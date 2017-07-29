حذار من الشائعات – محمد فلحي

حملة شائعات فيسبوكية بشأن جرائم قتل مزعومة في العراق تجتاح صفحات الفيس هذه الأيام وتنشر الرعب والقلق بين الناس،وقد تبين أن أكثرها مفبركة بطريقة مقصودة يطلقها اشخاص مرتبطون بالتنظيمات الارهابية،وذلك بعد ان اصيبت داعش ومن يقف وراءها بهزائم ماحقة أمام أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي..لم يتبق في ايدي الجبناء الدواعش سوى ازرار الكيبورد لاطلاق قصصهم البائسة!

لا يخلو اي بلد من الجرئم..ولا نزعم ان العراق يعيش في أمان واستقرار لأسباب معروفة..ولكن قصص الجرائم الوهمية الاخيرة،مثل حكاية مقتل الاعلامية المسماة لوليتا وخبر اغتيال خبيرة التجميل في مركز فيولا ، قد كشفت اللعبة القذرة التي يديرها الاعداء ضد شعب العراق!

من المؤسف ان تلك الشائعات سرعان ما تنتقل من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى بعض القنوات الفضائية لكي تجعل منها مادة تظل تعجن فيها وتخبز وتقدمها حارة ومكسبة في نشرات وتقارير ومقابلات،وعندما تنكشف الحقيقة من النادر ان تعتذر تلك القنوات عن تورطها في لعبة التخويف والحرب النفسية،وهو ما يؤكد النيات السيئة لتلك القنوات ومن يمولها ويديرها بالمال الحرام!

اصدقائي الاعزاء لا تستعجلوا في نقل وتداول قصص غير مؤكدة..دعوا النباح للكلاب المسعورة فجراحهم تنزف امام بطولات فتيان العراق البواسل!