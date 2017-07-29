فراس الخالدي رئيس وفد المعارضة السورية فى مفاوضات جنيف لـ (الزمان): مستقبل الكرد مع سوريا الموحدة وهناك سيناريو يدبر في الخفاء لفرضه على البلاد

القاهرة – مصطفى عمارة
انتهت قبل ايام جولة جديدة من مفاوضات جنيف بين وفد المعارضة السورية والوفد الحكومى السوري وهى المفاوضات التى لم تحرز اي تقدم كما حدث فى الجولات السابقة ، وعقب انتهاء تلك الجولة كان للزمان هذا الحوار مع فراس الخالدي رئيس وفد المعارضه السورية فى جنيف .
-نريد اولا معرفة تقييمك للجولة الاخيرة من المفاوضات مع وفد النظام السوري واهم ماتحقق فيها ؟
الجوله الاخيره كانت اكثر الجولات التى شهدت جولات بينية بين المعارضة السورية بمنصاتها الثلاث لتنسيق المواقف بينها فى حين كان النظام لايزال يصر على عدم الانخراط فى العملية السياسية واضاعة الوقت للاستفادة من الحل العسكرى الا ان المنصات الثلاثه للمعارضة عملت على كسر الحواجز فيما بينها وتقريب وجهات النظر للوصول الى موقف موحد تبنى عليه العمليه السياسيه .
-وماهى حقيقة الاتهامات التى توجه الى المعارضة بانها سبب فشل المفاوضات بسبب الخلافات بينها ؟
ليس هناك خلافات كبيرة كما تصور وسائل الاعلام ذلك فهناك توافق حول السلات الاربعه وسلة الحكم والخلاف الحالى هو فقط بين منصه موسكو والرياض .
-وكيف ترى تأثير التقارب المصرى السعودى الذى حدث مؤخرا على الازمه السورية ؟
بالقطع ان التوافق العربى ينعكس ايجابيا على الازمه السوريه على العكس من الخلافات ولكن هناك حقيقة احب ان اوضحها ان المعارضه السورية والمتواجده فى عدة بلدان ليس هناك خلاف بينها ولكن هناك شراكه حقيقيه وتواجدها فى اكثر مكان لايعنى تبعيتها للانظمه التى تقيم فى بلدانها .
-وماهى رؤيتك لتأثير الخلاف القطري الخليجى على الازمة السورية ؟
الازمه القطرية يمكن ان تنعكس ايجابيا على الازمة السورية اذا عادت قطر الى رشدها وتوقفت عن التدخل السلبي فى الازمة كما حدث مؤخرا فى اتفاق الزبدانى والذى تم بموجبه الافراج عن 25 مواطنا قطريا فى العراق ورغم ترحيبنا بالافراج عن المواطنين القطريين الا ان ذلك لايجب ان يكون على حساب الملف السورى واعطاء ايران خط ديموجرافى لاطالة الصراع واذا كان هناك تسوية لتلك الازمه فيجب ان يكون من خلال الاطار العربى وليس الارتماء فى احضان ايران .
-وهل ترى ان مفاوضات السلام التى تجرى حاليا مفاوضات عبثيه فى ظل التقدم الذى احرزته قوات النظام على الارض ؟
ماحدث على الارض ليس تقدم لصالح قوات النظام ولكنه تقدم لميلشيات ايرانيه وميلشيات حزب الله كما ان المفاوضات التى تجرى حاليا ليست مفاوضات عبثيه بل هى خلاصه تراكمات لمباحثات سابقه وتحضير لملفات سياسيه يمكن ان تسهم فى النهايه فى التوصل الى حل سياسى ولكن الحقيقه المره ان النظام حتى الان لايقبل الانخراط فى العمليه السياسيه .
-وهل ترى ان نجاح قوات النظام السوري فى الوصول الى الحدود العراقية ونجاح القوات العراقية فى تحرير الموصل سوف يسهم فى فتح خط جديد لامداد النظام السورى بميلشيات مواليه لايران ؟
الحرب على الارهاب ليس معناها استبدال التنظيمات الارهابيه مثل داعش والنصره بتنظيمات ارهابيه اخرى على فرار الحشد الشعبى يمكن ان تكون خط جديد لامداد النظام السورى بميلشيات مواليه لايران .
