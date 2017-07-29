الأنواء تتوقع طقساً صحواً و الحرارة 47

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أن يستمر تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم . وأكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (أستمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الاحد صحوا ودرجة الحرارة تنخفض قليلا عن معدلاتها السابقة مع بعض الغيوم)، واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 47درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات). واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس غدا الاثنين في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)،وتابع انه (يستمر تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل في المناطق كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات كما يستمر تاثير المنخفض المذكور يوم الاربعاء المقبل على اجواء العراق ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترات). ويؤكد علماء النبات ان عوامل الطقس المختلفة من حرارة، ورطوبة وفترة ضوئية تؤثر على نباتات الخضر في مراحل نموها المختلفة.

إصفرار الطماطة

وقالوا في بيان امس ان (إرتفاع درجة الحرارة يزيد من مرارة الخس وتخشب جذور اللفت والجزر واصفرار لون الطماطة وإنخفاضها يؤدي إلى وجود اللون البني في القرنبيط واللون البنفسجي في الفلفل وبعض أصناف الفاصوليا)، واضافوا ان (إرتفاع الرطوبة النسبية في الجو يقلل من اضرار الحرارة المرتفعة علي بعض المحاصيل الخضر مثل الفاصوليا، والطماطة كما ان طول النهار يظهر تأثيرة واضحا في تحديد موعد الأزهار والنضج كما يؤثر على تكوين الأبصال والدرنات ومثال على ذلك كلما زاد طول النهار كلما كبر حجم فصوص الثوم وطالت فترة النمو الخضري في الخضراوات الورقية).مشيرين الى ان (النباتات هي إحدى الكائنات الحيّة الرئيسيّة غير المتحرّكة، وتتميز بتنوّعها الشديد، فمنها الأزهار، والأشجار، والشجيرات، وتنقسم النباتات إلى مجموعة من الأقسام، والتي تصنّف حسب طبيعة النبتة، وبيئتها، وأماكن وجودها، ومن أبرز أصناف النباتات، النباتات اللاوعائيّة، والنباتات البذريّة وهناك مجموعة من العوامل الطبيعيّة التي تعتمد عليها النباتات لتستمر في دورة حياتها وتكاثرها، ومن أهم هذه العوامل التربة، والمياه، ودرجة الحرارة، وتأثيرها في النباتات والتي تعد من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثّر في حياة النباتات، حيث تؤثر تأثيراً مباشراً على مجموعة الوظائف التي تقوم بها النباتات، ومن أهمّها عمليّات التبخر، والامتصاص، والانتشار، والإنبات، والبناء الضوئيّ. التنفس)، وتابع العلماء ان (درجة الحرارة تعد ذات علاقة مباشرة مع عمليّات التنفُّس عند النباتات، حيث إنّ الارتفاع في درجة الحرارة قد يؤدّي إلى زيادة التنفُّس عند النباتات، كما أنّ انخفاضها يؤدّي لانخفاضه وان هناك مجموعة من العوامل التي يجب توافرها لتتمكّن النباتات من القيام بهذه العملية بشكل جيّد، وتُعد درجة الحرارة عاملاً رئيسيّاً في نجاح عمليّة البناء الضوئيّ كما ان أنواع النباتات تختلف من حيث البيئة المُناسبة لها للإنبات والنمو، فكلُّ نوعٍ من أنواع النباتات يحتاج لبيئة وظروف مُعيّنة ليتمكن من النموّ، ودرجة الحرارة من العوامل الرئيسيّة التي تؤثّر على نمو النبات، فهناك نباتات تحتاج لدرجات حرارة عالية، وأخرى تحتاج لمتوسطة)،واضافوا ان (درجات الحرارة المرتفعة جداً تؤدي إلى زيادة منسوب التبخر لدى النباتات، ممّا يؤدّي إلى جفافها وبالتالي ضعفها وموتها، إلا أنّ النباتات لديها احتياطات تتّخذها في الأجواء الحارة لحماية نفسها، وهي عملية النتح التي تُساعد النبتة على سحب الماء من السيقان والجذور إلى الأوراق، حتى تقوم بعمليات البناء، والعمليات الحيوية التي تحتاجها النباتات).