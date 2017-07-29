اضحك للدنيا

لؤي زهرة

لا اؤمن بالمقولة التي تقول الادمان على تناول الجبن يسبب داء النسيان فهذه دعاية روسية – امريكية الهدف منها زعزعزة الاقتصاد العربي القائم على تصدير جبن عرب وجبن مثلثات ، فها انا مدمن على تناوله في كل صباح مع الشاي وفي المساء مع شرائح الخيار وفي تعلولة العصرية او ما تسمى في المصطلح الحداثوي ( بالعصرونية ) لا اتنازل عن تناوله مع الصمون الحجري . اول امس تناولت كيلو جبن وانا اردد مع نفسي سبع عافيات مطرح ميسري يمري . انا اضع نفسي كمثال بين ايديكم ، فأنا لا انسى ابدا ، لكن لست ادري لماذا تصر زوجتي على ان تكتب طلبات البيت بقصاصة ورقية ، و ما ان اخرج من البيت حتى تصلني رسالة تذكرني بالطلبات مع انني لا انسى ابدا . بالامس نسيت القصاصة الورقية ونسيت معها الهاتف وفي السوق حاولت ان استجمع ذاكرتي لكني لم استطع ، فقررت ان اتصرف من تلقاء نفسي وان اشتري ما ارغب بشرائه لا ما يُملى علي من قبل ( ام الجهال ) فلقد حان وقت التحرر واتخاذ القرارات الحازمة بصورة مستقلة ، وعند البقال اكتشفت باني نسيت محفظة نقودي فقلتُ في نفسي جَلَٓ من لا ينسى . ابو علي البقال صديق قديم لا يمانع لو اشتريت منه بالآجل او عند القدرة والاستطاعة ، تقدمت نحوه على استحياء وانا متردد اقدم قدما وأؤخرُ اخرى ، وقبل ان اصلَ اليه ، علت قسمات وجههِ ابتسامة شجعتني من الدنو نحو محله وعبارات الترحيب : هلا هلا ، اهلا وسهلا ، امر خدمة ، شجعتني على ان اقترب منه اكثر وبعد تبادل السلام والتحايا خرجت من محله ، لكنه نبهني مرة اخرى : الا تريد ان تتسوق ؟ فقلت له : اه فعلا لقد نسيت كما نسيت محفظتي ، وبدون اي تردد من قبل ابو علي قال لي بلهجته العراقية المعجونة بالطيبة : المحل محلك تأمر وتتدلل . فقلت له : كيلوين طماطة ، كيلوين خيار ، كيلوين تفاح ، كيلوين برتقال ،كيلوين بطاطا ، ولا تنسى فد رگية وفد كيلوين موز ، وفي الوقت الذي انشغل ابو علي باعداد طلباتي خرجت من المحل حتى اخذتني قدماي الى البيت وعند عتبة البيت تذكرت بأني نسيت كل ما اشتريته في محل ابو علي ، دخلت البيت وكانت المفاجئة ان زوجتي نسيت أن تسألني اين المسواگ !!! ربما لأننا تناولنا معا ليلة اول امس كيلو جبن عرب . ملاحظة هامة كتبتُ هذه الاسطر بعد تناول حبوب تنشيط الذاكرة .