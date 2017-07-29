ديالى تنصب محوّلات ومعدّات لرفع مستوى تجهيز الشبكة

كهرباء الوسطى تعيد الوحدة السادسة في محطة واسط للعمل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى – سلام عبد الشمري

اكدت وزارة الكهرباء ان المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى تمكنت وبالتعاون مع ملاكات الشركة الصينية المنفذة من اعادة الوحدة السادسة فـــي محطة واسط الحرارية الى العمل اضافة الى تواصل العمل لاعادة الوحدة الخامسة . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( توقف الوحدتين الخامسة والسادسة في المحطة جاء نتيجة توقف خط نقل الطاقة الكهربائية جنوب بغداد 400 كي .في مما ادى الى فقدان 1200 ميغاواط التي اثرت سلباً في تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة), مؤكدأ, انه (تم اعادة الوحدة السادسة في المحطة بطاقة انتاجية قدرها 280 ميغا واط والصعود مستمراً في الحمل للوصول الى 610 ميغا واط, الى جانب استمرار في العمل لصيانة الوحدة الخامسة وادخالها الى العمل رغم الارتفاع في درجات الحرارة).

عقود صيانة

واوضح البيان ان (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر ناقشت عقود الخدمة والصيانة والجباية لمواطني منطقة حي جميلة بدعوة من ادارة حسينة العقيلة زينب يشرح مفاهيم مشروع شراكة القطاع الخاص مع قطاع التوزيع في الوزارة لتوضيح اهمية الخدمة الجديدة بنظام الجباية وانعكاساته على واقع الكهرباء والمواطن).

وقال رئيس فريق ادارة مشروع الخدمة والصيانة والجباية في المديرية العامة كاظم مطلك,ان (نجاح تجربة المشاركة في مناطق زيونة ومناطق الكرخ ورضا المواطنين بهذه التجربة ونجاحها من خلال تجهيز المواطن على مدار الساعة مع تفهم المواطن بمبدأ الترشيد والتقليل من الإسراف بالطاقة مع الإبقاء على التسعيرة الثابتة في مناطق بغداد وباقي محافظات العراق).

واشار الى (ثبات التسعيرة على وضعها الحالي وعدم تغييرها كونها مدعومة من قبل الحكومة بنسبة عالية وان عمل المستثمر لا يخرج من التعليمات الموجهة من الوزارة بهذا الخصوص, وان مهام الشركات التي تشارك مع مديريات التوزيع بأعمال الصيانة وقراءة المقاييس وجباية أجور الكهرباء, وأيضا ضمن واجباتها رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية ومعالجة الضائعات الناتجة عن التلاعب بالمقاييس بالنتيجة هذا سيؤدي الى تقليل الهدر بالطاقة الكهربائية).

محطة: متنقلة

فيما تواصل الملاكات الهندسية والفنية في شبكة نقل كهرباء محافظة النجف التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط أعمالها بنصيب واصلاح وفحص وتشغيل محطة متنقلة 132/33 ، كي . في . في محطة الجواهري التحويلية . واضاف البيان ان (الاعمال تضمنت جلب متنقلة من محافظة صلاح الدين – قضاء سامراء- منطقة مكيشيفة ،والقيام بتاهيلها و اجراء كافة التحويرات والتصاميم الفنية والفحوصات اللازمة للخروج بمتنقلة ذات مواصفات عالية, الى جانب فتح ورزم المتنقلة بكامل معداتها جهة 132كي . في . وجهة 33 كي . في . وربط الاسلاك بين محولة القدرة الرئيسة وقاطع الدورة والفواصل الهوائية ومد قابلوات السيطرة بين عربة المحولة وعربة السويج كير ، وان ربط هذه المتنقلة سيسهم وبشكل كبير في فك الاختناقات في المحطة المذكورة), وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في قسم مشاريع محطات التحويل التابعة للمديرية العامة لمحافظة ديالى تمكنت من أنجاز وتشغيل مشروع محطة تحويل كهرباء جنوب بعقوبة 132/33 كي . في . بعد أنسحاب الشركة المنفذة للمشروع نتيجة الأضطرابات الأمنية التي شهدتها المحافظة وان الاعمال تضمنت أكمال اعمال البناية الرئيسية, ونصب المحولات والمعدات الكهربائية أضافة الى نصب أجهزة الأتصالات ونقل المعلومات, وان الهدف من انشاء هذه المحطة هو لرفع مستوى الشبكة الوطنية وزيادة وثوقيتها للمناطق التي تشهد توسعات سكانية وعمرانية لاسيما مناطق حي المعلمين وخان بني سعد والمصطفى وناحية بهرز, وكذلك لتخفيف حدة الأحمال عن المحطات التحويلية الأخرى بالمحافظة بعد انجاز ربطها بمحطتي ديالى الغربية وشرق بغداد عبر خط هوائي 132 كي . في وان المحطة ذات شبكة داخلية نصبت على مساحة 4 دونمات تتألف من 3 محولات رئيسية بقدرة 63 أم . في . اي . للواحدة منها .

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعلى عن أن المجلس ناقش خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اول امس وضع الكهرباء في محافظة البصرة بعد سقوط بعض خطوط الضغط العالي مشيرا انه تم إعادتها للخدمة.وقال العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي ان (خروج بعض المحطات عن الخدمة وعودتها يحتاج إلى وقت متوقعا إعادة تشغيل بعضها قريبا جدا وان الوضع يعد تحت السيطرة), وعزا العبادي (أسباب ذلك إلى تعرض خطوط الضغط العالي إلى ارتفاع درجات حرارة الطقس التي تصل إلى 70 مئوية تحت أشعة الشمس وكذلك ضغط استخدام الكهرباء).

واضاف ان (تجهيز الكهرباء وصل إلى 15 ألف ميغاواط ووصفه بالمهم رغم الحرب وكذلك رغم الإيرادات والتخصيصات الضعيفة وهبوط أسعار النفط وان الحكومة تسعى لتوفير الخدمات للمواطنين لأنها جزء من المعركة).

تقديم خدمة

وعلى صعيد متصل بحث معاون المفتش العام في الوزارة حسين جبارة مع مديري أقسام العلاقات والاعلام في المديريات العامة التابعة للوزارة الامور التي تسهم في معالجتها، من فنيين وقانونيين ومسؤولين، فمطلوب منهم تقديم الخدمة الى المواطنين، وهذه مسؤولية جميع الملاكات في الوزارة.وثمن جبارة (الدور الذي يضطلع به مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في مقر الوزارة، بايصاله الحقيقة للمواطن، فضلا عن ابرازه للجهود الجبارة للملاكات الفنية والهندسية في الوزارة).

واضاف ان (الهدف من اللقاء هو تداول الافكار بين مكتب المفتش العام والتشكيلات الإعلامية في المديريات العامة لأن الهدف واحد، وهو خدمة المواطن)، مشددا على ان (هناك توجيهات من الوزير قاسم الفهداوي باستنفار كل الطاقات والعمل ليل نهار رغم وجود التحديات ومن ضمنها الجانب المادي، ورغم كل هذه الجهود لم يتم كسب رضا الناس، لأنه لا يمكن ان يتحقق كل المطلوب بسبب وجود تحديات كبيرة تواجه الوزارة، وهناك جهات تستغل هذه الورقة لتحرك الشارع).