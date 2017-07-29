فراس الخالدي رئيس وفد المعارضة السورية فى مفاوضات جنيف لـ (الزمان): مستقبل الكرد مع سوريا الموحدة وهناك سيناريو يدبر في الخفاء لفرضه على البلاد

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

انتهت‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬جولة‭ ‬‮ ‬جديدة‮ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭ ‬بين‭ ‬وفد‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬والوفد‭ ‬الحكومى‭ ‬السوري‭ ‬وهى‭ ‬المفاوضات‭ ‬التى‭ ‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬اي‭ ‬تقدم‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬،‮ ‬وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬تلك‭ ‬الجولة‭ ‬كان‭ ‬‮ ‬للزمان‮ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬فراس‭ ‬الخالدي‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المعارضه‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬جنيف‭ .‬

‭-‬نريد‭ ‬اولا‭ ‬معرفة‭ ‬تقييمك‭ ‬للجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬واهم‭ ‬ماتحقق‭ ‬فيها‭ ‬؟

‮ ‬الجوله‭ ‬الاخيره‭ ‬كانت‭ ‬اكثر‭ ‬الجولات‭ ‬التى‭ ‬شهدت‭ ‬جولات‭ ‬بينية‭ ‬بين‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬بمنصاتها‭ ‬الثلاث‭ ‬لتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬بينها‭ ‬فى‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬لايزال‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الانخراط‭ ‬فى‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬واضاعة‭ ‬الوقت‭ ‬للاستفادة من‭ ‬الحل‭ ‬العسكرى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المنصات‭ ‬الثلاثه‭ ‬للمعارضة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬الحواجز‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬وتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬تبنى‭ ‬عليه‭ ‬العمليه‭ ‬السياسيه‭ .‬

‮ ‬‭-‬وماهى‭ ‬حقيقة‭ ‬الاتهامات‭ ‬التى‭ ‬توجه‭ ‬الى‭ ‬المعارضة‭ ‬بانها‭ ‬سبب‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬بسبب‭ ‬الخلافات‭ ‬بينها‭ ‬؟

‮ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬كبيرة‭ ‬كما‭ ‬تصور‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ذلك‭ ‬فهناك‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬السلات‭ ‬الاربعه‭ ‬وسلة‭ ‬الحكم‭ ‬والخلاف‭ ‬الحالى‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬بين‭ ‬منصه‭ ‬موسكو‭ ‬والرياض‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬التقارب‭ ‬المصرى‭ ‬السعودى‭ ‬الذى‭ ‬حدث‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬الازمه‭ ‬السورية‭ ‬؟

‮ ‬بالقطع‭ ‬ان‭ ‬التوافق‭ ‬العربى‭ ‬ينعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬الازمه‭ ‬السوريه‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬حقيقة‭ ‬احب‭ ‬ان‭ ‬اوضحها‭ ‬ان‭ ‬المعارضه‭ ‬السورية‭ ‬والمتواجده‭ ‬فى‭ ‬عدة‭ ‬بلدان‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬بينها‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬شراكه‭ ‬حقيقيه‭ ‬وتواجدها‭ ‬فى‭ ‬اكثر‭ ‬مكان‭ ‬لايعنى‭ ‬تبعيتها‭ ‬للانظمه‭ ‬التى‭ ‬تقيم‭ ‬فى‭ ‬بلدانها‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لتأثير‭ ‬الخلاف‭ ‬القطري‮ ‬الخليجى‭ ‬على‭ ‬الازمة‭ ‬السورية ؟

‮ ‬الازمه‭ ‬القطرية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تنعكس‭ ‬ايجابيا‭ ‬على‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬اذا‭ ‬عادت‭ ‬قطر‭ ‬الى‭ ‬رشدها‭ ‬وتوقفت‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬السلبي‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬‮ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬اتفاق‭ ‬الزبدانى‭ ‬والذى‭ ‬تم‭ ‬بموجبه‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬مواطنا‭ ‬قطريا‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬ورغم‭ ‬ترحيبنا‭ ‬بالافراج‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬القطريين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لايجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الملف‭ ‬السورى‭ ‬واعطاء‭ ‬ايران‭ ‬خط‭ ‬ديموجرافى‭ ‬لاطالة‭ ‬الصراع‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تسوية‭ ‬لتلك‭ ‬الازمه‭ ‬فيجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطار‭ ‬العربى‭ ‬وليس‭ ‬الارتماء‭ ‬فى‭ ‬احضان‭ ‬ايران‭ .‬

