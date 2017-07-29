ديالى تعلن حصولها على تمويل لدفع رواتب التعيينات المتأخرة

لجنة الصحة والبيئة تدعو للقضاء على الكلاب السائبة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي ، الى الحد من انتشار الكلاب السائبة في مناطق محافظة ديالى وخاصة مدينة بعقوبة ، مشيرة الى انها ظاهرة سلبية غير حضارية ، فضلا عن الاضرار البيئية والصحية والامراض التي تسببها لأهالي المحافظة وقالت الطائي لـ ( الزمان ) امس ان ( الكلاب السائبة تسبب الكثير من الامراض اذا حصل تلامس فيما بينها وبين المواطنين ، ومنها داء الكلب والاكياس المائية فضلا عن الامراض الاخرى التي من الممكن ان تؤدي الى الموت ) .

اعطاء اهمية

واضافت الطائي ، ان ( الجهات المعنية بمكافحة الكلاب السائبة في المحافظة ، لم تعط اية اهمية لهذا الموضوع مــــــــــنذ مدة طويلة، رغم مناشداتنا لها اكثر من مرة، الامـــــر الذي ادى الى ازديــــــاد انتشارها في مـــــــــــناطق المحافظة ) ، مبينة ، ان ( انتشارها ادى الى تسجيل العديد من الاصابات بين المواطنين وخاصة الاطفال نتيجة مهاجمتها لهم) .وطالبت رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس ديالى الجهات ذات العـــــــلاقة بـ (ضرورة التدخل العاجل ووضع خطة تساهم بالقضاء على الكلاب السائبة في مناطق محافظة ديالى والحد من ظاهرة انتشارها على نطاق اوسع ) ، مــــــحذرة ( من اهمال هذا الملف الخطير على حساب صحة وارواح المواطنين ).

واعلنت دائرة صحة ديالى ، عن حصولها على تمويل من وزارة المالية لدفع رواتب التـــــــــعيينات المركزية المتأخرة .

ملاكات صحية

فيما اكدت انها ستصرف كاملة من تاريخ الاستحقاق .وقال مدير عام دائرة صحة ديالى وكـــــــالة محـــمد عبد الرحمن جليل الجــــــبوري لـ ( الزمان ) امــــس ان ( تأخر رواتب الملاكات الصحية للتعيينات المركزية لعام 2017 لمدة اربعة اشهر متتالية ، سبــــــــــب ازمة في المحافظة ما دفعهم للخروج بوقفات احتجاجية مطالبين بوضع الحلول المناسبة لهم ) .واضاف الجبوري ، اننا ( تابعنا الموضوع بجدية ومتابعة حقيقية ، حيث استطعنا استحصال الموافقات على تمويل من وزارة المالية بكامل احتياج مؤسساتنا الصحية للتعيين المركزي وعليه سيتم صرف رواتبهم كاملة من تاريخ الاستحقاق) . واوضح الجبوري ، انه ( تم الايعاز الى كافة الوحدات الحسابية بطلب التمويل الخاص بهم لغاية 31 تموز 2017 لغرض التمويل والصرف) ، مشيرا الى اننا ( نقدم اعتذارنا لجميع كوادرنا الصحية على التأخير الذي حصل في الصرف والذي كان خارج ارادة الدائرة.