب للسعودية التي قيل انه جنى من هذه الزيارة ما يقارب 500 مليار دولار ..

في الحقيقة هذا الرقم ليس صحيحا لان ترامب وقبل زيارته للسعودية طالب دولا خليجية ثلاث بجمع ما يقارب ترليون دولار ونصف ((الف وخمس مائة مليار دولار امريكي )) وطالب بهذا المبلغ على الطاولة …قبل ان يغادر الرياض ..

ترامب وهو رئيس يفكر بعقلية الكاو بوي او راعي البقر وهو فعلا يؤمن ..ترامب براغماتي و يريد العودة للشعب الامريكي وفي جعبته هذا المبلغ الضخم الذي سيساهم في تعزيز الاقتصاد الامريكي و هو يعلم ان هذا ما يهم الشعب الامريكي في اخر المطاف …وهذا ما صرح به ترامب بالامس في اخر تغريدة له على التويتر حين قال ((عدت لكم بمئات المليارات من الدولارات من الشرق الاوسط)). وظائف وظائف …كما ان ترامب يريد اسكات منتقديه في الداخل بهذا الانجاز الاقتصادي الذي لم يسبق لاي رئيس امريكي انجازه بعد 4 اشهر من فترة حكمه …

الدول الخليجية الثلاث التي كانت ملزمة بدفع هذا المبلغ هي قطر والامارات والسعودية ..ولماذا هذه الدول بالذات ؟؟لانها الدول التي توجد اكبر القواعد العسكرية الامريكية ومئات الالاف من قوات المارينز …

كان هنالك توافق خليجي على دفع هذه الفدية لترامب اذا صح تسميتها كذلك وهي فعلا كذلك فدية حماية عروش حكام الخليج …ولكن ما حدث ان قطر تراجعت عن وعودها بدفع حصتها من هذه الفدية وهو الامر الذي اغضب القيادة السعودية الاماراتية ودفعها للانتقام من امير قطر شخصيا عبر فبركة تصريحات واختراق مواقع قطرية حكومية اعلامية ..وبعدها هجوم اعلامي شرس لازالت ناره لم تنطفئ بعد..

طبعا الدول الثلاث لا تستطيع الحديث عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء الخلاف بينهم لما سيسببه هذا الامر من احراج كبير فترليون دولار ..رقم خيالي ويفوق ميزانية الدول الثلاث مجتمعة …والتصريح بهذا قد يصيب اقتصاد الدول الثلاث في مقتل وقد تهبط اسهم البورصات هبوطا دراماتيكيا ويفقد المستثمرون والاثرياء تقتهم ويهربون بأموالهم للخارج وهذا وقد يهدد امنها القومي ناهيك عن الصعوبة التي ستواجها هذه الدول في تفسير اسباب دفع هذا المبلغ للسيد الامريكي… وما يؤكد صحة هذا الكلام هو الغضب الامريكي من قطر بعد مغادرة ترامب الرياض فقد هاجم سياسيون امريكيين قطر دون سابق انذار وهدد بعضهم بنقل قاعدة العديد العسكرية من الدوحة الى دولة خليجية اخرى او الاردن .

قطر طبعا والتي تعرف ميزانيتها عجزا كبيرا بعد الاموال الطائلة التي صرفتها على الجماعات الارهابية في كل من ليبيا وسوريا ومصر وحتى العراق …بالاضافة الى مصاريف بناء ملاعب كرة القدم والتي ستحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.

المراوغة

قطر حاولت المرواغة لا الرفض وهذا مااغضب جيرانها العرب منها حيث شعروا ان امير قطر شخصيا خدعهم وسخر منهم فكان هجومهم لاذعا وفيه من الاستعجال والسذاجة ما اظهر زيف اسبابه الحقيقة …

دعم قطر

طبعا لا يعقل ان يصدق احد ان الامارات والسعودية علموا قبل 3 ايام فقط بتحالف ايران مع قطر ولا اعتقد انهم علموا بدعم قطر للاخوان قبل شهر او شهرين ولسنا بتلك السذاجة لنصدق ان الخلاف هو بسبب التقارب الايراني القطري فهذا امر مسلم به وتعرفه دول الخليج حق المعرفة قبل سنين وليس بالامر الجديد عليها ..والا لماذا لم يغضبوا من امير الكويت وهو يستقبل الرئيس الايراني نفسه ويحضر له استقبالا رسمي واحتفالات فرحا بزيارته ؟؟ لماذا لم يغضبوا من الامارات وقيمة التبادل التجاري بينها وبين ايران وصلت الى 6 مليارات دولار ؟؟ لماذا لم يغضبوا من سلطنة عمان وهي حليف استراتيجي لايران وتجمعهما علاقات مميزة ؟؟ وكل هذه الدول هي عضو في مجلس التعاون الخليجي وتجمعها نفس الاتفاقيات لماذا كل هذا الغضب على قطر وحدها؟؟؟ هذا اكبر دليل على ان السبب الحقيقي وراء خلاف الثلاثي لا علاقة له بايران من قريب او بعيد ولا بالاخوان ولا حتى بحماس ..بل هو ردة فعل غاضبة على امير نكثبوعده ولم يدفع حصته للسيد الامريكي كما كان متفقا عليه …واليوم وزير خارجية قطر ناقش نظيره الامريكي حول الخلاف ويبدو ان الازمة في نهايتها

…والحل طبعا هو ان تدفع قطر وهي صاغرة مثلها مثل الاخرين ولو …بالتقسيط المريح.

حيدر طريخ الاسدي – كربلاء