‮ ‬‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬مفاوضات‭ ‬عبثيه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التقدم‭ ‬الذى‭ ‬احرزته‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬؟

‮ ‬ماحدث‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬ليس‭ ‬تقدم‭ ‬لصالح‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ولكنه‭ ‬تقدم‭ ‬لميلشيات‭ ‬ايرانيه‭ ‬وميلشيات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬التى‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬ليست‭ ‬مفاوضات‭ ‬عبثيه‭ ‬بل‭ ‬هى‭ ‬خلاصه‭ ‬تراكمات‭ ‬لمباحثات‭ ‬سابقه‭ ‬وتحضير‭ ‬لملفات‭ ‬سياسيه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تسهم‭ ‬فى‭ ‬النهايه‭ ‬فى‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬ولكن‭ ‬الحقيقه‭ ‬المره‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬لايقبل‭ ‬الانخراط‭ ‬فى‭ ‬العمليه‭ ‬السياسيه‭ .‬

‮ ‬‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬ونجاح‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬فى‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬جديد‭ ‬لامداد‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬بميلشيات‭ ‬مواليه‭ ‬لايران‭ ‬؟

‮ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬ليس‭ ‬معناها‭ ‬استبدال‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابيه‭ ‬مثل‭ ‬داعش‭ ‬والنصره‭ ‬بتنظيمات‭ ‬ارهابيه‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬فرار‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬خط‭ ‬جديد‭ ‬لامداد‭ ‬النظام‭ ‬السورى‭ ‬بميلشيات‭ ‬مواليه‭ ‬لايران‭ .‬

‮ ‬‭-‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬ان‭ ‬تمسك‭ ‬المعارضة‭ ‬برحيل‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬فى‭ ‬اى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬شرط‭ ‬غير‭ ‬واقعي‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬المعطيات‭ ‬القائمة‭ ‬حاليا‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬؟

‮ ‬من‭ ‬الطبيعى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬فشل‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬ان‭ ‬لايفرض‭ ‬رأيه‭ ‬ولكن‭ ‬القضية‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬فى‭ ‬السلطه‭ ‬فعملية‭ ‬الانتقال‭ ‬السياسى‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬استبدال‭ ‬اشخاص‭ ‬ولكنها‭ ‬انتقال‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬وكذلك‭ ‬تغيير‭ ‬للاشخاص‭ ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬النظام‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬يعرقل‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬ويحاول‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬واظن‭ ‬ان‭ ‬الامور‭ ‬تتجه‭ ‬اتجاه‭ ‬اخر‭ ‬لانعلم‭ ‬مداه‭ ‬ويضع‭ ‬حد‭ ‬لتلك‭ ‬الازمه‭ .‬

‭-‬وماتعليقك‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬قادة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بان‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬؟

‮ ‬هذا‭ ‬كذب‭ ‬وافتراء‭ ‬فما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬ليست‭ ‬حرب‭ ‬اهلية‭ ‬بل‭ ‬ثوره‭ ‬والثوره‭ ‬اما‭ ‬تنتهى‭ ‬بنصر‭ ‬او‭ ‬هزيمة‭ ‬فهناك‭ ‬سنه‭ ‬ومسيحيين‭ ‬وشيعه‭ ‬يحاربون‭ ‬فى‭ ‬صفوف‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضه‭ ‬ايضا‭ ‬والقائد‭ ‬الشجاع‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينحنى‭ ‬لشعبة‭ ‬وليس‭ ‬للعدو‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الحكومه‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬مواقف‭ ‬وطنيه‭ ‬لم‭ ‬تجرؤ‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬على‭ ‬اتخاذها‭ ‬بسبب‭ ‬الضغط‭ ‬الايرانى‭ ‬عليها‭ .‬

‮ ‬‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬المناطق‭ ‬الامنة‭ ‬على‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬يثير‭ ‬الريبة‭ ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المناطق‭ ‬الامنة على‭ ‬كل‭ ‬سوريا‭ ‬وليس‭ ‬اجزاء‭ ‬منها‭ ‬والموجود‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬؟

هو‭ ‬تقسيم‭ ‬عسكرى‭ ‬فهناك‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬ومناطق‭ ‬اخرى‭ ‬للنصره‭ ‬والجيش‭ ‬الحر‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬المناطق‭ ‬الامنة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬سوريا‭ ‬يعطى‭ ‬العملية السياسية‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الزخم‭ ‬ويعطى‭ ‬القياده‭ ‬العسكريه‭ ‬السورية‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬القناعة‭ ‬بان‭ ‬الحل‭ ‬العسكرى‭ ‬للازمة‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ .‬

