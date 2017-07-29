البصرة تشرع بغرس مليون شجرة لتخفيف درجات الحرارة

أمانة بغداد تستعد لإطلاق حملة توسيع المساحات الخضر

بغداد- داليا احمد

ثمنت امانة بغداد الحملة التي اطلقها ناشطون في محافظة البصرة لغرس مليون شجرة في المحافظة لتخفيف حدة درجات الحرارة في فصل الصيف , مؤكدة دعمها وتعاونها مع اي جهة في بغداد لتنظيم مثل هذه الحملات وتزويدهم بالاشجار التي تلائم وتقاوم درجات الحرارة وتحديد اماكن غرسها ,.وقال مدير العلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة لـ(الزمان) امس ان (المبادرة التي اطلقها ناشطون في البصرة جميلة ونحن نتوق نحتاج اليها الان من اجل تجميل المحافظة والمساهمة في محاربة ظاهرة التصحر التي نعانيها).

حزام اخضر

متابعا (ولكن على منظمي الحملات التطوعية لغرس الاشجار ان يختاروا نوعية الاشجار التي تناسب بيــــــــئة كل محافظة وكيفية سقــــــيها وتأمين المياه من اجل ادامتها ),واوضح عبد الزهرة ان (الامانة و في مدة سابقة قامت بأجراء حملات في بعض الاماكن وهناك توجه من الامانة لانشاء حزام أخضر يحيط بالعاصمة بغداد على أساس اننا خارج العاصمة نحتاج الى مثل هذه الاحزمة الخضر لتكون عبارة عن مصدات للرياح وتعمل على تثبيت التربة ولاسيما ان كل العواصف الترابية والغبار قادمة من المحافظات الاخرى وبالتالي فأن هذا المشروع ليس بالبسيط الذي يمكن ان يحل بزرع او غرس شتلة صغيرة وانما نحتاج الى خطط وجهد متعاون والامانة عملت على انجاز المرحلة الاولى والثانية من المشروع ولكن بسبب الظروف المالية توقف المشروع ولم تتمكن الامانة من اكمال حزام بغداد). واضاف ان (الافكار التي تطرح من الجهات التطوعية لغرس الاشجار هي ايجابية وجيدة ), داعيا الى (توسيع هذه الافكار وبدلا من تكون على شكل حملات في الشوارع ان يبدأ المواطنون بالعمل على غرس شتلة واحدة على الاقل في منزله او بالجزرة المقابلة لداره او يكون لدى الاسرة تقليد عند ولادة كل طفل في العائلة يقدموا له شجرة تزرع في منزله وبهذه المبادرات بالامكان ان تعمم في الاماكن ).

واشار الى ان (الامانة مستعدة للتعاون مع اي جهة تطلق مبادرات جميلة وتخدم البيئة وقبل عامين تعاونت الامانة مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة وتزويدهم باشجار من اجل زراعتها في طريق الزوار ونحن مع اي جهة تبادر بمثل هذه المبادرات ونقوم بدعمها بكل الطرق ).

حملة جماهيرية

الى ذلك اطلق ناشطون في محافظة البصرة حملة جماهيرية تطوعية تهدف الى غرس مليون شجرة في المحافظة من أجل التخفيف من تأثيرات الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة، فيما أعلنت نقابة المهندسين الزراعيين دعمها ومشاركتها في الحملة. وقال نقيب المهندسين الزراعيين في المحافظة علاء هاشم البدران في تصريح امس إن (المحافظة من أكثر مدن العالم تأثرا بظاهرة الاحترار العالمي ويتضح ذلك من خلال الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة وللتخفيف من تأثيرات ذلك بادر عدد من البصريين الى تبني حملة شعبية تهدف لزراعة مليون شجرة في المحافظة).

واضاف أن (الحملة في مرحلتها الأولى سوف تركز على توعية وتشجيع الناس على الزراعة من خلال توضيح المخاطر الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وأهمية التشجير وتوسيع الغطاء النباتي في تحجيم المشكلة), واوضح البدران أن (المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق منتصف شهر أيلول المقبل وهي المرحلة المخصصة لغرس الأشجار في الحدائق المنزلية والعامة وجوانب الطرق والجزرات الوسطية وساحات المدارس والمستشفيات ومختلف الدوائر الحكومية).

واوضح أن (نقابة المهندسين الزراعيين سوف تسخر خبراتها وتقدم خدمات استشارية دون أي مقابل من أجل انجاح الحملة بما في ذلك تحديد أنواع الأشجار القادرة على تحمل الظروف المناخية المحلية), من جانبه قال المنبئ الجوي وأحد منظمي الحملة صادق عطية في تصريح امس إن (الحملة ليست تجربة كمالية وانما هناك ضرورة بيئية ملحة لمثل هكذا مبادرات في ظل تصدر البصرة قائمة المدن الأكثر حرارة على مستوى العالم).

موضحا أن (المحافظة كانت لغاية قبل أعوام قليلة لا تصل فيها درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية إلا نادرا بينما أصبحت هذه الدرجة العالية حالة مألوفة لدينا خلال فصل الصيف بل ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر خلال الأيام المقبلة لتصل الى 52 درجة مئوية).

ظاهرة الاحتباس

وأشار عطية الى أن (حملة التي أطلقت عليه اسم الحملة الوطنية للتشجيرسوف تسهم في حال نجاحها واستمرارها في التقليل من تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري على مستوى البصرة).

مؤكدا ان (الحملة ليست حكومية ولا حزبية وانما عبارة عن مبادرة شعبية تطوعية من المؤمل أن تشارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني). يذكر أن البصرة تشتهر منذ مئات السنين بالزراعة حيث تكثر حقول بعض محاصيل الحبوب في مناطقها الشمالية المتاخمة للأهوار وفي مناطقها الغربية ذات البيئة الصحراوية توجد الآلاف من مزارع الطماطة فيما تنتشر بساتين النخيل في أقضية أبي الخصيب وشط العرب والفاو وخلال الأعوام الماضية تضرر الواقع الزراعي في المحافظة بشدة من جراء ملوحة مياه شط العرب والزيادة المضطردة في درجات الحرارة ونتيجة للتغيرات المناخية والبيئية فان شجرة الكونوكاربس التي لم يكن يألفها سكان البصرة قبل عام 2003 أصبحت أكثر عددا من أشجار النخيل في المحافظة وفي البداية كان يتم استيراد تلك الشجرة من دولة الكويت بأعداد كبيرة ثم أصبح إكثارها يجري في مشاتل محلية وهي موجودة في غالبية الشوارع والحدائق وأحد أهم أسباب انتشارها قدرتها على مقاومة ملوحة المياه وارتفاع درجات الحرارة، كما انها سريعة النمو ولا تحتاج الى رعاية..