-يرى البعض ان تمسك المعارضة برحيل بشار الاسد فى اى تسوية سياسية شرط غير واقعي فى ظل المعطيات القائمة حاليا فما هى وجهة نظرك ؟
من الطبيعى فى ظل فشل كل طرف فى تحقيق انتصار حاسم على الطرف الاخر ان لايفرض رأيه ولكن القضية اكبر من وجود بشار الاسد فى السلطه فعملية الانتقال السياسى ليست فقط استبدال اشخاص ولكنها انتقال من حالة الى حالة وكذلك تغيير للاشخاص وحتى الان النظام هو الذى يعرقل العملية السلمية ويحاول كسب الوقت واظن ان الامور تتجه اتجاه اخر لانعلم مداه ويضع حد لتلك الازمه .
-وماتعليقك على تصريحات قادة النظام السوري بان الحرب الاهلية فى سوريا قد انتهت ؟
هذا كذب وافتراء فما يحدث فى سوريا ليست حرب اهلية بل ثوره والثوره اما تنتهى بنصر او هزيمة فهناك سنه ومسيحيين وشيعه يحاربون فى صفوف النظام والمعارضه ايضا والقائد الشجاع يجب ان ينحنى لشعبة وليس للعدو ويجب على الحكومه ان تتخذ مواقف وطنيه لم تجرؤ حتى الان على اتخاذها بسبب الضغط الايرانى عليها .
-وهل ترى ان المناطق الامنة على اجزاء من سوريا يثير الريبة ويجب ان تكون المناطق الامنة على كل سوريا وليس اجزاء منها والموجود حاليا على الارض منذ عام 2015 ؟
هو تقسيم عسكرى فهناك مناطق تحت سيطرة داعش ومناطق اخرى للنصره والجيش الحر وبالتالى فان المناطق الامنة على كل سوريا يعطى العملية السياسية نوع من الزخم ويعطى القياده العسكريه السورية نوع من القناعة بان الحل العسكرى للازمة غير ممكن .
-وكيف تفسر الغارات الاسرائيلية على قوات النظام وليس المعارضة ؟ وهل يعنى ذلك ان اسرائيل تدعم المعارضة على حساب النظام ؟
حتى الان اسرائيل لم تشن غارة واحدة على قوات النظام وكل ماقامت به هو شن غارات على قافلة سيارات كانت محملة باسلحة لحزب الله ووافق النظام على مرورها بضغوط من النظام الايرانى اما التصريحات الاسرائيليه المعلنه فهى ان وجود الاسد ضمان لامن اسرائيل وانها لن تسمح برحيله ولو كانت اسرائيل تدعم المعارضه لتغيرت الاوضاع اما اعتراض اسرائيل على هدنة الجنوب فهو نابع من حشيتها من تكرار تجربة حزب الله اللبنانى فى جنوب سوريا على حدود اسرائيل .
-وما حقيقة قيام اسرائيل بعلاج عناصر من الجيش الحر فى مستشفياتها ؟
ليس هذا صحيح بل عالجت عناصر من النصره لتجميل صورتها الانسانيه .
-وماهى حقيقة التقارب بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطيه ؟
هذا التقارب معلن الا ان هناك مشكلة بين قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الكردى نفسه .
-وهل ترى ان الاكراد يسعون الى قيام كيان منفصل لهم فى سوريا ؟
رغم تعرض الاكراد فى سوريا لمظالم من جانب النظام السوري مثله مثل بقية الطوائف الاخرى الا ان الاكراد جزء من منظومة المجتمع السوري وليس من المقبول ان يطالبوا بالانفصال .
-وماهى رؤيتك للدور التركى الان فى سوريا فى ظل التطورات الاخيرة ؟
الاتراك بداوا مؤخرا يظهرون اهتمامهم فقط بمصالحهم وليس بمصالح الشعب السورى وهذا شئ منطقى بالنسبة لتطورات المرحلة الحالية وبالنسبة للمستقبل فان كل السيناريوهات محتمله سواء سعى تركيا لاقامة شريط عازل او الدفاع عن مصالح الشعب السورى فكل شئ وارد وهذا الامر لاينطبق على تركيا وحدها .
-وما تقييمك لموقف الادارة الامريكية الجديدة تجاه القضية السورية فى ضوء التفاهمات التى حدثت مؤخرا فى الرياض ؟
امريكا تتعامل فقط وفق مصالحها وكل السيناريوهات الان محتملة فى سوريا وهناك سيناريو مفاجئ للجميع قد لايقبله الجميع ولكن سوف يفرض عليهم ونسعى ان يكون لنا بصمة ايجابية فى هذا الموضوع تجاه سوريا .
-فى النهاية هل انت متفائل بسوريا موحدة ام ان هذا الامر اصبح بعيد المنال ؟
تقسيم سوريا امر صعب بسبب العوامل الجغرافية والديمجرافية ولذلك امل ان يكون هناك حل سريع للازمة السورية يضع فى اعتباره مصالح سوريا قبل كل شئ .