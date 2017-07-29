التعليم يبحث مع اليونسكو تطوير التدريب التقني والمهني

مجلس بغداد لـ (الزمان):صرف رواتب منتسبي التربية يجري بإنسيابية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

نفى مجلس محافظة بغداد حصول اية مشكلة بشأن رواتب موظفي المديريات التابعة لوزارة التربية.

وقال مصدر في المجلس لـ(الزمان) امس (في المدة الماضية كانت هناك مشاكل تواجة المجلس بشأن رواتب موظفي المديريات مما يؤدي الى تأخر صرف رواتبهم) .

واضاف انه (تمت ازالة تلك المشاكل وتم صرف رواتب بعض المديريات). واعلن مصرف الرافدين في بيان عن إنه (تم صرف رواتب موظفي مديريات تربية الرصافة الاولى والثانية والكرخ الاولى والثالثة في بغداد فضلا عن مقر الوزارة) .

واضاف أن (المصرف قرر صرف رواتب موظفي اربع مديريات للتربية في بغداد فضلا عن موظفي الوزارة) مشيرا الى انه (قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم من دوائرهم وان الصرف تم عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني واليدوي).

تطبيق ضوابط

وكشفت عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ذي قار شيماء عبد الستار الفتلاوي عن قرب أطلاق سلفة 10 ملايين لمعلمي قسم تربية الناصرية. وقالت الفتلاوي في بيان امس انه (تم حل جميع الإشكاليات من خلال المتابعة بين قسم تربية الناصرية والمصارف الحكومية في المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات وتطبيق الضوابط والتعليمات التي حددتها وزارة المالية ورفع الاستمارات للمستفيدين مع تأييد تلك المعلومات). وتابعت ان (مدة السلفة ستكون 5 سنوات تسدد بإقساط متساوية شهريا) .

من جانب اخر بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى مع وفد مؤسسة فريدرش الألمانية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين جامعات البلدين.

وقال العيسى في بيان امس ان (الوزارة تحرص على تطوير التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية عبر توفير منح دراسية للطلبة العراقيين للدراسة فيها).

رصانة علمية

وأضاف أن (الوزارة تعمل على وفق استراتيجية الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية الرصينة من اجل تطوير قطاع التعليم العالي للانسجام مع المستجدات العلمية المعاصرة وتم الاتفاق على تعزيز آليات العمل المشترك والافادة من خبرات خريجي برامج الابتعاث).

وتابع البيان ان (الوزارة اتفقت مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – اليونسكو – على الرصانة العلمية لخريجي الجامعات الأجنبية في التخصصات الطبية).

ونقل البيان عن العيسى القول خلال لقائه بوفد المنظمة وعدد من خريجي الجامعات الأجنبية للاختصاصات الطبية إن (العراق ماض في تطبيق آليات ترصين العملية التعليمية لخريجي الجامعات الأجنبية من الطلبة العراقيين عبر اعتماده معايير دولية في مجال معادلة شهادتهم ولا سيما في التخصصات الطبية) وأضاف أن (إجراءات امتحان معادلة الشهادة العلمية لخريجي الجامعات الأجنبية لا سيما في التخصصات الطبية هو اجراء معتمد في الجامعات العالمية الرصينة).

واوضح العيسى أن (التشكيلات الجامعية في العراق ملتزمة بالتوجه نحو تنمية مهارات الخريجين على المستوى العلمي والمهني لتعزيز مستوى الملاكات التي تعمل على تطوير مختلف القطاعات العلمية والثقافية في البلد).

من جانبه أكد ممثلو منظمة اليونسكو أن (الآليات المعتمدة لدى العراق في معادلة الشهادات تتحرك ضمن المعايير العالمية) مشيرين إلى (تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في مجالات الرصانة والتقويم العلمي).