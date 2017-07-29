لماذا العرب ؟

كنت مترددا في كتابة هذا الموضوع ليس خوفا بل هو قلق ماذا اكتب وعن ماذا أكتب .. ففي السنوات العشر الاخيرة أو أكثر من ذلك تغيرت امور كثيرة في البلاد العربية منها تغير الرؤساء – زعزعت المنطقة – الحرب بين العرب – دخول وسيطرة واحتلال المناطق ..كل ذلك وغيرها من الامورالتي جعلت من العرب أن تتراجع في تقدمها وتطويرها لتقوية دول على حسابها .. ومن الدول التي فقدت توازنها وتقدمها وتطورها العراق – ليبيا – اليمن – سوريا . لان هذه الدول كانت لديها القوة والسيطرة على المنطقة العربية ولكن لعبة القط والفار هي التي نجحت على حساب هذه الدول كل ذلك حتى تستريح دول اخرى مثل اسرائيل وايران والسعودية .. اما بالنسبة الى مصر لم تنجح معها اللعبة بسبب ثقافة واتحاد البلد بيد واحدة للتغير وليس على حساب حزب معين .. لهذا السبب دخل داعش عن طريق دول التحالف وسبق وان ذكرت في مواضيع سابقه اعتراف وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون بانها زارت نحو 52 دولة حتى تشكل مايسمى في وقتنا (داعش) للسيطرة على الشرق الاوسط ونشره في الدول التي ذكرتها اما الدولة التي بها السفارة الاسرائيلية لاينشر هذا التنظيم بها وانتم تعلمون ماهي هذه الدول .. أما لماذا العرب واختيارهم غير الغرب لانهم يعلمون أن العرب ونقطة ضعفهم هي السلطة والكرسي وكثرة الاحزاب وهذا ما جعلهم يسيطرون على هذه الدول التي كانت قوية وتتحداهم بضرب اسرائيل بعقر دارهم مما جعلهم ان يغيروا الرؤساء وانهيار البلدان وحتى الدول التي تقول نحن مع الغرب سوف ياتيكم الدور فلا تفرحوا .. لقد كان عند العرب رؤساء لهم هيبتهم وسيطرتهم على ابناء وطنهم لكن حاليا نجد الهجرة والضوضاء وانهيار الدولة وعدم وجود للقانون وانهيار المواطن نفسه وهذا شيئ صعب اعادته ومع هذا نقول أن الله فوق الكل .. عاش العراق ..

عادل الربيعي