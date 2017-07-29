إقتصادية البرلمان تكشف عن إستهلاك منتجات دون بيانات

النفط لـ (الزمان): إنشاء مدينة للزائرين وتوزيع أراض لموظفي النجف

بغداد- شيماء عادل

اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي بزيادة الطاقة الانتاجية لمصفى محافظة النجف الى 50 الف برميل يوميا وانشاء مدينة للزائرين وتوزيع 834 قطعة ارض سكنية لمنتسبي المصفى .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد لـ (الزمان) امس ان (اللعيبي اكد خلال زيارته الى المحافظة حرص الوزارة على وضع خطط لتطوير الانتاج في المصافي بهدف تحسين وحدات الانتاج بما يلبي الحاجة المحلية من المنتجات النفطية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة).

انشاء مشاريع

واضاف انه (نوه الى وجود مشاريع لإنشاء مصاف في جنوب ووسط وشمال البلاد وقد عرضت للاستثمار خلال العام الجاري لإنتاج نحو مليون برميل من المنتجات النفطية للوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات وتصدير الفائض منها الذي سيسهم في زيادة الايرادات المالية للدولة).

لافتا الى انه (اوعز ايضا باضافة وحدات إنتاجية جديدة بطاقة 20 الف برميل الى الطاقة الحالية لمصفى المحافظة والبالغة 30 الف برميل لترتفع طاقة المصفى الى 50 الف برميل يوميا).

مبينا ان (اللعيبي وجه بأنشاء مدينة للزائرين وتأمين احتياجات المحافظة من المنتجات النفطية اضافة الى توزيع 834 قطعة ارض سكنية لمنتسبي المصفى).

الى ذلك اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجود نحو مليون برميل نفط يوميا مخصصة للاستهلاك الداخلي دون وضوح آليات إدارة تلك الكميات, مشيرا الى ان البرلمان بصدد تشكيل لجنة لمتابعة بيانات وارقام انتاج واستهلاك النفط.

وقال عضو اللجنة جواد البولاني في تصريح امس إن (هناك عدم وضوح بإدارة كميات ما يستهلك محليا من انتاج النفط الذي حدد بين ما يصدر وهو 3 ملايين و750 الف برميل يوميا و ما ينتج ويستهلك محليا).

آلية واضحة

مشيرا الى ان (المتابعات افرزت وجود ما بين 700 الف الى مليون برميل يوميا تستهلك محليا دون وجود الية واضحة بادارتها).

على حد تعبيره. واضاف ان (البرلمان بصدد تشكيل لجنة من لجان المالية والاقتصاد والنفط لمتابعة بيانات وارقام انتاج واستهلاك النفط).

واكد البولاني ان (اموال واردات النفط ينبغي ان تدخل ضمن الموازنة ولا يجوز ان تذهب الى جهات اخرى).

مشددا على ان (عملية المراجعة يجب ان تنظم وتمارس بشفافية واضحة وان تتحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها في متابعة الاموال التي تذهب خارج الموازنة).