‮ ‬‭-‬وكيف‭ ‬تفسر‭ ‬الغارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وليس‭ ‬المعارضة‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬يعنى‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬تدعم‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النظام‭ ‬؟

‮ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬اسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تشن‭ ‬غارة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وكل‭ ‬ماقامت‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬سيارات‭ ‬كانت‭ ‬محملة‭ ‬باسلحة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ووافق‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مرورها‭ ‬بضغوط‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الايرانى‭ ‬اما‭ ‬التصريحات‭ ‬الاسرائيليه‭ ‬المعلنه‭ ‬فهى‭ ‬ان‭ ‬وجود‭ ‬الاسد‭ ‬ضمان‭ ‬لامن‭ ‬اسرائيل‭ ‬وانها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬برحيله‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬اسرائيل‭ ‬تدعم‭ ‬المعارضه‭ ‬لتغيرت‭ ‬الاوضاع‭ ‬اما‭ ‬اعتراض‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬الجنوب‭ ‬فهو‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬حشيتها‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬تجربة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانى‭ ‬فى‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬اسرائيل‭ .‬

‭-‬وما‭ ‬حقيقة‭ ‬قيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بعلاج‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬فى‭ ‬مستشفياتها‭ ‬؟

ليس‭ ‬هذا‭ ‬صحيح‭ ‬بل‭ ‬عالجت‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬النصره‭ ‬لتجميل‭ ‬صورتها‭ ‬الانسانيه‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬حقيقة‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطيه‭ ‬؟

هذا‭ ‬التقارب‭ ‬معلن‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والمجلس‭ ‬الكردى‭ ‬نفسه‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الاكراد‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬كيان‭ ‬منفصل‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬؟

‮ ‬رغم‭ ‬تعرض‭ ‬الاكراد‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬لمظالم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬بقية‭ ‬الطوائف‭ ‬الاخرى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الاكراد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬المجتمع‭ ‬السوري‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬يطالبوا‭ ‬بالانفصال‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للدور‭ ‬التركى‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬الاخيرة‭ ‬؟

‮ ‬الاتراك‭ ‬بداوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬يظهرون‭ ‬اهتمامهم‭ ‬فقط‭ ‬بمصالحهم‭ ‬وليس‭ ‬بمصالح‭ ‬الشعب‭ ‬السورى‭ ‬وهذا‭ ‬شئ‭ ‬منطقى‭ ‬بالنسبة لتطورات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للمستقبل‭ ‬فان‭ ‬كل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬محتمله‭ ‬سواء‭ ‬سعى‭ ‬تركيا‭ ‬لاقامة‭ ‬شريط‭ ‬عازل‭ ‬او‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭ ‬السورى‭ ‬فكل‭ ‬شئ‭ ‬وارد‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬لاينطبق‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬وحدها‭ .‬

‮ ‬‭-‬وما‭ ‬تقييمك‭ ‬لموقف‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬السورية‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬التفاهمات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬الرياض‭ ‬؟

‮ ‬امريكا‭ ‬تتعامل‭ ‬فقط‭ ‬وفق‭ ‬مصالحها‭ ‬وكل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬الان‭ ‬محتملة‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬وهناك‭ ‬سيناريو‭ ‬مفاجئ‭ ‬للجميع‭ ‬قد‭ ‬لايقبله‭ ‬الجميع‭ ‬ولكن‭ ‬سوف‭ ‬يفرض‭ ‬عليهم‭ ‬ونسعى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لنا‭ ‬بصمة‭ ‬ايجابية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬تجاه‭ ‬سوريا‭ .‬

‭-‬فى‭ ‬النهاية هل‭ ‬انت‭ ‬متفائل‭ ‬بسوريا‭ ‬موحدة‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬اصبح‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬؟

‮ ‬تقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬امر‭ ‬صعب‭ ‬بسبب‭ ‬العوامل‭ ‬الجغرافية‭ ‬والديمجرافية‭ ‬ولذلك‭ ‬امل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حل‭ ‬سريع‭ ‬للازمة‭ ‬السورية‭ ‬يضع‭ ‬فى‭ ‬اعتباره‭ ‬مصالح‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شئ‭ .‬