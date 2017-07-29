بغداديون يشكون محاصرة مخرجات التصريف الصحي لمنازلهم والأمانة لـ (الزمان): مياه صالحة للشرب تغرق الشوارع وسنقوم باللازم

بغداد – شيماء عادل

عزت امانة بغداد غرق شوارع منطقة العبيدي وحي الحسين في بغداد بالمياه الى وجود خلل او كسر في انابيب المياه الصالحة للشرب بعد ان قامت الأمانة بتزويد تلك المناطق بكميات وفيرة من المياة لتلبية احتياجاتها، فيما اكد مواطنو المنطقتين أن شوارعهم مغمورة بالمياه الآسنة ومياه الصرف الصحي, مبدين استياءهم الشديد بسبب استمرار المشكلة اشهرًا عدة وسط عدم اكتراث الجهات المسؤولة وعد تحركها لانقاذهم من مياه المجاري التي تحيط بمنازلهم.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة لـ(الزمان) امس ان (اهالي منطقة العبيدي وحي الحسين الزراعية وغيرها من المناطق السكنية والزراعية كانوا قد قدموا في السابق شكوى للامانة بشأن وجود نقص في المياه الصالحة للشرب او انعدام وصولها اليهم، ما دفع الامانة الى ارسال ملاكاتها من اجل تزويد كل هذه المناطق بكميات كبيرة من المياه).

مبينًا ان (كميات المياه التي زودت لتلك المناطق كانت اكثر من حاجتها ومع وجود كسر او خلل في بعض الانابيب ادى الى غرق بعض شوارعها ولاسيما في المناطق الزراعية غير نظامية ).

ونفى ان (تكون المياه التي اغرقت شوارع تلك المناطق هي مياه للصرف الصحي). مؤكدًا ان (الامانة ستقوم باتخاذ اجراءات سريعة لحل هذا الموضوع ).

خدمات مقدمة

ودعا عبد الزهرة (المواطنين من الذين لديهم اي شكوى عن خدمات المقدمة من الامانة مراجعة الامانة او الاتصال بالجهات المسؤولة فيها من اجل تقديم اللازم لهم وحل مسألة تردي الخدمات في مناطقهم ).

ولفت عبد الزهرة الى ان (الامانة تقدم ما بوسعها خدمة للمواطنين على الرغم من ضعف الامكانيات المالية بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد ).

مستدركًا (لكننا نحاول بالامكانيات المحدودة من اجل توفير الخدمات للمواطنين ).

وابدى أهالي منطقة العبيدي في بغداد استياءهم لطفح مياه المجاري بالشوارع على مدار أشهر عدة .

واكدوا إن مياه المجاري غمرت الشوارع وتسببت فى انتشار الأمراض والأوبئة والناموس والحشرات ما ادى الى إصابة الأطفال بأمراض مختلفة واعربوا عن خشيتهم من انهيار المنازل نتيجة تراكم المياه داخل وخارج الجدران.

واكدوا ان هناك اهمالاً واضحًا من المسؤولين ما ادى الى تراجع الوضع الخدمي والبنية التحتية في بغداد بالتزامن مع توقف مشاريع أمانة بغداد.

ولفتوا الى تكدس النفايات في الشوارع مع سوء امدادات الماء والكهرباء وانقطاعهما لساعات طويلة ما يضاعف المعاناة ولاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة .

وأكدوا ضرورة ان تتكاتف مختلف الجهات الحكومية من اجل تحسين الوضع الخدمي وان يكون هدفها المواطن اولاًواخيراً فعلاً لا قولاً. وابدى اهالي حي الحسين – الزراعية الثانية – في بغداد تذمرهم لمنظر المياه الآسنة في منطقتهم ولاسيما قرب جامع العبيدي .

وطالبوا المسؤولين بحل المشكلة المتمثلة بعدم وجود قنوات للصرف الصحي في المنطقة واكدوا اصابة الاهالي بامراض صدرية.

تسييس مشاريع

وفي محافظة ديالى، اتهم مسؤول محلي جهات متنفذة بتسييس مشــــــاريع الخدمات داخل المحافظة من اجل الكسب الانتخابي المبكر.

وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في تصريح امس إن (هناك جهات متنفذة في ديالى تهيمن بشكل مطلق على المشاريع الخدمية في كل الاقضية والنواحي وبدأت مؤخراً تسييسها بشكل لافت من أجل تحقيق مكسب انتخابي مبكر).

وأضاف أن (مجالس الاقضية ومنها المقدادية أصبحت تعرف طبيعة المشاريع الخدمية التي سيتم اجراؤها داخل مناطقها من خلال وسائل الاعلام برغم انها هي المكلفة اصلا باعداد المشاريع ورفعها بالتنسيق مع الدوائر المختصة).

جهات متنفذة

وبحسب التميمي فأن (الجهات المتنفذة تفرض مشاريع ضمن مناطق قواعدها الانتخابية من دون الاكتراث بطبيعة الحاجة الفعلية لتلك المشاريع ومدى الفائدة المرجوة منها).

مضيفًا أن (توزيع المشاريع في المحافظة اصبح وفق منطلق تقاسم الكيكة بين القوى الساسية المتنفذة وليس وفق رؤى منطقية تأخذ بالحسبان رأي الجهات المختصة).

وعزا ماسماه بـ(الصمت المطبق حيال ملف الخدمات) الى (قيام كل لجهات المتنفذة بأخذ نصيبها من كيكة الخدمات استعدادا للانتخابات المقبلة).

وكان مجلس ديالى قد صوّت على تنفيذ 29 مشروعا جديدا في ستة قطاعات خدمية رئيسة بتمويل من الواردات المحلية للمحافظة.