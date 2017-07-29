سميرة سعيد لن تكون بدل شيرين في تحكيم برنامج المواهب

بيروت- الزمان

بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب انسحابها من الموسم الجديد من برنامج المواهب The Voice، ترددت الكثير من الأنباء أن الفنانة المغربية سميرة سعيد ستحل بديلة لها في البرنامج.

المكتب الإعلامي لسميرة سعيد أصدر بيانا لتوضيح حقيقة الأمر، حيث نفى تماما صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن الفنانة المغربية لن تحل بدلا من الفنانة شيرين عبد الوهاب في لجنة تحكيم The Voice، وأنّ الخبر لا أساس له من الصحة.

وكانت سميرة سعيد قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور جان سعد، ظهرت فيها بـ «لوك» اختصر من سنها الكثير، حيث ارتدت «جينز» ممزق، و«تي شيرت» أبيض، بينماانتعلت حذاء ذو كعب عالي، وتركت شعرها القصير منسدلاً بشكل زاد طلّتها عفوية وجاذبية.