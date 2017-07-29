إيرادات سفوان الحدودي نحو مليار دينار ليوم واحد

النقل تتسلّم طائرة بوينغ وأخرى تصل في آب المقبل

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة النقل عن وصول طائرة جديدة نوع بوينغ 737 -800 الى مطار بغداد، مبينة ان هذه الطائرة ستنضم الى اسطول الخطوط الجوية العراقية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (طائرة نوع بوينغ 737 -800 وصلت الى مطار بغداد الدولي قادمة من مصنع بوينع في ولاية سياتل الاميركية) واضاف البيان ان (طيارين عراقيين قبلوا حديثا بالخطوط الجوية هم من قادوا الطائرة), مشيرا الى ان (هذه الطائرة دخلت العمل لتضاف الى اسطول الخطوط الجوية العراقية), واضاف ان (الطائرة الثانية ستصل خلال شهر اب المقبل). واعلنت الوزارة في 8 حزيران 2017 ان الطيارين العراقيين سيقودون الطائرات الجديدة التي تعاقدت الوزارة عليها من مصانعها الى مطار بغداد لاول مرة في تاريخ العراق ,مبينة ان الوزارة ستدفع المبالغ المالية للطائرات الجديدة دون الرجوع الى المصرف. وعلى صعيد متصل ناقشت الشركة العامة لسكك حديد العراق في اجتماع موسع ضم مهندسين وفنيين مع الجانب الصيني المشرف على تشغيل قطارات ( دي.ام .يو) سبل الارتقاء بواقع القطارات في العراق.

مناقشة امور

وقال مدير عام الشركة سلام جبر في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمت مناقشة الامور الفنية مع الجانب الصيني واهم السبل الكفيلة للارتقاء بواقع رفع كفاءة قطارات نقل المسافرين الجديدة وإيجاد الحلول الفنية لتلك القطارات).

واضاف انه ( تم وضع حدود جوهرية من قبل الفنيين والمهندسين في السكك على ان تكون القطارات خالية من العطلات الفنية ووقوف الجانب الفني والهندسي الصيني بتأهيل تلك القطارات من اجل زيادة الخبرات العراقية عليها على ان يكون الملاك الصيني موجودا في مأوى القاطرات ورصيف المحطة قبل مغادرة الرحلة لتلافي العطلات المفاجئة ).

تسجيل منفذ

الى ذلك أعلنت المديرية العامة للمنافذ الحدودية التابع لوزارة الداخلية عن تسجيل منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة ايرادات تجاوزت المليار و200 مليون دينار خلال يوم واحد فقط.وقال مدير إعلام المنافذ الحدودية العقيد محمد الشويلي في تصريح امس ان (تلك الإيرادات سُجلت بعد تفعيل شعبة البحث والتحري في المنفذ للقضاء على الفساد الإداري),واضاف ان (قيمتها الفعلية بلغت مليارا ومائتين وخمسة وتسعين مليون دينار، خلال يوم واحد وهو الرابع والعشرين من تموز الجاري).